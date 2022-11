Tin đồn, tin giả gây hậu quả thật khiến doanh nghiệp khốn đốn

17/11/2022 7:30 AM (GMT+7)

Với sự bùng nổ của internet và các mạng xã hội, ngày nay tin giả đã và đang gây ra nhiều mối hiểm họa nguy hại . Tin giả, xấu, độc không những có sức công phá nền kinh tế, tài chính, nông nghiệp mà còn đe dọa đến an toàn an ninh của mỗi quốc gia. Đặc biệt với DN, cá nhân, tin giả đã gây tác hại khủng khiếp, khiến nhiều DN nằm trên bờ vực phá sản hoặc lao đao do tin đồn thất thiệt.

Tại cuộc tọa đàm Bảo vệ DN trước tin giả do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu thực tế, tin đồn, tin giả đã có từ lâu nhưng trong thời đại ngày nay, dưới sự phát triển của mạng xã hội những thông tin dạng này đang động tiêu cực đến DN và người dân.

Tọa đàm Bảo vệ DN trước tin giả do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 15/11. (Ảnh: VGP)

Ông Đậu Anh Tuấn đơn cử, 1 DN đang kinh doanh bình thường nhưng chỉ cần có 1 thông tin tiêu cực về sản phẩm của họ, lập tức việc cung ứng hàng hóa sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, khách hàng có thể ngừng mua, ngừng nhập hàng, người tiêu dùng tẩy chay khiến hoạt động của DN rơi vào kiệt quệ. Trường hợp khác, tin đồn xấu về lãnh đạo DN sẽ khiến thị trường chứng khoán thay đổi làm thiệt hại cho cả DN lẫn nhà đầu tư.

“Những năm gần đây với sự phát triển mạng xã hội ở Việt Nam, tin giả ảnh hưởng rất lớn đến DN. Khi những tin đồn về tình hình kinh doanh của DN, người đứng đầu DN hay những thông tin sai lệch xuất hiện lan tràn trên không gian mạng, lập tức DN lĩnh hậu quả. Từ tình trạng này có thể thấy, tin có thể là giả nhưng hậu quả luôn rất thật”, ông Đậu Tuấn Anh nêu.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Dù thực tế phức tạp cũng như DN đã lường trước những hậu quả của tin giả, xong phương thức đối phó với loại hình thông tin này vẫn đang khiến các DN bất an. Ông Đậu Anh Tuấn cho rằng, tác động của tin giả đối với hoạt động kinh doanh của DN rất khủng khiếp, nó có thể làm cho một DN có thể sụp đổ và đằng sau đấy là rất nhiều việc làm thương hiệu đã được tạo lập rất nhiều năm. “Đây là vấn đề nghiêm trọng gây ảnh hưởng rất lớn. Đã đến lúc chính quyền và các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc một cách tích cực”, ông Đậu Anh Tuấn đề xuất.

Từng là nạn nhân của thông tin sai lệch, ông Nguyễn Vũ Long, Quyền Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Vndirect bày tỏ, rất khó nói đầy đủ về hệ lụy của tin đồn, tin giả đặc biệt là đối với DN không có thể mạnh về xử lý khủng hoảng truyền thông. Những thông tin sai lệch về DN đã ảnh hưởng sâu sắc đến niềm tin của khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín với các đối tác.

“Trước những rủi ro bởi thông tin sai lệch, DN chọn cách đối mặt trực tiếp bằng cách truyền thông lại thông qua một số hình thức như email, trao đổi trực tiếp nhưng quan trọng nhất là truyền thông đến nhân viên, các đối tác của DN, vì đó là những người rất là hiểu gắn bó cùng DN, những người rất tin tưởng và có khả năng giúp DN đính chính lại thông tin”, ông Long đưa ra kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Vũ Long, Quyền Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Vndirect.

Nhất thiết phải có phương án chủ động ứng phó

Hiểu rõ thực trạng tin giả, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, từ tháng 4/2021 đến nay, Trung tâm xử lý tin giả của Cục đã tiếp nhận gần 5.000 tin giả gửi đến để phân loại xử lý, đóng dấu tin giả được 50 tin. Ngoài ra, Cục cũng có tài khoản, fanpage trên Facebook để tiếp nhận, phối hợp với các tỉnh thành, các Bộ, ngành để tiếp nhận và xử lý tin giả.

“Các DN khi gặp những tin giả, tin đồn họ cũng có những cách liên hệ trực tiếp luôn với cơ quan chức năng để được hướng dẫn, không chờ qua một quy trình gửi về Trung tâm tin giả, đây là quy trình thông thường, còn khi có những vấn đề khẩn cấp sẽ xử lý theo hướng ưu tiên”, ông Lê Quang Tự Do lưu ý.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tuy nhiên, theo ông Lê Quang Tự Do, thực tế cho thấy các DN không chủ động, chỉ khi nào có khủng hoảng truyền thông mới tiến hành xử lý nên lúc nào cũng chậm. Do đó, phải có kế hoạch bài bản về truyền thông và luôn luôn phải đi trước 1 bước là dự báo, dự đoán vấn đề về sẽ liên quan.

“Ngay cả khi cơ quan quản lý nhà nước đã dự báo, yêu cầu DN phải chuẩn bị thông tin kịp thời để trấn an dư luận vẫn có ít DN nào làm. Khi gặp khủng hoảng truyền thông, các DN phải có những cách ứng xử quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn và nếu có biện pháp chủ động sẽ giảm thiểu được rất nhiều những tin đồn thất thiệt”, ông Lê Quang Tự Do khuyến cáo.

Theo thông tin từ ông Lê Quang Tự Do, hiện nay, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã truyền thông điệp đến Diễn đàn quốc Hội, đang tham mưu cho Thủ tướng ban hành Chỉ thị là tất cả các Bộ, ngành, địa phương phải cùng tham gia quản lý thông tin trên không gian mạng, với phương châm chủ thể đang quản lý lĩnh vực nào ở ngoài đời thực sẽ quản lý lĩnh vực đó trên không gian mạng.

Bởi hiện nay, nếu chỉ phó mặc cho Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an giải quyết các vấn đề trên môi trường mạng sẽ là đủ sức, không đủ tiềm lực vì thông tin mạng, an ninh mạng liên quan đến tất cả các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, trái phiếu… nếu chỉ để cho 1 hay 2 cơ quan đứng ra xác định thông tin đó là đúng hay là sai sẽ là rất khó.

