Startup công nghệ On Group mua lại Topship

Thương vụ M&A này biến hệ sinh thái ON thành một nền tảng thương mại xã hội hợp nhất dành cho người bán hàng online với ba trụ cột: Nguồn hàng – Vận chuyển – Tài chính.

Sau khi sáp nhập, TopShip sẽ đổi tên thành OnShip, gia nhập hệ sinh thái sản phẩm trên ứng dụng ON. Từ nay, các đối tác bán hàng của ON có thể tìm đến một cổng kết nối vận chuyển duy nhất - OnShip để so sánh giá và thời gian chờ của các đơn vị vận chuyển lớn nhất tại Việt Nam. Việc này giúp tối ưu chi phí vận chuyển lên đến 50%.

Chia sẻ về thương vụ, ông Giang Nguyễn- Nhà đồng sáng lập và Giám đốc điều hành On Group cho hay: Trước khi đi đến thỏa thuận M&A, On Group là khách hàng của Topship trong một thời gian dài. Vì vậy, On Group am hiểu về sản phẩm cũng như mô hình kinh doanh của TopShip.

"Việc mua lại TopShip giúp On Group tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như nguồn lực so với tự đầu tư và phát triển đội ngũ nội bộ. Việc hợp nhất giữa hai nền tảng công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực thương mại xã hội và vận chuyển giúp đối tác bán hàng trên nền tảng ON được hưởng lợi cao nhất, giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và gia tăng lợi nhuận trong công việc kinh doanh trực tuyến”, ông Giang Nguyễn nói.

Sau khi sáp nhập, TopShip sẽ đổi tên thành OnShip, gia nhập hệ sinh thái sản phẩm trên ứng dụng ON.

Các chuyên gia đánh giá, thương vụ M&A này là một trong những bước đi chiến lược, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ tiếp theo của startup công nghệ On Group sau khi huy động thành công 1,1 triệu USD từ quỹ đầu tư mạo hiểm Touchstone Partners và ThinkZone Ventures.

Việc này giúp công ty tăng giá trị, tăng trưởng lượng người dùng, chiếm lĩnh thị phần trong mảng thương mại xã hội và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm nhằm tối ưu tối đa lợi ích của khách hàng, đối tác kinh doanh trên nền tảng.

“Trong khi TopShip cung cấp dịch vụ mang tính chất huyết mạch cho ngành thương mại điện tử, ON là nền tảng thương mại xã hội hàng đầu, kết nối nhà cung cấp, cá nhân và tổ chức kinh doanh toàn diện. Việc hợp nhất TopShip vào ứng dụng ON là câu chuyện cộng hưởng 1+1=10, cùng nhau tạo thành một hệ sinh thái lớn hơn, có ích hơn cho cả thị trường”, ông Hoàng Giang, Nhà sáng lập TopShip cho biết.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh dòng vốn đầu tư startup đang quay trở lại thị trường Việt Nam và xu hướng M&A công nghệ đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, hệ sinh thái startup Việt Nam cũng chứng kiến làn sóng khởi nghiệp mới xuất hiện trong lĩnh vực thương mại xã hội của Việt Nam. Một số công ty khởi nghiệp lĩnh vực này đã huy động thành công gần 14 triệu USD trong nửa đầu năm 2022.