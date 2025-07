Tin hot thị trường ngày 4/7: 2.000 vụ buôn lậu, hàng giả trong 6 tháng tại Hà Nội

Tin hot thị trường ngày 4/7: Hà Nội phát hiện hơn 2.000 vụ buôn lậu, hàng giả trong 6 tháng

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra 2.176 vụ, phát hiện và xử lý 2.068 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Trong đó có 771 vụ hàng nhập lậu, 718 vụ hàng giả và 251 vụ kinh doanh hàng không rõ xuất xứ. Thương mại điện tử tiếp tục là “điểm nóng” với 72 vụ vi phạm, chủ yếu liên quan đến mỹ phẩm, thực phẩm và phụ kiện trôi nổi.



Đáng chú ý, trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, Chi cục QLTT Hà Nội và Công an TP đã bắt giữ 98 vụ với gần 51.000 đơn vị sản phẩm vi phạm, xử phạt hơn 2,7 tỷ đồng. Một vụ điển hình là phát hiện hơn 14.000 con gà và nửa tấn nội tạng đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Công ty TNHH Xuân Thắng.



Tổng số tiền thu nộp ngân sách từ các vụ xử lý vượt 88 tỷ đồng. Trước dự báo tình hình buôn lậu sẽ tiếp tục phức tạp, Chi cục QLTT Hà Nội triển khai Kế hoạch số 04/KH-QLTT tăng cường kiểm tra các nhóm hàng mùa hè và Tết Trung thu, siết chặt kiểm soát thương mại điện tử, đảm bảo thị trường Thủ đô an toàn, minh bạch và bền vững.



Tin hot thị trường ngày 4/7: Xử lý nghiêm nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Theo Thông báo số 341/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 2/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.



Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, dư luận liên tục phản ánh việc một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng sử dụng hình ảnh cá nhân để quảng bá các sản phẩm kém chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thuốc. Nhiều quảng cáo đã bị cơ quan chức năng xác định là phóng đại, không đúng công dụng thực tế, thậm chí sai lệch thông tin khoa học, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe cho người dân.



Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Y tế rà soát quy định liên quan, siết chặt quản lý hoạt động quảng cáo trên nền tảng số, truyền hình và các phương tiện khác. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về quảng cáo đúng chuẩn, bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương như người già, trẻ em.

Tin hot thị trường ngày 4/7: Giá xăng RON 95 giảm 1.210 đồng/lít

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay (3/7)



Tại kỳ điều hành hôm nay, giá các loại xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh.



Cụ thể, so với kỳ điều hành đầu tuần này (1/7), giá xăng RON 95 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay được điều chỉnh giảm 1.210 đồng/lít, giá bán lẻ là 19.900 đồng/lít



Tương tự, giá xăng E5 RON 92 hạ 1.090 đồng/lít, giá bán lẻ ở mức 19.440 đồng/lít.



Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 940 đồng/lít, giá bán xuống mức 18.400 đồng/lít



Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 1/7, giá xăng được điều chỉnh giảm 101-128 đồng/lít. Còn giá dầu diesel tăng 193 đồng/l

Tin hot thị trường ngày 4/7: Thu hồi 2 loại kem đánh răng, 7 mỹ phẩm chăm sóc da





Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Ngoài hai sản phẩm kem đánh răng Aquafresh Soft Mint và Clear Mint do Công ty TNHH Phát Anh Minh phân phối bị thu hồi vì nhãn ghi sai lệch nguồn gốc, đáng chú ý còn có 7 sản phẩm chăm sóc da cao cấp do Công ty TNHH Dược phẩm Toàn cầu Đông Nam đưa ra thị trường.



Các sản phẩm bị thu hồi gồm: ME LINE 01 CAUCASIAN SKIN, ME LINE 02 CAUCASIAN SKIN NIGHT, INNOAESTHETICS INNO-TDS XEROSKIN-ID, INNO-DERMA DARK SPOT ERASER 24H CREAM, INNO-EXFO REDNESS PEEL, INNO-EXFO TCAGE và INNO-EXFO SKIN RECOVERY. Lý do thu hồi là các sản phẩm này có công thức không đúng như hồ sơ công bố, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho da người dùng



Cục Quản lý Dược đồng thời ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trong 6 tháng đối với cả hai công ty nêu trên, do kê khai không trung thực. Người tiêu dùng được khuyến cáo dừng sử dụng các sản phẩm vi phạm



Tin hot thị trường ngày 4/7: Thu hồi 190 số công bố thiết bị y tế vi phạm quy định



Sở Y tế Hà Nội vừa có quyết định thu hồi 190 số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm được phân loại là thiết bị y tế loại A và B. Nguyên nhân do các sản phẩm không phù hợp với định nghĩa thiết bị y tế, công bố sai mục đích sử dụng hoặc vi phạm quy trình quản lý



Danh sách thu hồi gồm nhiều sản phẩm phổ biến như: nước muối sinh lý, cồn y tế, gel giảm đau, xịt mũi – họng – khớp, bộ xét nghiệm HIV, cúm, máy đo đường huyết... Trong đó, một số doanh nghiệp có số lượng sản phẩm bị thu hồi đáng kể như: Công ty CP Dược liệu Bảo Sâm (20 sản phẩm), Công ty TNHH Đông Dược Phúc Cường và Dược phẩm Elaphe (cùng 8 sản phẩm), Dược phẩm V&S V Việt Nam (7 sản phẩm), Dược phẩm Hà Nội (6 sản phẩm), Công nghệ dược mỹ phẩm Hà Nội và Thiết bị y tế Hà Anh (5 sản phẩm)

Đặc biệt, danh sách còn có cả Viện Nghiên cứu các bài thuốc dân tộc Việt Nam với 5 sản phẩm dạng kem bôi, xịt mũi bị thu hồi. Quyết định này cho thấy tình trạng nhiều đơn vị, kể cả cơ sở nghiên cứu, đã tự ý công bố sai bản chất sản phẩm nhằm lợi dụng chính sách quản lý thiết bị y tế.