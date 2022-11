Tăng cường kết nối tại Diễn đàn Mekong Connect 2022

Các đại biểu dự khai mạc Diễn đàn Mekong Connect 2022





Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Trần Thanh Mẫn chỉ đạo tại Diễn đàn Mekong Connect 2022





Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã giới thiệu dự án trọng điểm của An Giang





An Giang tham gia gian hàng trưng bày tại Diễn đàn Mekong Connect 2022





Các diễn giả chia sẻ tại phiên thảo luận





Doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm tại Diễn đàn Mekong Connect 2022





Trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập cho các doanh nghiệp

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Mekong Connect là diễn đàn kinh tế thường niên lớn nhất vùng ĐBSCL, ra đời từ sáng kiến của Mạng lưới liên kết cấp vùng của 4 tỉnh: An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng Tháp (ABCD Mekong), sau đó có thêm sự tham gia của TP. Hồ Chí Minh. Chủ đề Mekong Connect 2022 “Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững” là nội dung được nhiều tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đặc biệt quan tâm; thực hiện tốt được yêu cầu này sẽ tạo động lực, đưa kinh tế - xã hội toàn vùng bứt phá sau đại dịch COVID-19.

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, ĐBSCL là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, là một trong những đồng bằng lớn nhất, phì nhiêu nhất ở Đông Nam Á và thế giới; sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thủy hải sản và trái cây lớn nhất của cả nước. Việc hợp tác, liên kết như chủ đề Mekong Connect 2022 đưa ra nhằm đánh thức tiềm năng, thế mạnh, hướng đến phát triển bền vững, tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vùng ĐBSCL.

Việc liên kết cũng nhằm cụ thể hóa những chủ trương, chính sách quan trọng được Đảng và nhà nước quan tâm, ban hành đối với ĐBSCL, như: Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết 78/NQ-CP, ngày 18/6/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW; Quyết định 287/QĐ-TTg, ngày 28/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Thông qua diễn đàn sẽ góp phần tạo động lực quan trọng tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế, giúp khơi thông những “điểm nghẽn”, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ để phát triển vùng ĐBSCL toàn diện theo hướng sinh thái, bền vững, mang bản sắc sông nước trong bối cảnh mới. Đồng thời, tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh theo tinh thần “Cả nước vì ĐBSCL - ĐBSCL vươn lên cùng cả nước và vì cả nước”.

Điểm mới của Diễn đàn Mekong Connect 2022 là lần đầu tiên, tổ chức thêm “Ngày hội khởi nghiệp – Phiên chợ Xanh” nhằm động viên, khuyến khích, hỗ trợ phong trào khởi nghiệp ở ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh, nhất là khởi nghiệp trong nông nghiệp.

Tại phiên thảo luận chính của diễn đàn, với chủ đề: “Chủ động nâng chất lượng liên kết tích hợp”, lãnh đạo các tỉnh, thành phố ABCD Mekong và TP. Hồ Chí Minh đã giới thiệu về dự án liên kết quan trọng nhất mà mỗi tỉnh, thành phố sẽ hợp tác, thực hiện trong năm 2023.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã giới thiệu Dự án “Trung tâm đầu mối sản xuất và phân phối lúa gạo cấp vùng tại tỉnh An Giang”, do Tập đoàn Lộc Trời đăng ký thực hiện và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp cùng liên kết. Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Vĩnh Bình (huyện Châu Thành) với tổng diện tích 200ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 9.000 tỷ đồng. Đây là dự án phù hợp với chủ trương, quy hoạch của Bộ Chính trị, Chính phủ về xác định vai trò của An Giang trong vùng ĐBSCL.

Trong khuôn khổ Mekong Connect 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã chủ trì chủ đề thảo luận “Khai thác và phát triển kinh tế biên mậu”. Trong khi đó, tỉnh Bến Tre chủ trì chủ đề “Phân tích kinh nghiệm thành công của các mô hình thực hành kinh tế tuần hoàn”; TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh chủ trì chủ đề “Xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và đạt chuẩn cho thị trường trong nước và quốc tế”; tỉnh Đồng Tháp chủ trì chủ đề “Chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân, một số kinh nghiệm”.

Tại diễn đàn, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập cho 12 doanh nghiệp. Đồng thời, ký một số thỏa thuận hợp tác.

