Tin hot thị trường ngày 20/8: Bộ Y tế cảnh báo mua thuốc trị viêm khớp, gout trên mạng

Tin hot thị trường ngày 20/8: Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ tử vong khi sử dụng thuốc hoặc sản phẩm chứa Phenylbutazone

Ngày 19/8, Cục Quản lý Dược cho biết Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một số ca dị ứng nặng do tự ý dùng sản phẩm có hoạt chất này theo quảng cáo trên mạng. Các sản phẩm mua online, không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép; đã ghi nhận ca tử vong.

Phenylbutazone từng dùng điều trị viêm khớp, gout cấp nhưng bị cấm lưu hành tại Việt Nam từ năm 2013 vì nguy cơ gây phản ứng dị ứng đe dọa tính mạng, gồm hội chứng DRESS, hội chứng Lyell và biến chứng nặng khác.

Cục Quản lý Dược khẳng định hiện không có thuốc chứa Phenylbutazone được cấp phép và không cho phép nhập khẩu nguyên liệu hay thành phẩm chứa hoạt chất này. Cơ quan đề nghị người dân, cơ sở kinh doanh không mua bán, sử dụng; khi phát hiện báo Sở Y tế. Các Sở Y tế tăng cường truyền thông, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; yêu cầu cơ sở y tế, dược gỡ bỏ nội dung quảng cáo sai liên quan.

Tin hot thị trường ngày 20/8: Đề xuất chuyển khoản quốc tế từ 1.000 USD phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định việc cấp phép, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cũng như vũ khí hủy diệt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo là yêu cầu các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên phải được báo cáo, nhằm kiểm soát chặt dòng vốn, ngăn lợi dụng chính sách đặc thù để “hợp pháp hóa” tiền.

Dự thảo cũng quy định các thành viên tại Trung tâm không được huy động vốn từ tổ chức, cá nhân không thuộc diện thành viên; và Ngân hàng Nhà nước sẽ không áp dụng các biện pháp can thiệp sớm, cho vay đặc biệt hay nghiệp vụ ngân hàng trung ương đối với họ. Trong trường hợp sự cố, các thành viên gặp vấn đề sẽ bị thu hồi giấy phép, giải thể hoặc xử lý phá sản tại tòa án chuyên biệt.

Tin hot thị trường ngày 20/8: Bánh cuốn Thanh Trì, chả cá Lã Vọng, cỗ Bát Tràng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 18/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với ba đại diện ẩm thực nổi bật của Hà Nội gồm: nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng và tri thức nấu cỗ Bát Tràng.

Theo Bộ, cả ba di sản đều mang giá trị văn hóa đặc trưng, phản ánh bản sắc địa phương, được cộng đồng duy trì qua nhiều thế hệ và cam kết bảo vệ. Bánh cuốn Thanh Trì nổi tiếng bởi lớp bánh mỏng, không nhân, ăn nguội cùng chả quế và nước mắm pha. Chả cá Lã Vọng – món ăn từ cá lăng nướng ăn kèm bún, rau thơm – từng lọt top 5 điểm ẩm thực toàn cầu, được CNN vinh danh. Trong khi đó, cỗ Bát Tràng với những món “bát trân” như măng mực, nem chim câu, thể hiện sự cầu kỳ, tinh tế trong ẩm thực truyền thống.

Việc công nhận này không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn là động lực phát triển du lịch bền vững thông qua trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc.