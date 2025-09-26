Tin hot thị trường ngày 26/9: Đề xuất được cá cược bóng đá tối đa 10 triệu/ngày
P.V (tổng hợp)
26/09/2025 7:48 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 26/9 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Giá xăng dầu quay đầu giảm; Đề xuất được cá cược bóng đá tối đa 10 triệu/ngày; Phát hiện hàng nghìn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc tại Hà Nội…
Tin hot thị trường ngày 26/9: Giá xăng dầu quay đầu giảm
Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 25/9.
Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 370 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 440 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.610 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.160 đồng/lít.
Dầu diesel giảm 50 đồng/lít về 18.650 đồng/lít, dầu hỏa tăng 80 đồng/lít lên 18.620 đồng/lít; dầu mazut tăng 70 đồng/kg lên mức 15.200 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.
Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 22 lần, giảm 18 lần. Dầu diesel có 20 lần tăng, 18 lần giảm và một lần giữ nguyên.
Tin hot thị trường ngày 26/9: Đề xuất được cá cược bóng đá tối đa 10 triệu/ngày
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo nghị định mới về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế Nghị định 06 ban hành cách đây 8 năm.
Điểm đáng chú ý, mức đặt cược bóng đá quốc tế tối đa được đề xuất nâng lên 10 triệu đồng/người/ngày, trong khi mức tối thiểu vẫn giữ 10.000 đồng/lần. Người chơi phải đủ 21 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, mở tài khoản tại doanh nghiệp đặt cược và mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản để đảm bảo định danh.
Bộ Tài chính cũng đề xuất cho phép doanh nghiệp kinh doanh đặt cược trực tuyến, quảng bá logo và hình ảnh nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên, chỉ 1 doanh nghiệp được thí điểm trong 5 năm, với vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng và cam kết đóng góp ngân sách tối thiểu 10% doanh thu sau khi trừ thưởng.
Các sản phẩm đặt cược sẽ dựa trên tỷ số, sự kiện trong trận đấu thuộc giải đấu do FIFA công bố. Doanh nghiệp phải mua bản quyền khi khai thác kết quả hoặc hình ảnh các giải đấu quốc tế.
Tin hot thị trường ngày 26/9: Phát hiện hàng nghìn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc tại Hà Nội
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ngày 25/9 cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện website tiemquatang***.com kinh doanh đồ chơi trẻ em vi phạm quy định. Kiểm tra tại cơ sở liên quan ở ngõ 196 Hồ Tùng Mậu (phường Phú Diễn), lực lượng chức năng phát hiện 2.283 sản phẩm đồ chơi do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, nghi nhập lậu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe trẻ em.
Ngoài ra, hộ kinh doanh sử dụng website thương mại điện tử này để bán hàng nhưng không thông báo với cơ quan quản lý, đồng thời không công khai thông tin chủ sở hữu và hàng hóa, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc kiểm chứng chất lượng. Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.
Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại quốc tế Vũ Gia Phát (phường Xuân Phương), phát hiện kinh doanh nhiều đồ chơi nhập lậu trị giá gần 5,55 triệu đồng. Doanh nghiệp bị xử phạt 6 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.
Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng miếng SJC "bám trụ" ở mốc 135 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 29/9, thị trường vàng mở cửa đầu tuần không có thay đổi, vàng miếng vẫn neo ở mức 133 – 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá bạc hôm nay 28/9: Đà tăng mạnh mẽ, chuyên gia cảnh báo khả năng điều chỉnh
Giá bạc hôm nay 28/9 trên cả thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận xu hướng đi lên.
Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng miếng SJC tăng lên 135 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 28/9 - chốt tuần với giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục tăng. Giá vàng miếng SJC tăng lên 135 triệu đồng/lượng.
Tin hot thị trường ngày 27/9: Đề xuất mới về cơ chế mua bán điện trực tiếp
Tin hot thị trường ngày 27/9 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Khởi động giám sát số Vietgap cho cây ăn quả Tây Bắc; Cơ chế mua bán điện trực tiếp có đề xuất mới; EU áp thuế chống bán phá giá 12,1% với thép cán nóng Việt Nam…
Giá bạc hôm nay 27/9: Bứt phá mạnh, giữ đà tăng bất chấp USD đi ngang
Giá bạc hôm nay 27/9 ghi nhận cả thị trường trong nước và quốc tế đều tiếp tục đi lên, phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư. Đà tăng này cho thấy xu hướng thị trường kim loại quý đang được củng cố, bất chấp áp lực từ đồng USD.
Giá vàng hôm nay 27/9: Thế giới tăng vọt, vàng miếng SJC trong nước ổn định
Giá vàng hôm nay 27/9 trên thị trường thế giới tăng mạnh sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của Mỹ được công bố. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC ổn định ở mức 134,5 triệu đồng/lượng.