Thị trường quà tặng 20/10: Những món quà tặng mang dấu ấn cá nhân lên ngôi

Sức mua tăng nhưng… lựa chọn thay đổi: chi tiêu “chắt lọc” hơn

Các hệ thống bán lẻ và chuỗi siêu thị báo cáo doanh số nhóm quà tặng, thực phẩm cao cấp và sản phẩm chăm sóc cá nhân tăng nhẹ so với cùng kỳ - một số nguồn ghi nhận tăng 10 - 15% về doanh thu dịp lễ so với năm trước. Tuy nhiên, con số tăng trưởng này không phản ánh một “mua sắm bùng nổ” theo kiểu tiêu xài vô tư; thay vào đó là tăng chi tiêu có chọn lọc: người mua sẵn sàng trả nhiều hơn cho sản phẩm có giá trị sử dụng (ví dụ: máy rửa mặt, bộ chăm sóc da, thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình) nhưng giảm mạnh chi cho các món quà “trang trí” không thiết thực.



Thời gian trở lại đây, người tiêu dùng đã hình thành thói quen đánh giá “giá trị thực” của sản phẩm ngay tại thời điểm mua - đặt câu hỏi liệu món quà có thể được dùng hàng ngày, góp phần cải thiện sức khỏe hoặc tiết kiệm chi phí dài hạn hay không. Đây là điểm khác biệt lớn so với những năm trước, khi quà tặng dạng “phô trương” (hộp quà sang chảnh, hoa ngoại cao cấp) chiếm ưu thế hơn.

Chăm sóc sức khỏe - nhóm quà “hot” nhất mùa 20/10/2025

Một thay đổi rõ nét đó là sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thư giãn (máy xông tinh dầu, máy rửa mặt, gối massage, ghế massage mini, bộ dụng cụ chăm sóc da cơ bản) xuất hiện trong danh sách quà được mua nhiều nhất. Các hệ thống bán lẻ ghi nhận lượng tìm kiếm và doanh số nhóm này tăng mạnh ngay từ đầu tháng 10, khi người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên quà “cho sức khoẻ hơn cho sự lộng lẫy” - phản ánh quan niệm chăm sóc tinh thần, thể chất đang thâm nhập sâu hơn vào văn hóa tặng quà.



Máy massage mặt làm quà tặng 20/10 cho phái nữ.

Đây không đơn thuần là xu hướng tiêu dùng mà còn là sản phẩm phản ứng của thị trường - nhà sản xuất, nhà bán lẻ đã nhanh chóng đưa ra các phiên bản quà tặng “combo chăm sóc sức khỏe” với đóng gói tinh tế, mức giá trải rộng cho nhiều phân khúc, từ quà tặng cá nhân cho bạn bè đến quà tặng doanh nghiệp. Điều này khác với các năm trước khi nhóm làm đẹp (mỹ phẩm trang điểm cao cấp) áp đảo; năm nay chăm sóc sức khỏe (vật dụng, thiết bị, thực phẩm bổ trợ) chiếm vị trí trung tâm.



Cá nhân hóa - từ khắc tên đến “quà trải nghiệm”

So với các năm trước, cá nhân hóa không còn là một món “đắt tiền chỉ dành cho số ít”. Năm 2025, công nghệ sản xuất nhỏ lẻ, in ấn nhanh và nền tảng handmade phát triển giúp các món quà cá nhân hóa (khắc tên trên trang sức, hộp quà thiết kế riêng, khung ảnh kỹ thuật số chứa hình ảnh) trở nên dễ tiếp cận và phổ biến hơn. Các nền tảng thương mại điện tử và cửa hàng thủ công địa phương tung ra dịch vụ “tùy chỉnh trong 24–48 giờ”, khiến quà cá nhân hóa trở thành lựa chọn điển hình cho những người muốn gửi thông điệp sâu sắc mà không cần chi quá lớn.



