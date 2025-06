Tin hot thị trường ngày 4/6: Không đánh thuế điều hòa dưới 24.000 BTU, phát hiện 5.000 viên thuốc lắc đội lốt TPCN

Tin hot thị trường ngày 4/6: Không đánh thuế với điều hòa từ 24.000 BTU trở xuống

Việc điều chỉnh này nhằm giảm thiểu tác động đến người tiêu dùng, đặc biệt là các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp, đồng thời khuyến khích sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm có tác động tiêu cực đến sức khỏe và môi trường, như đồ uống có đường và thuốc lá điện tử.

Dự kiến, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua trong kỳ họp tới. Nếu được thông qua, các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Tin hot thị trường ngày 4/6: Buộc tiêu hủy 4.066 pin điện thoại nhãn hiệu TGR nhập lậu

Xử phạt Công ty TNHH Tiger Display Global số tiền 122,5 triệu đồng. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội.

Ngày 4/6/2025, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội đã xử phạt Công ty TNHH Tiger Display Global số tiền 122,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy 4.066 pin điện thoại nhãn hiệu TGR nhập lậu, trị giá gần 500 triệu đồng

Trước đó, ngày 14/5, Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra đột xuất trụ sở công ty tại thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, phát hiện số pin không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Ngoài ra, doanh nghiệp còn vi phạm quy định về thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan chức năng.

Vụ việc cho thấy hiệu quả của việc tiếp nhận phản ánh từ người dân qua đường dây nóng, góp phần ngăn chặn vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội khuyến khích người dân tiếp tục giám sát, phản ánh kịp thời các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhập lậu qua các kênh thông tin chính thống.

Tin hot thị trường ngày 4/6: 5.000 viên thuốc lắc “đội lốt” thực phẩm chức năng

Tang vật thu được





Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã bắt quả tang đối tượng Châu Vĩnh Phú (41 tuổi, trú tại phường Hải Châu, quận Hải Châu) khi đang nhận một thùng hàng chứa 5.000 viên thuốc lắc được ngụy trang dưới dạng thực phẩm chức năng. Thùng hàng này được gửi từ nước ngoài về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Đội Kiểm soát hải quan – Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, đã tiến hành kiểm tra và phát hiện số lượng lớn thuốc lắc được ngụy trang tinh vi trong thùng hàng. Đối tượng Phú đã nằm trong diện theo dõi của cơ quan chức năng do nghi vấn liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Châu Vĩnh Phú để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Vụ việc cho thấy sự tinh vi trong thủ đoạn của các đối tượng buôn bán ma túy và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Gần 100 nghìn hộ và cá nhân kinh doanh đã nộp thuế

Trong 5 tháng đầu năm 2025, Bộ Tài chính đã ghi nhận kết quả tích cực trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số. Tổng số thuế thu được từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực này đạt 74,4 nghìn tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, 158 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử, với số tiền 5,7 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, gần 100 nghìn hộ và cá nhân kinh doanh đã thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua cổng điện tử dành riêng, đóng góp gần 1,1 nghìn tỷ đồng. Gần 93 nghìn tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử đã nộp tổng cộng 67,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế.

Cơ quan thuế cũng đã tiến hành rà soát 164.661 người nộp thuế, qua đó truy thu hơn 416 tỷ đồng từ doanh nghiệp và hơn 331 tỷ đồng từ 25.201 cá nhân, hộ kinh doanh. Những con số này cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý thuế, đồng thời phản ánh sự chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ pháp luật thuế của các chủ thể kinh doanh trên nền tảng số.