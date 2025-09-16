Quảng Ninh người nghèo được hưởng lợi hàng trăm tỷ

Huy động hàng trăm tỷ đồng ngoài ngân sách đến tay người nghèo

Vừa qua Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh lần thứ I (2025-2030). Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại sự kiện, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và 15 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác” giai đoạn 2010-2025.

Theo đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã huy động và trao 354.325 suất quà Tết trong chương trình “Tết vì người nghèo” trị giá hơn 220,34 tỷ đồng. Huy động nguồn lực xã hội với tổng kinh phí 157,8 tỷ đồng để hỗ trợ cho các địa phương hoàn thành các tiêu chí về môi trường, nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tiếp nhận tổng kinh phí trên 236 tỷ đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Các hộ nghèo, neo đơn tại nhiều địa phương vùng cao tỉnh Quảng Ninh đã dần được sử dụng nước sạch.

Cùng với đó, MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, đoàn thể, thành viên triển khai xây dựng, hình thành 4.131 tổ, nhân dân tự quản an ninh trật tự, 57 mô hình an ninh cơ sở.

Ngoài ra, các đơn vị MTTQ cũng góp phần hình thành 521 mô hình điểm về phát triển kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Cũng theo số liệu từ phía MTTQ tỉnh này, hàng năm, trên 95% ban công tác mặt trận ở khu dân cư hoạt động vững mạnh, không có đơn vị yếu kém; 100% MTTQ cấp cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh hoặc vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh, kết quả của các phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức thành viên chính là niềm vui, hạnh phúc, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

Đồng thời, đây cũng ngọn lửa đoàn kết, là sợi dây bền chặt nối liền ý Đảng với lòng dân, làm nên sức mạnh để toàn tỉnh vượt qua mọi thử thách. Về mục tiêu duy trì các thành tựu trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, vị lãnh đạo HĐND tỉnh đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, gắn chặt với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

Các tuyến đường, cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới ghi dấu ấn MTTQ các cấp trong những năm qua.

Đặc biệt, những định hướng trọng tâm mà Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh sẽ xác định, coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, bà Thanh cũng lưu ý, thông qua các phong trào thi đua, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận và đoàn thể phải thực sự tiêu biểu cả về đạo đức, trách nhiệm và năng lực.

Tăng cường vai trò đấu tranh phòng chống tệ nạn tham nhũng

Về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Ninh giữ vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Cụ thể, từ năm 2023 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức 29 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực… cho hơn 4.700 lượt người. Đồng thời, MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các địa phương tổ chức 26 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng năm cho gần 3.500 đại biểu là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch và tổ trưởng, tổ phó các tổ hòa giải ở khu dân cư...

Qua hoạt động trên, nhận thức của các đại biểu được nâng cao, từ đó tạo chuyển biến về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự chủ động của người dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Quán triệt định hướng đối với người cán bộ mặt trận, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu bên cạnh việc gần dân, hiểu dân, vì dân, mà trong bối cảnh mới còn phải đáp ứng yêu cầu từ việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Từ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cả cấp tỉnh và cấp xã. Mỗi cán bộ mặt trận phải có tư duy chiến lược gắn với định hướng phát triển chung của tỉnh, đồng thời là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.