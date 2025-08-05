Tin hot thị trường ngày 5/8: Phát hiện hai cửa hàng bán hơn 5.000 sản phẩm giả mạo thương hiệu lớn

Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng vừa kiểm tra hai cửa hàng thời trang tại khu đô thị Mỹ Đình (phường Từ Liêm), phát hiện hơn 5.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Gucci, Prada...

Cụ thể, tại hộ kinh doanh Blue Label Việt Nam (chủ hộ là bà L.T.H, SN 1975), lực lượng chức năng tạm giữ 356 sản phẩm nghi giả mạo thương hiệu, trị giá theo niêm yết khoảng 380 triệu đồng. Tại cửa hàng Galleria (chủ hộ là bà Đ.T.N.H, SN 1998), đoàn kiểm tra thu giữ hơn 2.000 sản phẩm thời trang cùng gần 300 món đồ nhập ngoại không rõ nguồn gốc, tổng trị giá vi phạm trên 5 tỷ đồng.

Các cửa hàng này được nghi do người Hàn Quốc điều hành, thuê người Việt đứng tên kinh doanh. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 5/8: Giá lợn hơi tăng trở lại do nguồn cung khan hiếm

Sau chuỗi ngày giảm sâu, giá lợn hơi trên cả nước đã bắt đầu tăng trở lại do nguồn cung khan hiếm, đặc biệt là tại khu vực phía Bắc. Tại Hà Nội, giá lợn hơi đạt mức cao nhất cả nước 65.000 đồng/kg; các địa phương như Hưng Yên, Hải Phòng, Tuyên Quang ghi nhận mức 64.000 đồng/kg.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, Nghệ An và Lâm Đồng cùng giữ mức giá cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại dao động từ 58.000 – 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực miền Nam ghi nhận mức tăng nhẹ tại Vĩnh Long, đạt 62.000 đồng/kg; Tây Ninh cao nhất khu vực với 64.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chính khiến giá tăng là do dịch tả lợn châu Phi bùng phát khiến nguồn cung giảm mạnh. Tuy nhiên, sức mua thịt lợn tại các chợ không tăng mà còn sụt giảm do thời tiết nắng nóng và tâm lý e ngại dịch bệnh của người dân. Nhiều gia đình chuyển sang tiêu dùng thịt gà, cá và bò thay thế.

Tin hot thị trường ngày 5/8: Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo 389 cấp xã, siết chặt chống hàng giả và buôn lậu

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 TP, yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng cuối năm 2025.

Một điểm nhấn quan trọng là Hà Nội sẽ thành lập Ban Chỉ đạo 389 tại tất cả các xã, phường trong quý III/2025, do Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban. Đây là bước đi nhằm phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng.

Thành phố nhấn mạnh siết chặt kỷ cương, kiểm tra, xử lý không khoan nhượng các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, nhất là mặt hàng ảnh hưởng sức khỏe như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm. Các sở ngành được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu số và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh truyền thông, công khai kết quả xử lý vi phạm để răn đe, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp, không tiếp tay cho các hành vi sai phạm.

Tin hot thị trường ngày 5/8: 17.500 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong tháng 8

Theo FiinGroup, tháng 8/2025 là thời điểm đỉnh điểm đáo hạn trái phiếu bất động sản với quy mô lên tới 17.500 tỷ đồng – gấp khoảng 4 lần mức trung bình các tháng đầu năm. Trong nửa cuối năm, tổng giá trị trái phiếu đến hạn của các doanh nghiệp (ngoại trừ ngân hàng) ước đạt 102.000 tỷ đồng, trong đó riêng ngành bất động sản chiếm tới 65.300 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có khối lượng trái phiếu đáo hạn lớn gồm Đầu tư Quang Thuận (6.000 tỷ đồng), Trung Nam Land (2.500 tỷ) và Setra (2.000 tỷ). Ngoài nghĩa vụ gốc, các doanh nghiệp phi ngân hàng cũng phải trả lãi khoảng 6.600 tỷ đồng trong tháng 8, trong đó bất động sản chiếm tới 63%.

Số liệu từ S&I Ratings cho thấy, nửa cuối năm 2025, giá trị trái phiếu đến hạn sẽ tăng mạnh lên 149.000 tỷ đồng, gần gấp ba nửa đầu năm. Ngành bất động sản tiếp tục là tâm điểm với gần 73.000 tỷ đồng đến hạn và khoảng 16.000 tỷ đồng bị chậm thanh toán gốc, lãi trong 6 tháng đầu năm.