Tin hot thị trường ngày 24/9: Sắp đấu giá xe máy vi phạm giá từ 370.000 đồng/chiếc

Ngày 3/10 tới, một công ty đấu giá sẽ tổ chức bán đấu giá trực tuyến 1.606 phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bởi Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM). Lô tài sản gồm 1.268 xe máy, 197 xe ba bánh và 141 rơ-moóc tự chế, phần lớn đã hư hỏng, để lâu năm nên xuống cấp.

Giá khởi điểm toàn bộ lô là hơn 1,48 tỷ đồng, bình quân hơn 920.000 đồng/chiếc. Trong đó, nhiều xe máy có biển số, số khung, số máy, nhưng giá trị được định từ khoảng 370.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Ngoài ra, xe ba bánh có giá trung bình 2,8 triệu đồng/chiếc và rơ-moóc tự chế khoảng 670.000 đồng/chiếc. Người tham gia phải đặt trước 290 triệu đồng, bước giá mỗi lần trả là 50 triệu đồng.

Trước đó, ngày 19/9, một lô tài sản gồm 538 xe vi phạm do Công an Hà Nội tịch thu cũng được bán đấu giá thành công với giá hơn 1,23 tỷ đồng. Thực tế cho thấy việc kéo dài thời gian xử lý tang vật khiến phương tiện hư hỏng, giảm giá trị, gây lãng phí.

Tin hot thị trường ngày 24/9: Kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh các mặt hàng “nhạy cảm”

UBND TP Cần Thơ vừa yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm, đặc biệt dịp Tết.

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) được giao vai trò nòng cốt, tập trung kiểm tra đột xuất, chuyên đề, nhưng phải đảm bảo không gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Các mặt hàng “nhạy cảm” được đưa vào diện giám sát chặt gồm rượu, bia, thuốc lá, đường, khí hóa chất, dược phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, cùng nhiều mặt hàng điện tử, thời trang, mỹ phẩm.

Theo kế hoạch, từ nay đến 12/11, QLTT Cần Thơ sẽ kiểm tra gần 50 cơ sở kinh doanh. Song song, thành phố cũng thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do Chủ tịch UBND TP Trần Văn Lâu làm trưởng ban, nhằm tham mưu, phối hợp thanh kiểm tra và xử lý vi phạm.

Tin hot thị trường ngày 24/9: Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Phú Quý bị giả mạo trang web để lừa đảo

Các thương hiệu vàng bạc lớn như Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Phú Quý vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về tình trạng giả mạo website, fanpage để lừa đảo khách hàng.

Theo Bảo Tín Minh Châu, một khách hàng ở Hà Nội đã mất gần 400 triệu đồng khi mua vàng qua Facebook giả mạo, và chỉ trong vài ngày, doanh nghiệp ghi nhận thêm 10 trường hợp tương tự. Các đối tượng lừa đảo thường sao chép toàn bộ hình ảnh, logo, nội dung từ trang chính thức, sau đó dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản lạ.

DOJI cho biết đã xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức mạo danh kêu gọi đầu tư tài chính trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín tập đoàn. Trong khi đó, Phú Quý khẳng định chỉ sử dụng một pháp nhân duy nhất để giao dịch và cảnh báo fanpage giả mạo đang nhận tiền dưới tên công ty khác.

Các doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng chỉ giao dịch qua kênh chính thức, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, cảnh giác trước lời mời khuyến mãi, tặng vàng hay hứa hẹn lợi nhuận cao, nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi.