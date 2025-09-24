Tin hot thị trường ngày 24/9: Sắp đấu giá xe máy vi phạm giá từ 370.000 đồng/chiếc
P.V (tổng hợp)
24/09/2025 7:30 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 24/9 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh các mặt hàng “nhạy cảm”; Sắp đấu giá xe máy vi phạm giá từ 370.000 đồng/chiếc; Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Phú Quý bị giả mạo trang web để lừa đảo…
Tin hot thị trường ngày 24/9: Sắp đấu giá xe máy vi phạm giá từ 370.000 đồng/chiếc
Ngày 3/10 tới, một công ty đấu giá sẽ tổ chức bán đấu giá trực tuyến 1.606 phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bởi Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM). Lô tài sản gồm 1.268 xe máy, 197 xe ba bánh và 141 rơ-moóc tự chế, phần lớn đã hư hỏng, để lâu năm nên xuống cấp.
Giá khởi điểm toàn bộ lô là hơn 1,48 tỷ đồng, bình quân hơn 920.000 đồng/chiếc. Trong đó, nhiều xe máy có biển số, số khung, số máy, nhưng giá trị được định từ khoảng 370.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.
Ngoài ra, xe ba bánh có giá trung bình 2,8 triệu đồng/chiếc và rơ-moóc tự chế khoảng 670.000 đồng/chiếc. Người tham gia phải đặt trước 290 triệu đồng, bước giá mỗi lần trả là 50 triệu đồng.
Trước đó, ngày 19/9, một lô tài sản gồm 538 xe vi phạm do Công an Hà Nội tịch thu cũng được bán đấu giá thành công với giá hơn 1,23 tỷ đồng. Thực tế cho thấy việc kéo dài thời gian xử lý tang vật khiến phương tiện hư hỏng, giảm giá trị, gây lãng phí.
Tin hot thị trường ngày 24/9: Kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh các mặt hàng “nhạy cảm”
UBND TP Cần Thơ vừa yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm, đặc biệt dịp Tết.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) được giao vai trò nòng cốt, tập trung kiểm tra đột xuất, chuyên đề, nhưng phải đảm bảo không gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh hợp pháp.
Các mặt hàng “nhạy cảm” được đưa vào diện giám sát chặt gồm rượu, bia, thuốc lá, đường, khí hóa chất, dược phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, cùng nhiều mặt hàng điện tử, thời trang, mỹ phẩm.
Theo kế hoạch, từ nay đến 12/11, QLTT Cần Thơ sẽ kiểm tra gần 50 cơ sở kinh doanh. Song song, thành phố cũng thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do Chủ tịch UBND TP Trần Văn Lâu làm trưởng ban, nhằm tham mưu, phối hợp thanh kiểm tra và xử lý vi phạm.
Tin hot thị trường ngày 24/9: Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Phú Quý bị giả mạo trang web để lừa đảo
Các thương hiệu vàng bạc lớn như Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Phú Quý vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về tình trạng giả mạo website, fanpage để lừa đảo khách hàng.
Theo Bảo Tín Minh Châu, một khách hàng ở Hà Nội đã mất gần 400 triệu đồng khi mua vàng qua Facebook giả mạo, và chỉ trong vài ngày, doanh nghiệp ghi nhận thêm 10 trường hợp tương tự. Các đối tượng lừa đảo thường sao chép toàn bộ hình ảnh, logo, nội dung từ trang chính thức, sau đó dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản lạ.
DOJI cho biết đã xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức mạo danh kêu gọi đầu tư tài chính trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín tập đoàn. Trong khi đó, Phú Quý khẳng định chỉ sử dụng một pháp nhân duy nhất để giao dịch và cảnh báo fanpage giả mạo đang nhận tiền dưới tên công ty khác.
Các doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng chỉ giao dịch qua kênh chính thức, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, cảnh giác trước lời mời khuyến mãi, tặng vàng hay hứa hẹn lợi nhuận cao, nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi.
Tin hot thị trường ngày 24/9: Sắp đấu giá xe máy vi phạm giá từ 370.000 đồng/chiếc
Tin hot thị trường ngày 24/9 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh các mặt hàng “nhạy cảm”; Sắp đấu giá xe máy vi phạm giá từ 370.000 đồng/chiếc; Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Phú Quý bị giả mạo trang web để lừa đảo…
Giá bạc hôm nay 23/9: Tăng mạnh
Giá bạc hôm nay 23/9 tiếp tục xu hướng tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và thế giới, ghi nhận mức điều chỉnh tích cực so với phiên trước. Diễn biến này phản ánh tác động từ chính sách tiền tệ của Fed cùng nhu cầu vững chắc đối với kim loại quý.
Tin hot thị trường ngày 23/9: Hà Nội cảnh báo khẩn về thuốc Aclasta giả mạo
Tin hot thị trường ngày 23/9 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn đầu cơ vàng; Hà Nội cảnh báo khẩn về thuốc Aclasta giả mạo; Bán hàng qua livestream sắp phải xác thực danh tính…
Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng miếng SJC tăng mạnh, hướng tới mốc 134 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 23/9 trên thị trường thế giới và trong nước nhờ kỳ vọng Fed tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất và dòng vốn mạnh mẽ đổ vào các quỹ ETF. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC tăng mạnh, niêm yết ở mức 133,6 triệu đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay 22/9: Vẫn giữ ở mức cao
Giá bạc hôm nay 22/9 trong nước tiếp tục giữ nguyên, không có biến động đáng kể so với phiên trước đó, trong khi trên thị trường quốc tế, bạc ghi nhận mức tăng nhẹ.
Tin hot thị trường ngày 22/9: Tràn lan dầu ăn giả “Gold Max”; “Tamin Gold”; “ChiCa”
Tin hot thị trường ngày 22/9 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Dầu ăn giả “Gold Max”; “Tamin Gold”; “ChiCa” bán tràn lan trên thị trường; Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng sẽ bị kiểm soát chặt; Ngành đường sắt thu 44 tỷ chỉ sau nửa ngày mở bán vé Tết 2026…