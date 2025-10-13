Tin hot thị trường ngày 13/10: Một doanh nghiệp ở Hà Nội tái phạm bán thực phẩm nhập lậu

Tin hot thị trường ngày 13/10: Một doanh nghiệp có thể bị phạt 70 triệu đồng vì tái diễn kinh doanh hàng nhập lậu

Đội QLTT số 16 phối hợp Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) kiểm tra điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Nam Anh tại số 35 Thạch Cầu, phường Long Biên. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Lan làm Giám đốc đang bày bán thực phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp, có dấu hiệu là hàng nhập lậu. Hàng hóa vi phạm gồm 360 gói thạch sữa chua Pudding DeeDo Mikku, 120 gói kẹo dẻo Wiggles, 180 chai nước cốt chanh, tổng trị giá 35,1 triệu đồng. Toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ.

Cơ quan chức năng xác định hành vi “kinh doanh hàng hóa nhập lậu (là thực phẩm)” theo Điểm e Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi tại điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định 24/2025/NĐ-CP. Trước đó, ngày 20/8/2025, Nam Anh từng bị xử phạt cùng hành vi. Do tái phạm trong thời gian ngắn, đơn vị bị áp dụng tình tiết tăng nặng, Đội QLTT số 16 đề xuất phạt 70 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật. Hồ sơ đang được hoàn thiện để xử lý theo thẩm quyền.

Tin hot thị trường ngày 13/10: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp xuống thấp nhất nửa năm

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại trong tháng 9 khi tổng giá trị huy động chỉ đạt 23.700 tỷ đồng, giảm một nửa so với tháng trước và xuống mức thấp nhất trong 6 tháng. Theo dữ liệu VBMA, có 27 đợt phát hành thành công, thấp hơn nhiều so với 43 đợt của tháng 8. Hoạt động mua lại trước hạn cũng hạ nhiệt, ghi nhận 19.500 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với tháng trước.

Khối ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường với hơn 17.000 tỷ đồng phát hành. MBBank huy động nhiều nhất (6.000 tỷ đồng), theo sau là LPBank, ACB và HDBank. Đáp ứng nhu cầu vốn trung–dài hạn, trái phiếu ngân hàng chủ yếu có kỳ hạn trên 3 năm; một số lô của BIDV và TPBank kéo dài 10–15 năm.

Sau giai đoạn tăng tốc để cơ cấu nợ, nhóm bất động sản đã hạ nhiệt rõ rệt: chỉ 3 doanh nghiệp phát hành trong tháng 9 với tổng giá trị chưa đến 1.500 tỷ đồng. Lãi suất phát hành trên thị trường sơ cấp tiếp tục neo cao, dao động khoảng 9,2–10,5%/năm, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Tin hot thị trường ngày 13/10: Chính phủ nâng trần thu nhập để mua/thuê mua nhà ở xã hội

Chính phủ ban hành Nghị định 261 (hiệu lực từ 10/10) nâng trần thu nhập xét mua, thuê mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân; 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng; và 30 triệu đồng/tháng với cá nhân độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên. Trước đây, mức trần là 15 triệu đồng/tháng (độc thân) và 30 triệu đồng/tháng (hộ gia đình).

Thu nhập được xác định theo bảng lương/xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp; trường hợp không có hợp đồng lao động sẽ do công an cấp xã xác nhận trên dữ liệu dân cư, giải quyết tối đa 7 ngày. Chủ tịch UBND tỉnh/thành có thể điều chỉnh hệ số thu nhập phù hợp địa phương, khuyến khích hộ có từ 3 người phụ thuộc trở lên. Nghị định đồng thời giảm lãi vay ưu đãi từ 6,6% xuống 5,4%/năm, lãi quá hạn bằng 130% lãi vay; các khoản vay đã ký trước 10/10 tại Ngân hàng Chính sách xã hội được điều chỉnh áp dụng mức mới.

Mục tiêu là mở rộng đối tượng thụ hưởng, thúc đẩy tiêu thụ và dự án. 9 tháng 2025, cả nước đang xây 132.616 căn; đã hoàn thành 50.687/100.275 căn, dự kiến cuối năm đạt 89.007 căn. Bộ Công an khởi công 6 dự án (4.220 căn), Bộ Quốc phòng dự kiến 8 dự án (6.547 căn); 16 địa phương dự kiến đạt, 7 địa phương có khả năng hoàn thành chỉ tiêu.