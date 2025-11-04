Phú Thọ điều động, biệt phái hàng trăm công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã

Vừa qua UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Việt Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn, các sở, ngành đã rà soát và tiếp nhận đăng ký của 400 công chức, viên chức có nguyện vọng về công tác tại cơ sở.

Đến nay, đã có 102 cán bộ được điều động chính thức, phù hợp với vị trí việc làm và nhu cầu thực tiễn tại địa phương.

Tại hội nghị, 50 công chức, viên chức tiêu biểu đại diện cho hơn 100 cá nhân được điều động đã nhận quyết định công tác mới.

Đây là lực lượng sẽ bổ sung nguồn nhân lực thiết yếu cho cấp xã, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn còn thiếu như công nghệ thông tin, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp, tài chính…, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở sau sáp nhập, hợp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quyết định và tặng hoa cho công chức, viên chức cấp tỉnh được điều động về công tác tại cấp xã.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Việc điều động lần này thể hiện quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc kiện toàn bộ máy hành chính, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự chuyên môn tại xã, phường, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cán bộ được điều động cần nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh. UBND các xã, phường cần chủ động sắp xếp, bố trí công việc hợp lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về nơi ở, môi trường làm việc để cán bộ yên tâm công tác.

Song song đó, các sở, ngành tiếp tục rà soát và cử cán bộ biệt phái về cấp xã trong thời gian từ 3 - 6 tháng. Sở Nội vụ sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng hành chính, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đội ngũ công chức, viên chức các cấp.

Với quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ được điều động, chủ trương tăng cường nhân sự cho cấp xã sẽ phát huy hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển nhanh, bền vững.