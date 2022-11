Phát hiện gần 400 fanpage, tài khoản mạng xã hội giả mạo công an

25/11/2022 6:58 AM (GMT+7)

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết thời gian qua, lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện gần 400 trang mạng, tài khoản mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok, Instagram…) giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng công an.

Trang mạng xã hội dùng hình ảnh của lực lượng Công an.





Điển hình như Nhóm “Học viện An ninh nhân dân – T01” với hơn 11.200 thành viên, mạo danh Học viện An ninh nhân dân, phát tán nhiều hình ảnh phản cảm, vi phạm điều lệnh công an nhân dân, không kiểm duyệt chặt chẽ nội dung dẫn đến việc để đối tượng xấu lợi dụng.

Ngày 23/8, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời làm việc với Đ.H.T.A (sinh năm 1990, trú tại Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) để làm rõ động cơ, mục đích tạo lập, sử dụng nhóm Facebook “Học viện An ninh nhân dân - T01”.

Đ.H.T.A thừa nhận hành vi vi phạm quy định pháp luật, cam kết không tái phạm. Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang củng cố hồ sơ để xử lý Đ.H.T.A theo quy định của pháp luật.

Một trường hợp khác đã bị lực lượng công an xử lý là T.T.N (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc). T.T.N đã thiết lập hệ thống trang mạng xã hội, mạo danh lực lượng công an nhân dân, như “Cảnh sát hình sự”, “Cảnh sát cơ động”, “Cảnh sát giao thông”, “Chúng tôi là chiến sĩ Công an nhân dân”, “Yêu Cảnh sát giao thông”… với hơn 1 triệu lượt người theo dõi trên không gian mạng.

Sau khi làm việc, T.T.N đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, cam kết xóa toàn bộ thông tin, hình ảnh mạo danh để tránh gây hiểu lầm, không tái phạm.

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, các đối tượng thường lợi dụng các trang mạng xã hội giả mạo để thực hiện ý đồ xấu, thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bôi nhọ danh dự Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân…

Các hình thức thường được sử dụng là: giả mạo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Báo điện tử Công an nhân dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; thu thập thông tin cá nhân người dân trái phép như thông tin căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng.

Mạo danh cơ quan, đơn vị công an để mua bán trang phục công an nhân dân, công cụ hỗ trợ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đủ tiêu chuẩn; quảng cáo hàng cấm, hàng giả, hàng nhái…

Lợi dụng uy tín của lực lượng Công an để chia sẻ bài viết từ trang thông tin điện tử không phép nhằm thu lời từ quảng cáo.

Phát tán thông tin “giật tít, câu like”; sử dụng ngôn từ, hình ảnh phản cảm, lan truyền thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân…

Người dân cần nâng cao cảnh giác

Bộ Công an đề nghị, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn nêu trên; theo dõi, tìm đọc thông tin trên các trang mạng xã hội được cấp “tích xanh", đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội, để các đối tượng có thể lợi dụng vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không đăng nhập vào các đường link yêu cầu mã OTP gửi về qua điện thoại. Không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc. Không công khai tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội. Nếu buộc phải công khai để phục vụ mục đích kinh doanh thì hạn chế thấp nhất số tiền trong tài khoản ngân hàng; thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập trên các nền tảng xã hội, đặt mật khẩu có tính bảo mật cao để tránh bị các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Một trang mạng xã hội giả mạo lực lượng Công an để giật tít câu view.





Người dân không vội tin theo các thông tin lan truyền trên không gian mạng khi chưa được xác thực, kiểm chứng. Cần tìm đến những thông tin được đăng tải trên các cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, cơ quan báo chí chính thống, góp phần ngăn chặn các thông tin xấu độc, sai sự thật lan truyền trên không gian mạng hiện nay.

Theo quy định của pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương có tên miền: bocongan.gov.vn hoặc mps.gov.vn hoặc congan.tên tỉnh/thành phố.gov.vn...

Khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo lực lượng công an hoặc cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị người dân thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Theo VOV