Cụ thể, sản phẩm do SakurraDream Co., Ltd (Nhật Bản) sản xuất, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp & Dịch vụ Linh Anh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm của sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vượt giới hạn cho phép về hàm lượng thủy ngân.

Thu hồi toàn quốc sản phẩm Collagen 3D Perfect Whitening Cream Night Cream (Melasma). Ảnh minh hoạ

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Thương mại tổng hợp & Dịch vụ Linh Anh khẩn trương gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; Tiếp nhận, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm; Báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/5/2025.

Giao Sở Y tế tỉnh Phú Thọ giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, tiêu hủy của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp & Dịch vụ Linh Anh. Đồng thời, tiến hành kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, xử lý các hành vi vi phạm nếu có và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 15/6/2025.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cần nhanh chóng thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; tổ chức thu hồi, tiêu hủy triệt để; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm (Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) tiến hành lấy mẫu thử mỹ phẩm trên tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và Dịch vụ Linh Anh để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn thủy ngân.

Sản phẩm Collagen 3D Perfect Whitening Cream Night Cream (Melasma) có công dụng chính là duy trì và cung cấp độ ẩm cho da, cải thiện được các khuyết điểm trên da như nám, tàn nhang, sạm, thâm mụn.

Trước đó, cũng trong tháng 4, cụ thể, ngày 11/4, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 1071/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm USOLAB VITA ION-C SOLUTION, số tiếp nhận Phiếu công bố 203251/23/CBMP-QLD cấp ngày 2/6/2023 và sản phẩm USOLAB VITA ION-C POWDER, số tiếp nhận Phiếu công bố 203209/23/CBMP-QLD cấp ngày 2/6/2023.

2 lô sản phẩm này do MELROSEKOREA, Korea sản xuất; đơn vị đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần Hana HP Group (địa chỉ: tầng 5, tòa tháp ngôi sao Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

2 lô sản phẩm trên là hoạt chất dưỡng trắng sáng da, làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang, đồi mồi. Song, 2 sản phẩm có vi phạm nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.