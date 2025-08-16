Tin hot thị trường ngày 16/8: Lập biên bản vi phạm hành chính quán bún bị tố rửa bát không sạch

UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết đã kiểm tra đột xuất quán bún vỉa hè số 51 Nguyễn Huệ sau phản ánh nguy cơ mất ATTP. Chủ quán bà T.T.D. (1973, An Cựu). Biên bản ghi nhận cơ sở dùng nước không bảo đảm vệ sinh, quy trình làm sạch dụng cụ không đạt yêu cầu. Đoàn kiểm tra yêu cầu khắc phục và chấp hành quy định ATTP.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của phường lập biên bản vi phạm hành chính với bà D. về hành vi vứt rác ra vỉa hè; UBND phường đang tham mưu quyết định xử phạt. Phường kêu gọi các cơ sở ăn uống chấp hành quy định, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh người bán tại hàng ăn cạnh Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế nhúng bát, tô vào xô nước rồi dùng lại, không rửa kỹ hay dùng dung dịch tẩy rửa. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng An toàn thực phẩm (Sở Y tế TP Huế) chuyển thông tin để UBND phường Thuận Hóa xác minh, kiểm tra theo thẩm quyền.

Tin hot thị trường ngày 16/8: Phát hiện 2 tấn da và mỡ bò bốc mùi chuẩn bị tuồn ra thị trường

Ngày 14/8, Đội QLTT số 10 (Chi cục QLTT Hà Nội) kiểm tra xe tải, phát hiện 1.150 kg mỡ bò và 1.020 kg da bò đã bốc mùi; lái xe không xuất trình hóa đơn chứng từ. Ông Đỗ Văn Lục (Phú Thọ) là chủ lô hàng khai nhận đang chở từ Phú Thọ về Hà Nội tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã phạt 8 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng.

Trước đó 12/8, lực lượng QLTT Hà Nội kiểm tra kho lạnh HPC Kiên Cường (KCN Quang Minh) phát hiện lô xương lưng lợn đông lạnh do nước ngoài sản xuất của Công ty TNHH Thực phẩm Quỳnh Hương. Hàng còn 786 thùng (15,72 tấn) tồn kho, hạn dùng 2 năm kể từ 16/2/2022; 10 thùng (200 kg) đã được bán. Toàn bộ số hàng quá hạn đã bị tạm giữ để xử lý.

Phó Chi cục trưởng Dương Mạnh Hùng cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra việc chấp hành an toàn thực phẩm, triển khai các chuyên đề nhằm ngăn chặn buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sản phẩm động vật không bảo đảm vệ sinh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 16/8: Lâm Đồng siết hoạt động khám chữa bệnh, ngăn chặn phòng khám “chui”

Sở Y tế Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, thanh tra và hậu kiểm để siết chặt quản lý hoạt động khám chữa bệnh, ngăn chặn phòng khám “chui”. Từ đầu năm, ngành y tế đã thực hiện 1 cuộc thanh tra đối với cơ sở công lập và 6 cuộc kiểm tra, 7 cuộc thanh tra với cơ sở ngoài công lập. Kết quả cho thấy khối công lập chấp hành tốt quy định; khu vực tư còn nhiều tồn tại: 22 cơ sở bị xử phạt hành chính tổng hơn 365 triệu đồng, 3 cơ sở bị áp dụng biện pháp nhắc nhở/đình chỉ/rút giấy phép và 38 cơ sở bị nhắc nhở.

Vi phạm phổ biến gồm không bảo đảm điều kiện sau cấp phép, không/niêm yết thiếu giá dịch vụ, thu cao hơn giá niêm yết, không báo cáo định kỳ; vẫn có trường hợp cung cấp dịch vụ khi chưa được cấp phép. Công tác xử phạt gặp khó do thiếu nhân lực chuyên sâu, thiết bị hạn chế và thời hạn ra quyết định ngắn theo Luật Xử lý VPHC (7 ngày, tối đa 30 ngày với vụ phức tạp).

Sở đề xuất tăng nhân lực, đào tạo, ứng dụng phần mềm quản lý và kiến nghị kéo dài thời hạn xử lý lên 30 ngày. Toàn tỉnh hiện có 191 cơ sở công lập, 1.453 cơ sở ngoài công lập. Bệnh viện, phòng khám đánh giá kiểm tra giúp chuẩn hóa quy trình, nâng chất lượng dịch vụ.