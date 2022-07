Vì sao giá thép quay đầu giảm mạnh?

17/07/2022 6:00 AM (GMT+7)

17/07/2022 6:00 AM (GMT+7)

Giá thép giảm 8 lần liên tiếp

Mới đây, hàng loạt thương hiệu thép đã thông báo giảm giá sản phẩm với mức giảm lên đến 300.000 đồng/tấn. Đợt điều chỉnh này là lần giảm thứ 8 liên tiếp từ ngày 11/5.

Hiện giá thép giảm so với mức đỉnh (tháng 3) hơn 3 triệu đồng mỗi tấn

Đơn cử như thương hiệu Hòa Phát giảm giá thép tại miền Bắc với mức lần lượt 360.000 đồng và 200.000 đồng một tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Mức giảm 190.000-300.000 đồng một tấn cũng được Việt Đức áp dụng với hai loại thép trên.

Tương tự, thép Việt Ý CB240 và D10 CB300 giảm lần lượt 200.000 đồng/tấn và 210.000 đồng/tấn xuống còn 16,16 triệu đồng/tấn và 16,56 triệu đồng/tấn. Với thép Kyoei, giá tại thời điểm này là 16,06 triệu đồng/tấn và 16,46 triệu đồng/tấn đối với CB240 và D10 CB300 sau khi giảm 200.000 đồng/tấn và 140.000 đồng/tấn theo thứ tự.

Như vậy, trong 2 tháng, giá thép giảm đến hơn 3 triệu đồng/tấn, tùy từng thương hiệu và loại thép. Sau điều chỉnh, mặt bằng giá thép cuộn CB240 hiện dao động 16-16,5 triệu đồng/tấn, thép thanh vằn D10 CB300 vào khoảng 16,3-17,5 triệu đồng/tấn. Mức giá này giảm so với mức đỉnh (21 triệu đồng/tấn) khoảng 4-5 triệu đồng.

Theo lý giải của Hiệp hội Thép Việt Nam , trong những tháng đầu năm 2022, kinh tế Việt Nam phục hồi. Tuy nhiên, cầu sử dụng thép trong các công trình xây dựng không cao nên tiêu thụ thép giảm. Áp lực cầu yếu ở thị trường Trung Quốc và toàn cầu kéo theo giá giao dịch các sản phẩm thép giảm.

Theo báo cáo của SSI Research, nhu cầu thép trong nước giảm khoảng 6% so với cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm. Sau khi tăng 15% trong quý I do nhu cầu bị dồn nén, sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm trong nước (bao gồm thép xây dựng, tôn mạ và thép ống) trong tháng 4 và tháng 5 đã giảm khoảng 32% so với cùng kỳ.

Các chuyên gia của SSI Research cho rằng nhu cầu yếu hơn đáng kể có thể là do sự kết hợp của ba yếu tố là giá thép cao, cùng với sự gia tăng của các chi phí vật liệu xây dựng khác khiến hoạt động xây dựng bị đình trệ. Bên cạnh đó, lo ngại về việc giá thép tạo đỉnh khiến các nhà phân phối tạm dừng việc dự trữ hàng tồn kho. Các chính sách quản lý siết chặt hơn dòng vốn vào lĩnh vực bất động sản cũng ảnh hưởng đến nhu cầu thép và giá thép.

Đặc biệt, giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh là nguyên nhân chính giảm giá thép. SSI Research chỉ ra giá than cốc đã giảm 36% so với mức đỉnh hồi tháng 3, trong khi giá quặng sắt cũng sụt 13% suốt 3 tháng qua.

Điểm đáng chú ý, Bộ Công Thương đã tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn, xử lý kịp thời hiện tượng đầu cơ, thao túng tăng giá thép trên thị trường ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Kỳ vọng sản lượng tiêu thụ thép sẽ tăng từ 5-10%

Nhận định về diễn biến giá thép thời gian qua, Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng, thị trường 6 tháng cuối năm dự báo giá thép xây dựng trong nước sẽ tiếp tục giảm.

Theo báo cáo chiến lược 6 tháng cuối năm của VNDirect, giai đoạn 2022-2023, các chuyên gia của VnDirect kỳ vọng việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, vốn đầu tư công thực hiện tăng và sự nóng lên của thị trường bất động sản nhà ở sẽ giúp sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của Việt Nam tăng 5-10% so với cùng kỳ. Theo đó, giá bán thép xây dựng sẽ giảm dần về mức trung bình trong dài hạn. Đơn vị này dự đoán giá thép xây dựng trung bình năm 2022 đạt 16,1 triệu đồng một tấn và về mức 14,5 triệu đồng một tấn trong năm sau.

Giá thép xây dựng giảm hạ bớt gánh nặng cho nhiều doanh nghiệp xây dựng khi thép thường chiếm khoảng 20-30% chi phí mỗi công trình. Suốt thời gian dài, biên lợi nhuận của ngành này chịu nhiều áp lực khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao kèm theo đó là thị trường bất động sản trầm lắng và đầu tư công chưa đạt kỳ vọng.

Liên quan đến mặt hàng thép, thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan thuộc bộ nghiên cứu rà soát và thực hiện việc xây dựng các hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; Chủ động tiến hành triển khai các giải pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép phù hợp với các quy định thương mại và luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi và xử lý kịp thời việc chống bán phá giá một số sản phẩm thép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam cũng như đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá của các nước đối với mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất thép.

Ngoài ra, Bộ sẽ tăng cường công tác quản lý thị trường để ngăn chặn, xử lý kịp thời những hiện tượng đầu cơ tăng giá thép, thao túng giá thép trên thị trường, gian lận thương mại làm thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến người tiêu dùng; Kiến nghị ban hành các chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với các loại thép trong nước đang có nhu cầu. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư sản xuất thép sớm đưa vào hoạt động.