Một nhánh thú vị của xu hướng cá nhân hóa là quà trải nghiệm — voucher spa, lớp học nấu ăn, tour ngắn ngày, hay buổi chụp hình chuyên nghiệp. Đây là phản ứng của một thế hệ tiêu dùng mới: ưu tiên kỷ niệm và trải nghiệm hơn vật chất. Điểm khác biệt lớn với trước đây là quy mô doanh nghiệp khai thác “quà trải nghiệm” tăng vọt, sẵn sàng bán theo combo doanh nghiệp (corporate gifting) hoặc cá nhân.



Quà tặng xanh bền vững được nhiều người quan tâm

Mỹ phẩm thiên nhiên được nhiều người chọn làm quà tặng cho dịp 20/10 năm nay

“Quà xanh” - sản phẩm thân thiện môi trường, đóng gói tối giản, đồ tái chế hoặc hữu cơ trở thành lựa chọn chính thống. Các nhà bán lẻ lớn và chuỗi siêu thị đưa vào danh mục quà 20/10 các giỏ quà hữu cơ, hộp quà tái sử dụng, cây xanh nhỏ, hoặc sản phẩm thủ công địa phương với nguồn gốc rõ ràng. Môt số chiến dịch marketing của hệ thống siêu thị tôn vinh “nghĩa tặng xanh” kèm giảm giá trong dịp 20/10, phản ánh cả áp lực từ người tiêu dùng trẻ và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.



Cách đây 3 - 5 năm, các lựa chọn bền vững xuất hiện nhưng phần lớn ở phân khúc cao cấp; năm 2025, chúng xuất hiện phổ biến ở cả phân khúc trung và bình dân - đây là dấu hiệu thay đổi hành vi tiêu dùng có tính cấu trúc, không chỉ là trào lưu nhất thời.



Doanh nghiệp tặng quà: từ “truyền thống” sang “đầu tư thương hiệu” và chăm sóc nhân viên

Năm 2025, quà tặng doanh nghiệp cho 20/10 chuyển trọng tâm - từ quà “đồng phục” (bút, sổ có logo) sang set quà có trải nghiệm và giá trị khai thác thương hiệu (set trà/gói chăm sóc sức khỏe có in logo, voucher dịch vụ). Các bộ phận nhân sự (HR) đang mua theo tiêu chí tiết kiệm thời gian, đồng thời muốn “ghi dấu” thương hiệu — nên xuất hiện nhu cầu lớn với hộp quà set sẵn, đóng gói đẹp, có lựa chọn cho mọi ngân sách. Đây là sự khác biệt so với vài năm trước khi quà doanh nghiệp còn thiên về tính hình thức nhiều hơn là giá trị sử dụng.



Hoa bóng pickleball là sản phẩm mới nhất trên thị trường hoa năm nay. Ảnh minh họa: @6cents_florist/IG.

Mặc dù xu hướng “thực tế - cá nhân - xanh” lên ngôi, thị trường năm nay vẫn xuất hiện những món quà độc lạ, cao cấp (hoa mạ vàng, tượng mạ vàng, bonsai mạ vàng) được săn lùng ở phân khúc khách hàng thượng lưu hoặc làm quà cho sếp, đối tác. Thị trường phân tầng mạnh mẽ: cùng tồn tại quà phổ thông, quà cá nhân hóa vừa túi tiền và quà sang chảnh cho nhu cầu biểu tượng.



Đa dạng hóa sản phẩm theo phân khúc giá: nhà bán lẻ cần có danh mục trải dài từ 200–2.000 nghìn đồng cho quà phổ thông đến trên 5 triệu cho quà cao cấp; kèm dịch vụ cá nhân hóa và đóng gói quà.



Thị trường quà tặng 20/10/2025 phản ánh một thực tế, người mua tìm quà để “chăm sóc” và để “kể một câu chuyện”, chứ không chỉ để khoe sự hào nhoáng. Các doanh nghiệp bán hàng và sản xuất quà tặng đã thích nghi bằng cách chuyển danh mục sang đồ chăm sóc sức khỏe, quà có thể cá nhân hóa và sản phẩm thân thiện môi trường. So với các năm trước, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở tiêu chí mua hàng chuyển từ hình thức sang giá trị sử dụng & ý nghĩa, và ở tốc độ số hóa trong phân phối - e-commerce giờ đây không chỉ là kênh bán, mà còn là kênh sáng tạo trải nghiệm quà tặng.