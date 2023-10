Tất bật tạo hình trái cây độc, lạ

28/10/2023 10:06 AM (GMT+7)

28/10/2023 10:06 AM (GMT+7)

Cũng như mọi năm, thời điểm này, ông Võ Hồng Quốc (78 tuổi; ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) chăm chút vườn trồng đào tiên để cho trái đẹp tạo hình. Không như cây bưởi, cây đào tiên không tốn nhiều công chăm sóc, thậm chí khi cho trái cũng ít bị sâu bệnh. Khi cây ra trái nặng khoảng 200 g thì ông Quốc bắt đầu cho vào khuôn tạo hình hồ lô, 2 bên in chữ Tài - Lộc.

Năm nay, lão nông này dự kiến cung ứng cho thị trường Tết khoảng 200 trái đào tiên hồ lô với giá bán từ 300.000 - 700.000 đồng/trái, ổn định như mọi năm. Nếu đạt sản lượng và giá bán như trên, ông Quốc có thể thu lãi trên 50 triệu đồng.

Trong khi đó, ông Võ Trung Thành (ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) mỗi dịp Tết đến đều tung ra thị trường hàng ngàn sản phẩm tạo hình trên trái bưởi như: bưởi hồ lô Tài - Lộc, bưởi thỏi vàng... Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 sắp tới, "cha đẻ" của tạo hình bưởi hồ lô phải giảm sản lượng vì đánh giá nhu cầu thị trường khó khăn.

"Tôi kết hợp với một số người mua trái ở vườn bưởi tại Vĩnh Long để tạo hình. Dự kiến năm nay chỉ đưa ra khoảng 500-600 trái bưởi hồ lô in chữ Tài - Lộc với giá bán bằng năm rồi, từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/trái. Thông thường khoảng cuối tháng 10 âm lịch mới có khách đặt hàng" - ông Thành cho hay.

Dịp Tết hằng năm là ông Võ Hồng Quốc “hốt bạc” nhờ bán sản phẩm đào tiên hồ lô

Cũng theo nhà vườn này, sản lượng bưởi tạo hình thấp hơn rất nhiều so với mọi năm do vườn bưởi bị lão hóa. Ngoài ra, do suy thoái kinh tế, khả năng Tết năm nay sức mua giảm nên ông Thành đã giảm số lượng sản phẩm.



Ông Thành nói thêm: "Nếu tính bưởi hồ lô tạo hình cung ứng dịp Tết năm nay của tôi và những nơi khác chỉ khoảng 2.000-3.000 trái, nguồn cung ít nên chắc sẽ hút hàng. Nhiều năm nay, tôi không làm mẫu mới vì cứ làm ra là năm sau bị ăn cắp mẫu".

Trái lại, năm nay ông Huỳnh Thanh Tâm (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) tạo hình trên dừa và bưởi, dự kiến tăng sản lượng hơn năm rồi. Trong đó, bưởi tạo hình thỏi vàng, bưởi in chữ nổi Tài - Lộc... với khoảng 1.000 trái, dừa hồ lô với khoảng 2.000 trái. Đây là năm thứ 10 ông Tâm cung ứng trái cây tạo hình "độc", lạ cho thị trường Tết.

"Tôi đã bỏ ra số tiền không nhỏ để cải tiến khuôn cho nở bề rộng, thay đổi phông chữ nổi nên khi ra sản phẩm sẽ đẹp hơn mẫu cũ nhưng giá bán thì rẻ hơn khoảng 10%. Hy vọng mẫu mã mới cải tiến và giá bán rẻ sẽ kích cầu thị trường Tết" - ông Tâm cho biết.

