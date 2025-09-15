Tin hot thị trường ngày 15/9: Yêu cầu đưa giao dịch vàng vào diện chịu thuế để hạn chế đầu cơ

Tin hot thị trường ngày 15/9: Hà Nội hướng dẫn giảm 30% tiền thuê đất năm 2025

Cục Thuế TP.Hà Nội vừa ra thông báo hướng dẫn thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất năm 2025 theo Nghị định 230/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm sẽ được giảm 30% số tiền thuê đất phải nộp trong năm 2025. Chính sách áp dụng cả với trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhưng vẫn sử dụng đất, cũng như các đối tượng đã hết thời hạn miễn, giảm theo quy định hiện hành.

Mức giảm không áp dụng cho nợ cũ hoặc tiền chậm nộp. Người sử dụng đất chỉ cần nộp giấy đề nghị giảm (bản chính) trước ngày 30/11/2025 qua trực tiếp, bưu điện hoặc cổng dịch vụ công. Nếu sau thanh tra phát hiện không đủ điều kiện, số tiền đã giảm sẽ bị thu hồi cùng tiền chậm nộp.

Đặc biệt, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp phải phân bổ khoản giảm cho diện tích đã cho thuê lại trong vòng 30 ngày kể từ khi có quyết định. Nếu không thực hiện, sẽ không được hưởng chính sách. Trường hợp đã nộp tiền, phần được giảm sẽ được trừ vào kỳ sau hoặc hoàn trả theo quy định.

Tin hot thị trường ngày 15/9: Ford Việt Nam triệu hồi hơn 21.000 xe Ranger, Raptor và Everest

Ford Việt Nam vừa triển khai chương trình triệu hồi an toàn số 25S49 đối với 21.128 xe Ranger, Ranger Raptor và Everest sản xuất giai đoạn 2021–2024. Cụ thể, có 7.947 xe Everest sản xuất tại Thái Lan (12/2021–4/2024), 2.179 xe Raptor (4/2022–5/2024, Thái Lan) và 11.002 xe Ranger sản xuất tại nhà máy Hải Dương (8/2022–4/2024).

Nguyên nhân triệu hồi là do màn hình giải trí trên các xe này có thể bị đứng hình, chuyển sang màn hình đen hoặc tự khởi động lại. Khi xảy ra trong lúc lùi, hình ảnh từ camera sau có thể bị gián đoạn hoặc trễ hiển thị, làm giảm tầm quan sát và tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Để khắc phục, Ford ủy quyền cho các đại lý chính hãng cập nhật phần mềm miễn phí, thời gian xử lý chưa đến một ngày làm việc. Chủ xe thuộc diện triệu hồi sẽ nhận thông báo qua thư hoặc tra cứu trên website Ford Việt Nam. Hãng không yêu cầu ngừng sử dụng xe nhưng khuyến nghị khách hàng nhanh chóng liên hệ đại lý để đặt lịch sửa chữa, đảm bảo an toàn.

Tin hot thị trường ngày 15/9: Chính phủ yêu cầu đưa giao dịch vàng vào diện chịu thuế để hạn chế đầu cơ

Tại Nghị quyết 278 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9, Chính phủ yêu cầu dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) phải quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc diện chịu thuế. Mục tiêu là nâng cao tính minh bạch, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thao túng trên thị trường vàng. Bộ Tài chính được giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này.

Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh, có thời điểm vượt 135 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Trước đó, Thủ tướng đã yêu cầu xử lý nghiêm hành vi găm hàng, đẩy giá. Ngày 9/9, Thanh tra Chính phủ cùng nhiều bộ, ngành đã thành lập đoàn thanh tra hoạt động kinh doanh vàng, kiểm soát rửa tiền và hóa đơn chứng từ.

Ngoài thị trường vàng, Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục rà soát dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân, bảo đảm thống nhất với Luật Đất đai, Chứng khoán, Bảo hiểm xã hội và các luật liên quan, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ và công bằng giữa các đối tượng nộp thuế.