Tin hot thị trường ngày 12/9: Thu hồi mỹ phẩm CELL:29 của Hàn Quốc, giá bán 1,3-2 triệu đồng

Tin hot thị trường ngày 12/9: Giá xăng giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp

Chiều 11/9 là thời điểm điều chỉnh giá xăng, dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Trong kỳ điều hành này, giá xăng, dầu tăng giảm trái chiều. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 170 đồng/lít; dầu hoả tăng 54 đồng/lít. Cuối cùng, dầu mazut 180CST 3.5S giảm giảm 286 đồng/kg.

Sau điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước từ 15h00 ngày 11/9 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.756 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.400 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.643 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 18.368 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.090 đồng/kg

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 21 lần, giảm 17 lần. Dầu diesel có 19 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Tin hot thị trường ngày 12/9: Thu hồi 13 giấy phép xuất khẩu gạo do vi phạm điều kiện kinh doanh

Bộ Công Thương cho biết, từ đầu năm đến nay đã thu hồi 13 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của các thương nhân. Lý do là doanh nghiệp không đáp ứng quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP và Nghị định 01/2025/NĐ-CP, trong đó có việc không duy trì hoạt động xuất khẩu liên tục 18 tháng, không đảm bảo điều kiện kinh doanh hoặc theo đề nghị của chính thương nhân.

Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều vi phạm nổi cộm: không thực hiện đúng nghĩa vụ dự trữ lưu thông gạo tối thiểu bằng 5% lượng xuất khẩu trong 6 tháng trước, chỉ duy trì dự trữ trên giấy tờ hoặc không có gạo dự trữ thực tế. Một số doanh nghiệp sử dụng kho bãi xuống cấp, thuê ngoài không đạt chuẩn, thiếu chứng nhận an toàn, phòng cháy chữa cháy. Một số đơn vị vi phạm nghĩa vụ báo cáo, nộp chậm, số liệu thiếu chính xác hoặc không thống nhất với hải quan.

Ngoài ra, có doanh nghiệp kê khai giá trị hợp đồng thấp hơn thực tế để giảm thuế, thậm chí chậm nộp thuế với số tiền lớn. Bộ Công Thương khẳng định việc thu hồi giấy phép nhằm siết chặt kỷ cương, đảm bảo cân đối cung cầu lúa gạo trong nước và minh bạch hoạt động xuất khẩu.

Tin hot thị trường ngày 12/9: Thu hồi mỹ phẩm CELL:29 của Hàn Quốc, giá bán 1,3-2 triệu đồng

Ngày 10/9, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, ký quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố 4 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần NEXTGEN INTERNATIONAL.

Các sản phẩm bị thu hồi gồm: CELL29 Repasive Blemish Balm (kem dưỡng dịu da, số tiếp nhận 267483/25/CBMP-QLD); CELL29 Luonlight Potency Cream (kem dưỡng sáng da, số tiếp nhận 267484/25/CBMP-QLD); CELL29 Illuna-Ex Booster (tinh chất sáng da, số tiếp nhận 267485/25/CBMP-QLD); CELL29 Gen-3 Toner (nước cân bằng cấp ẩm cho da khô, số tiếp nhận 267486/25/CBMP-QLD).

Cả 4 sản phẩm trên đều được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận ngày 26/2. Công ty cổ phần NEXTGEN INTERNATIONAL (trụ sở tại 222-224 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; mã số doanh nghiệp 0318774301) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Các sản phẩm vừa bị thu hồi phiếu công bố đều thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc CELL:29. Trước đó, loạt sản phẩm này được bán trên thị trường với giá từ 1,3 triệu đến gần 2 triệu đồng mỗi sản phẩm, quảng cáo là dòng chăm sóc da chuyên sâu, có khả năng phục hồi hàng rào bảo vệ da, cung cấp độ ẩm và chống lão hóa.

Theo quyết định, việc thu hồi được thực hiện theo đề nghị tự nguyện của doanh nghiệp, do công ty không còn kinh doanh 4 sản phẩm nói trên.