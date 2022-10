Sức mua yếu, giá TV giảm

Chẳng hạn, tại siêu thị điện máy Chợ Lớn, tivi Casper 43 inch internet giảm từ 10 triệu đồng/chiếc còn 5,7 triệu đồng/chiếc, tivi LG 4K 48 inch giảm từ 43 triệu đồng/chiếc còn 23,5 triệu đồng/chiếc, tivi Samsung 4K 55 inch giảm từ 22 triệu đồng/chiếc xuống 14 triệu đồng/chiếc... Tại hệ thống Điện Máy Xanh, tivi LG 4K 55 inch có giá gốc 22 triệu đồng/chiếc, nay còn 13 triệu đồng/chiếc; tivi Samsung 4K 50 inch giảm từ 30 triệu đồng/chiếc còn 20,5 triệu đồng/chiếc, tivi TCL QLED 4K 55 inch giảm từ 21 triệu đồng/chiếc còn 14,5 triệu đồng/chiếc...

Nhiều dòng tivi giảm giá mạnh nhưng sức mua vẫn yếu

Bên cạnh các dòng thông thường, nhiều dòng tivi cao cấp cũng quay đầu giảm giá đến 70%. Chẳng hạn, chiếc Samsung QLED 4K 75 inch có giá gốc 99,9 triệu đồng, nay còn 29,5 triệu đồng; Samsung 4K 55 inch giảm từ 49,9 triệu đồng/chiếc còn 13,5 triệu đồng/chiếc; QLED Samsung 4K 75 inch giảm từ 159,9 triệu đồng/chiếc còn 32,9 triệu đồng/chiếc; QLED Samsung 4K 75 inch giảm từ 199 triệu đồng/chiếc còn 29,9 triệu đồng/chiếc...

Theo các trung tâm, siêu thị điện máy, thị trường trong những tháng cuối năm chưa có dấu hiệu khởi sắc khiến các nhà sản xuất cũng như hệ thống bán lẻ phải liên tục chạy chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh để giải phóng hàng tồn. Ông Bùi Hoàng Long, phụ trách kinh doanh tại một siêu thị điện máy ở quận 5 (TP.HCM), cho biết thị trường đã bão hòa, nhu cầu mua sắm mới đối với mặt hàng tivi còn nhiều nên dù các hãng và nhà bán lẻ giảm giá mạnh hơn nữa thì tiêu thụ vẫn chậm.

Ông Lê Văn Chiến, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Hiệp, lý giải giá tivi trong nước giảm mạnh thời gian qua là nhờ hiệu ứng sức tiêu thụ mặt hàng này trên thế giới giảm sâu so với cùng kỳ năm trước do kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tổng số lượng tivi được tiêu thụ trên toàn cầu trong quý đầu năm 2022 chỉ đạt 47,26 triệu chiếc, giảm 20% so với quý trước đó và tiếp tục sụt giảm đáng kể trong những quý sau. Ba thị trường tivi lớn nhất thế giới là Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều ghi nhận mức sụt giảm tương tự.

Theo Người Lao động