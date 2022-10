Những quán cơm tấm gia truyền đặc biệt ở TP HCM

30 năm vẫn một vị

Nằm trên con đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP HCM, quán cơm tấm Kiều Giang của chị Nguyễn Kiều Giang (53 tuổi) đến nay đã tồn tại được hơn 32 năm.

Điểm đặc sắc của quán là miếng sườn ngon được tẩm ướp tỉ mỉ, khi nướng lên cho màu vàng mật trông vô cùng hấp dẫn. Ban đầu, quán chị Giang chỉ bán buổi sáng, dần về sau do nhiều thực khách yêu cầu nên chị bán cả buổi trưa lẫn tối, với khung giờ từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 30.

Không chỉ có món sườn thơm nức mũi, món đặc biệt tại quán chính là thố canh chua cá hú. Vị ngọt thanh thanh của nước dùng, cá tươi ngon ngọt hòa quyện cùng các loại rau đi kèm khiến ai đến đây cũng phải thử một lần cho biết.

Món cơm tấm sườn, chả, trứng có giá 75.000 đồng

Mâm cơm đa dạng món ăn tại quán cơm tấm Kiều Giang

Quán cơm Kiều Giang ban đầu chỉ bán cơm tấm sườn, bì, chả, lâu dần thì chị Giang phát triển thêm nhiều món ăn kèm cho khách có nhiều lựa chọn.

Chị Giang chia sẻ, các nguyên liệu luôn được chị tận tay chọn lựa kỹ càng từ thịt, cá cho đến các loại rau ăn kèm. "Món ăn ngon trước tiên phải đẹp mắt, sau đó hương vị món ăn phải ngon, đậm đà, phù hợp với tất cả mọi người thì thực khách mới thích và quay lại lần 2 và nhiều lần khác nữa" - chị Giang bộc bạch.

Có tuổi đời 29 năm, quán cơm tấm Hùng của anh Nguyễn Văn Nhiều (54 tuổi) nằm đầu một con hẻm nhỏ trên đường Võ Văn Tần (quận 3, TP HCM).

Sáng nào quán anh cũng đông khách. Giá trung bình mỗi suất cơm nơi đây khoảng 50.000 đồng, hơi cao so với mặt bằng xung quanh. Bù lại, cơm vừa thơm, dẻo cùng những miếng sườn to, được ướp đậm vị, vừa ăn; bì do nhà làm nên rất an toàn.

Theo anh Nhiều, phải có đến 2-3 người thay phiên nhau xới cơm mới kịp bán, khi mà mỗi buổi có ít nhất 1 đến 200 phần cơm. Không chỉ với những món thông thường như sườn bì chả, thực khách đến đây thường gọi thêm tép rang, đặc biệt là món tóp mỡ, chỉ có vào sáng sớm, giúp dĩa cơm thêm chút béo béo, bùi bùi, giòn ngọt. Ngoài ra, đồ chua được làm từ cải trắng ăn kèm cho đỡ ngấy nếu bạn lỡ ăn quá nhiều thịt.

Món được nhiều người yêu thích tại quán là món cơm tấm sườn cọng giá 45.000 đồng

Cơm tấm Hùng có giá dao động từ 45.000 - 70.000 đồng/dĩa

Là thực khách quen thuộc suốt 30 năm qua của quán, anh Hưng (46 tuổi) mỗi tuần đều phải ghé ăn một lần. Anh chia sẻ anh ăn cơm tấm tại quán này từ hồi còn học phổ thông, khi quán chỉ mới bán tại một góc nhỏ ở đầu hẻm.

"Hương vị cơm tấm Hùng rất đặc biệt, giữ được vị cơm tấm truyền thống từ trước đến giờ. Tất cả các món hòa quyện với nhau từ sườn, bì, chả kết hợp cùng mỡ hành và nước mắm rất đậm đà, bắt vị. Mình đánh giá cơm ở đây rất ngon và đáng với số tiền mình bỏ ra" - anh Hưng bày tỏ.

Những quán cơm tấm nửa thế kỉ

Nhắc đến các quán cơm tấm lâu đời ở Sài Gòn không thể bỏ qua cơm tấm Thuận Kiều (24-26 đường Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM).

Ra đời từ năm 1975, quán Thuận Kiều tiên phong trong việc tìm ra những món ăn kèm để đổi vị thay vì cơm tấm truyền thống như: gà nướng, cá lóc kho, tôm kho quẹt..., Đặc biệt, món gà nướng ở đây được tẩm ướp gia vị thấm đều, lớp da ngoài nướng vừa tới, chuyển vàng đẹp mắt. Khi ăn, ta có thể cảm nhận được độ mềm, thơm, mỡ tươm ra vô cùng hấp dẫn của thịt gà kết hợp cùng cơm tấm dẻo mềm.

Sau hơn 47 năm hoạt động, cơm tấm Thuận Kiều đã có 5 chi nhánh. Thực khách đến đây được ngồi trong một không gian rộng rãi, sạch sẽ, cùng thưởng thức những món cơm tấm dù giản dị nhưng hương vị vô cùng tuyệt vời.

Cơm tấm Thuận Kiều

Trên đường Võ Thị Sáu (quận 1, TP HCM), người dân không còn quá xa lạ với quán cơm tấm Hiền Vương.

Ra đời từ năm 1956, quán cơm tấm ban đầu chỉ là 1 cái bàn nhỏ, thô sơ và phục vụ cho những người đi chợ Tân Định sớm gần đó. Thực khách đến đây không chỉ được ăn cơm tấm thông thường với sườn, bì hay chả, mà món chủ lực khiến người ta quay lại lần sau chính là chả cua. Chả cua được làm từ thịt băm nhuyễn cùng thịt cua xé, trộn đều và nhồi vào chiếc mai cua, nướng lên thơm lừng. Món này có độ xốp nhẹ, màu sắc rất bắt mắt, vừa ngon, vừa lạ vị.

Tuy chỉ bán vào buổi sáng cùng vài chiếc bàn nho nhỏ nhưngkhông khi nào quán này vắng khách. Ngoài ra, món bò kho cũng được xem là món độc đáo đáo thứ 2 tại quán, dù thường được bán kèm với bánh mì nhưng nhiều khách vẫn thích ăn cùng cơm tấm.

Cơm tấm chả cua tại quán Hiền Vương có giá 25.000 - 55.000 đồng

"Món chả cua của quán đặc biệt nhờ vị béo của bơ, thịt cua được xé nhuyễn trộn chung với thịt heo cùng một số gia vị, sau đó đem hấp và được chiên lại vàng đều, nên là hương vị rất đậm đà, thơm ngon, thực khách đến đây rất là thích món chả cua này!" - anh Huỳnh Minh Lộc, chủ quán chia sẻ.

