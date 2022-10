Top 10 bán tải đời cũ bền bỉ nhất

10. Toyota Tacoma 2015

Tacoma được cho là một trong những lựa chọn tốt nhất trong phân khúc xe bán tải nhỏ gọn với các tùy chọn động cơ mạnh mẽ và khả năng vượt địa hình đáng nể. Đồng thời, phiên bản tiêu chuẩn sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như tiết kiệm nhiên liệu tốt và xếp hạng độ tin cậy cao. Trong khi đó, Tacoma đời 2015 là một trong những sản phẩm tốt nhất của dòng xe.

Theo xếp hạng của người tiêu dùng J.D. Power, Tacoma 2015 nhận được đánh giá chất lượng và độ tin cậy là 85/100. Một chiếc Toyota Tacoma 2015 mới đi chưa đến 100 nghìn dặm (160.934 km) có giá đạt 30.000 USD.

9. Toyota Tundra 2013

Mặc dù Tundra 2013 không thể so sánh được với các đối thủ về độ hiện đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc xe bán tải cỡ lớn, nó vẫn là một chiếc xe cung cấp nhiều tùy chọn động cơ mạnh mẽ và đảm bảo an toàn cho hành khách. Tundra đời 2013 được xếp hạng an toàn 4/5 sao bởi Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA).

Theo J.D. Power, số điểm về chất lượng và độ tin cậy của chiếc xe là 88/100. Đồng thời, mẫu bán tải này cũng ít bị triệu hồi hơn so với các đời xe khác. Tundra 2013 đi được khoảng 100 nghìn dặm (160.934 km) có giá 26.000 USD.

8. Nissan Titan 2015

Dù "khiêm tốn" về mặt công nghệ và tiết kiệm nhiên liệu, Titan 2015 lại vượt trội ở khả năng xử lý, hiệu suất và sức kéo. Tuy đã phải hứng chịu một đợt thu hồi về vấn đề an toàn, nó vẫn nhận được số điểm 3,5/5 trong một nghiên cứu về độ tin cậy của J.D. Power. Đồng thời, mẫu xe này đã được khắc phục các vấn đề về động cơ và hộp số xuất hiện trên những phiên bản tiền nhiệm. Giá của những chiếc xe đi ít hơn 100 nghìn dặm (160.934 km) là 25.000 USD.

7. Ford F-150 2014

Được coi là biểu tượng của phân khúc bán tải đến từ Mỹ, Ford F-150 đã liên tục là mẫu xe bán chạy nhất trong nhiều năm. Phiên bản đời 2014 được cho là một trong những năm tốt nhất vì có xếp hạng an toàn cao, độ tin cậy, độ bền và đánh giá đặc biệt của người tiêu dùng.

Trong khi Consumer Reports đánh giá F-150 2014 có số điểm độ tin cậy 3/5, J.D. Power đã trao cho chiếc xe tải số điểm 83/100. Đối với những chiếc xe đã lăn bánh gần 100 nghìn dặm (160.934 km), giá của chúng là 22.000 USD.

6. GMC Sierra 1500 2012

GMC Sierra là mẫu xe chủ lực của General Motors trong những năm qua và là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe bán tải cỡ lớn. Dù nhiều đời xe nhận điểm kém về độ tin cậy từ J.D. Power và Consumer Reports, nhưng phiên bản năm 2012 lại tạo ra sự bất ngờ. Nó dành được nhiều lời khen ngợi bởi nội thất cao cấp, công nghệ lý tưởng, lựa chọn động cơ V-8 mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu.

Hơn nữa, Sierra 2012 đã giành được số điểm 89/100 trong xếp hạng chất lượng và độ tin cậy của J.D. Power. Vì mô hình năm 2012 là một thành công vững chắc về độ tin cậy, giá bán trung bình 18.500 USD cho những chiếc mới đi khoảng 100 nghìn dặm (160.934 km) là hợp lý.

5. Nissan Frontier 2014

Frontier 2014 được cho là một trong những năm đáng chú ý nhất đối của hãng bởi động cơ V6 mạnh mẽ, chất lượng hoàn thiện cao, khả năng off-road vượt trội và khiến chủ sở hữu an tâm khi sử dụng.

Nissan Frontier 2014 đã nhận được số điểm 5/5 từ Consumer Reports khi đánh giá về độ tin cậy. Đồng thời, J.D. Power trao cho nó số điểm 83/100 về chất lượng và độ tin cậy. Giá bán trung bình cho một chiếc Frontier 2014 với quãng đường đi được khoảng 100 nghìn dặm (160.934 km) là 18.400 USD.

4. Ram 1500 2012

Ram 1500 2012 được trang bị hàng loạt tiện ích bao gồm các tùy chọn động cơ mạnh mẽ giúp có khả năng vận hành vượt trội, cabin sang trọng, nội thất rộng rãi và chất lượng hoàn thiện tốt nhất trong phân khúc. Điều này khiến nó trở thành đời xe tốt nhất trong dòng bán tải này. Tuy nhiên, Ram 1500 2012 cũng đã nhận tới 7 lần thu hồi cùng việc gặp các vấn đề với động cơ V8 5,7 lít.

Bên cạnh những thiếu sót, Ram 1500 2012 vẫn đạt điểm chất lượng và độ tin cậy là 86/100 từ J.D. Power. Một chiếc Ram 1500 2012 được bảo dưỡng tốt với quãng đường đi được khoảng 100 nghìn dặm (160.934 km) sẽ có giá trung bình là 18.000 USD.

3. Chevrolet Silverado 1500 2012

Chevrolet Silverado chắc chắn là một trong những chiếc xe tải được mua nhiều nhất ở Mỹ khi cạnh tranh khốc liệt với Ford F-150. Mẫu xe đời năm 2012 được đánh giá là phiên bản tốt nhất vì có độ an toàn và tin cậy cao. Cùng với đó, chi phí vận hành của xe khá phải chăng dù được nâng cấp nhiều tính năng hiện đại. Nó nhận được số điểm 86/100 từ J.D. Power về chất lượng và độ tin cậy. Những chiếc xe chưa đi tới 100 nghìn dặm (160.934 km) sẽ có giá 17.800 USD.

2. Honda Ridgeline 2012

Honda Ridgeline là một sản phẩm cạnh tranh trong phân khúc xe bán tải nhỏ gọn nhờ kết cấu thân xe, cabin thực dụng và động cơ V6 mạnh mẽ. Xếp hạng mức độ hài lòng của Consumer Reports cho thấy Ridgeline 2012 đạt 4/5 điểm, cao hơn Ford F-150 bán chạy nhất khi chỉ đạt điểm đánh giá trung bình là 3/5. Cũng về vấn đề độ tin cậy, nó đạt số điểm 87/100 từ J.D. Power. Giá bán trung bình cho một chiếc Honda Ridgeline 2012 với quãng đường đi được khoảng 100 nghìn dặm (160.934 km) là 17.500 USD.

1. Chevrolet Colorado 2010

Chevrolet Colorado hạng trung đã được sản xuất trong gần hai thập kỷ và phiên bản năm 2010 được xếp hạng về độ tin cậy cao nhất trong lịch sử của dòng bán tải này. Dù phải đối mặt với 2 lần triệu hồi về vấn đề ghế ngồi, nó vẫn được J.D. Power chấm 83/100 về độ an toàn. Chỉ với 15.000 USD, khách hàng có thể mua được một chiếc Colorado 2010 chạy chưa tới 100 nghìn dặm (160.934 km).

Theo Tiền Phong