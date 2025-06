Tin hot thị trường ngày 2/6: Tiêu hủy gần 2.000 búp bê Baby Three, rà soát dữ liệu từ sàn TMĐT và nền tảng số

Tin hot thị trường ngày 2/6: Tiêu hủy gần 2.000 búp bê Baby Three

Búp bê Baby Three không rõ nguồn gốc, chứa Formaldehyt vượt hàm lượng cho phép bị tiêu huỷ. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Ngày 2/6/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tiêu hủy 1.914 búp bê Baby Three không rõ nguồn gốc, chứa hàm lượng formaldehyde vượt mức cho phép, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Số hàng này được phát hiện vào ngày 16/3 khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô do Hoàng Văn Lương (sinh năm 1991, trú tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) điều khiển trên Quốc lộ 18, đoạn qua xã Yên Than, huyện Tiên Yên. Trên xe vận chuyển 27 thùng hàng chứa tổng cộng 1.914 búp bê Baby Three in chữ nước ngoài, trị giá khoảng 106,92 triệu đồng. Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Quảng Ninh xác định chủ hàng là Hoàng Thành Công (sinh năm 1990, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình). Qua trưng cầu giám định, lực lượng chức năng xác định các búp bê này có hàm lượng formaldehyde vượt mức cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Công an tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt Hoàng Thành Công 45 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

Baby Three, còn gọi là "Bé ba", là dòng đồ chơi được sáng tạo bởi doanh nghiệp Trung Quốc, từng gây sốt tại Việt Nam vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, trào lưu này đã hạ nhiệt sau khi xuất hiện phản ánh về một mẫu sản phẩm có in hình giống "đường đứt đoạn".

Tin hot thị trường ngày 2/6: Rà soát dữ liệu từ sàn thương mại điện tử và nền tảng số

Chi cục Thuế khu vực V (gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình) đang triển khai chiến dịch thu thập dữ liệu từ các sàn thương mại điện tử và nền tảng số nhằm tăng cường hiệu quả thu ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh doanh trực tuyến của cá nhân.

Các đội thuế cấp huyện được yêu cầu thực hiện nghiêm việc triển khai Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh để đăng ký, kê khai và nộp thuế từ hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chuyển phát hàng hóa như Viettel Post, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm để thu thập dữ liệu chi tiết về cá nhân và tài khoản ngân hàng của người bán hàng qua hoạt động chuyển phát.

Ngoài ra, Chi cục Thuế cũng giao Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác phối hợp với Sở Công Thương rà soát và quản lý đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bán hàng thông qua các website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Đặc biệt, Đoàn thanh niên cơ quan thuế phối hợp với Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác tổ chức thu thập dữ liệu từ các cá nhân bán hàng trên nền tảng điện tử như Facebook, TikTok để triển khai thu thuế theo quy định.

Chiến dịch này nhằm đảm bảo công bằng trong nghĩa vụ thuế và tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Tin hot thị trường ngày 2/6: Doanh nghiệp đa cấp “ép cọc” người tham gia có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Theo dự thảo Nghị định mới của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể bị phạt đến 200 triệu đồng nếu yêu cầu người tham gia phải đặt cọc hoặc mua hàng để được ký hợp đồng.

Cụ thể, mức xử phạt đối với doanh nghiệp đa cấp bắt đầu từ 60 triệu đồng và có thể lên đến 200 triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Các hành vi bị xử phạt bao gồm: yêu cầu đặt cọc, bắt buộc mua hàng, từ chối chi trả hoa hồng không có lý do chính đáng, cung cấp thông tin gian dối về kế hoạch trả thưởng hoặc tổ chức hoạt động sai với giấy chứng nhận gây thiệt hại lớn.

Dự thảo Nghị định cũng quy định mức phạt từ 5 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân tham gia bán hàng đa cấp nếu vi phạm các quy định như không có thẻ thành viên, không xuất trình thẻ trước khi tiếp thị, không lưu giữ hợp đồng hay không tham gia đào tạo cơ bản trong 30 ngày đầu.

Việc lượng hóa cụ thể từng hành vi vi phạm và áp dụng chế tài tài chính nghiêm khắc nhằm tăng cường minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và siết chặt kỷ cương trong hoạt động bán hàng đa cấp vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tin hot thị trường ngày 2/6: Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu thịt lợn đông lạnh

Trong 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 43,6 nghìn tấn thịt lợn đông lạnh, trị giá 116,71 triệu USD – tăng 118,6% về lượng và 161,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.672 USD/tấn, tăng gần 20% so với năm 2024. Nga là thị trường cung cấp lớn nhất, chiếm hơn một nửa tổng lượng thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam, tiếp đến là Brazil và Tây Ban Nha.

Tính chung, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng hơn 280 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá hơn 573 triệu USD – tăng 12,4% về lượng và 16,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt của Việt Nam chỉ đạt 7,2 nghìn tấn với kim ngạch 39,66 triệu USD, cho thấy cán cân thương mại thịt tiếp tục nghiêng mạnh về nhập khẩu.