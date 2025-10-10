Tin hot thị trường ngày 10/10: Một chủ cửa hàng sắp tuồn gần 2 tấn lạp xưởng ra thị trường Hà Nội

Tin hot thị trường ngày 10/10: Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Ngày 9/10, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ. Trong kỳ điều hành này, giá xăng, dầu cùng được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 486 đồng/lít; xăng RON95-II giảm 480 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 434 đồng/lít; dầu hỏa giảm 571 đồng/lít. Cuối cùng, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 562 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng, dầu trong nước từ 15h00 ngày 9/10 là: Xăng E5RON92: không cao hơn 19.138 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 19.729 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.604 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 18.434 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.808 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 23 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 19 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Tin hot thị trường ngày 10/10: Bưởi Việt Nam “bước chân” vào thị trường Australia

Sáng 9/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Đại sứ quán Australia tại Việt Nam công bố mở cửa thị trường cho trái bưởi Việt Nam vào Australia và trái việt quất Australia vào Việt Nam. Với quyết định này, bưởi trở thành loại quả thứ 8 của Việt Nam được phép vào Australia (sau thanh long, xoài, nhãn, chôm chôm, vải, vú sữa, chanh leo); việt quất cũng là loại quả thứ 8 của Australia được nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo thỏa thuận, bưởi tươi xuất khẩu phải là quả nguyên vẹn, có thể không cuống hoặc cuống cắt sát vỏ; vùng trồng và cơ sở đóng gói đều phải được cấp mã số; lô hàng tuân thủ quy định đóng gói, dán nhãn, bảo quản; không nhiễm 19 loài sinh vật gây hại bị Australia cấm. Trước khi xuất, bưởi phải được chiếu xạ tại cơ sở được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phê duyệt với liều tối thiểu 150 Gy; có chứng thư kiểm dịch thực vật và tiếp tục kiểm tra tại cảng đến ở Australia. Cục sẽ tập huấn, hướng dẫn địa phương đáp ứng yêu cầu kiểm dịch và an toàn thực phẩm, thiết lập mã số vùng trồng/đóng gói. Hiện bưởi Việt Nam đã có mặt tại 14 thị trường, Việt Nam là nước trồng bưởi lớn thứ hai thế giới với khoảng 110.000 ha, sản lượng hơn 1,2 triệu tấn/năm.

Tin hot thị trường ngày 10/10: Phát hiện gần 2 tấn lạp xưởng không nguồn gốc

Chiều 9/10, Đội Quản lý thị trường số 14 (Sở Công Thương TP. Hà Nội) cho biết, vào sáng cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP. Hà Nội kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa.

Cụ thể, tại địa chỉ ngách 18, ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, phường Từ Liêm, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng do bà Phạm Thị Sơn làm chủ, đang kinh doanh 24.600 chiếc (tương đương 1.678kg) lạp xưởng bao gói sẵn do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Giá trị lô hàng được xác định theo niêm yết là 120,8 triệu đồng. Cơ sở cũng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc này đã được tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định.