Tin hot thị trường ngày 26/9: Giá xăng dầu quay đầu giảm

Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 25/9.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 370 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 440 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.610 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.160 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 50 đồng/lít về 18.650 đồng/lít, dầu hỏa tăng 80 đồng/lít lên 18.620 đồng/lít; dầu mazut tăng 70 đồng/kg lên mức 15.200 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 22 lần, giảm 18 lần. Dầu diesel có 20 lần tăng, 18 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Tin hot thị trường ngày 26/9: Đề xuất được cá cược bóng đá tối đa 10 triệu/ngày

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo nghị định mới về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế Nghị định 06 ban hành cách đây 8 năm.

Điểm đáng chú ý, mức đặt cược bóng đá quốc tế tối đa được đề xuất nâng lên 10 triệu đồng/người/ngày, trong khi mức tối thiểu vẫn giữ 10.000 đồng/lần. Người chơi phải đủ 21 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, mở tài khoản tại doanh nghiệp đặt cược và mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản để đảm bảo định danh.

Bộ Tài chính cũng đề xuất cho phép doanh nghiệp kinh doanh đặt cược trực tuyến, quảng bá logo và hình ảnh nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên, chỉ 1 doanh nghiệp được thí điểm trong 5 năm, với vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng và cam kết đóng góp ngân sách tối thiểu 10% doanh thu sau khi trừ thưởng.

Các sản phẩm đặt cược sẽ dựa trên tỷ số, sự kiện trong trận đấu thuộc giải đấu do FIFA công bố. Doanh nghiệp phải mua bản quyền khi khai thác kết quả hoặc hình ảnh các giải đấu quốc tế.

Tin hot thị trường ngày 26/9: Phát hiện hàng nghìn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ngày 25/9 cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện website tiemquatang***.com kinh doanh đồ chơi trẻ em vi phạm quy định. Kiểm tra tại cơ sở liên quan ở ngõ 196 Hồ Tùng Mậu (phường Phú Diễn), lực lượng chức năng phát hiện 2.283 sản phẩm đồ chơi do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, nghi nhập lậu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe trẻ em.

Ngoài ra, hộ kinh doanh sử dụng website thương mại điện tử này để bán hàng nhưng không thông báo với cơ quan quản lý, đồng thời không công khai thông tin chủ sở hữu và hàng hóa, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc kiểm chứng chất lượng. Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại quốc tế Vũ Gia Phát (phường Xuân Phương), phát hiện kinh doanh nhiều đồ chơi nhập lậu trị giá gần 5,55 triệu đồng. Doanh nghiệp bị xử phạt 6 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.