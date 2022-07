Việt Nam, một trong những nơi "du lịch nghỉ hưu" tốt nhất

Sau khi đánh giá hàng loạt tiêu chí khắt khe với dữ liệu cập nhật đến tháng 6/2022, trong đó có tính đến các yếu tố như: thời tiết, địa điểm, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ngôn ngữ giao tiếp, yêu cầu về thị thực cùng mức thu nhập bình quân, tạp chí du lịch lữ hành Travel + Leisure của Mỹ đã lập danh sách 8 quốc gia lý tưởng nhất để nước nước ngoài đến nghỉ hưu nhờ điều kiện sống thoải mái và chi phí sinh hoạt dễ chịu.

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam là một trong số ít những quốc gia được đưa vào danh sách.

Mexico

Nằm ngay phía nam của biên giới Hoa Kỳ với thời tiết ấm áp, bờ biển dài, nhiều địa điểm để sinh sống cùng những thành phố xinh đẹp, Mexico là điểm đến phổ biến cho những người về hưu cũng như đi nghỉ dưỡng.

Chi phí sinh hoạt nhìn chung là thấp, và các thành phố trên khắp cả nước đều có sẵn những điều kiện thuận lợi để nghỉ ngơi an dưỡng.

Chẳng hạn như, ở Cancun, một khu du lịch nằm trên bờ biển Caribe, chi phí sinh hoạt thấp hơn 61% và giá thuê thấp nhà hơn 85% so với New York của Mỹ . Tại San Miguel de Allende, một thành phố quyến rũ ở sâu bên trong Mexico, chi phí sinh hoạt thấp hơn 57% và giá thuê nhà thấp hơn 76% so với các thành phố lớn khác ở “xứ cờ hoa”.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe luôn sẵn sàng để phục vụ người dân thông qua các chương trình bảo hiểm của chính phủ dành cho người dân có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, hệ thống các bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa thuộc khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao với chi phí chấp nhận được. Vì vậy, người về hưu có nhiều lựa chọn cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tùy theo nhu cầu và điều kiện của mình.

Ecuador

Với hàng trăm km bờ biển trải dài, một ngọn núi lửa đang hoạt động, vẻ đẹp tự nhiên đầy phóng khoáng cùng cộng đồng người nước ngoài đông đảo, Ecuador hiện đang thu hút nhiều người nghỉ hưu từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác tìm đến nghỉ dưỡng.

Một trong những điểm thuận lợi đó là, Ecuador sử dụng đồng đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ trong giao dịch của mình và nhiều người ở các thành phố lớn có thể nói được tiếng Anh.

Tổng chi phí sinh hoạt bình quân ở Ecuador thấp hơn 49% so với Hoa Kỳ. Tại thành phố Cuenca, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, chi phí sinh hoạt rẻ hơn 62% và giá thuê nhà thấp hơn khoảng 88% so với New York.

Nằm ở vùng cao nguyên của Ecuador, thành phố Cuenca được hưởng khí hậu ôn hòa giúp làm giảm chi phí cho hệ thống sưởi và điều hòa không khí.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao được cung cấp với chi phí thấp hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ. Những người về hưu đến từ nước ngoài có thể tham gia hệ thống chăm sóc y tế do chính phủ cung cấp với mức phí khoảng 100 USD hàng tháng, hoặc họ có thể sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế tư nhân nếu muốn với mức phí cao hơn.

Costa Rica

Quốc gia Trung Mỹ này trải dài từ Thái Bình Dương đến vùng biển Caribe, có hệ sinh thái đa dạng với rừng nhiệt đới, bãi biển sạch đẹp và những khu đô thị hiện đại. Khí hậu, môi trường và chi phí có sự khác nhau so với từng địa phương trong cả nước; tuy nhiên, chi phí sinh hoạt nói chung thấp hơn khoảng 38% và giá nhà ở thấp hơn 72% so với Hoa Kỳ..

Tại San José, thành phố thủ đô của Costa Rica, chi phí sinh hoạt thấp hơn 55% và giá thuê thấp hơn 82% so với New York. Người về hưu có thể chọn sống trong thành phố hoặc ở các vùng ngoại ô, và dù ở đâu, họ cũng có thể tiếp cận các tiện nghi sinh hoạt do chính quyền thành phố San Jose cung cấp bởi đây là một điểm đến du lịch nổi tiếng.

Người dân có thể lựa chọn dịch vụ chăm sóc y tế công do chính phủ chi trả hoặc tự trả tiền để sử dụng dịch vụ y tế tư nhân.

Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha đã trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất cho cả người về hưu và du khách ở mọi lứa tuổi từ khắp nơi trên thế giới nhờ cảnh quan đẹp, các thành phố ven biển, rượu vang, đồ ăn ngon và thời tiết ôn hòa.

Chi phí sinh hoạt thấp hơn khoảng 37% và nhà ở thấp hơn khoảng 54% so với ở Hoa Kỳ. Tại thủ đô Lisbon hay thành phố biển Porto, cách bờ biển Lisbon khoảng 200 dặm về phía bắc, chi phí sinh hoạt và chi phí thuê nhà cũng thấp hơn nhiều so với thành phố New York.

Du khách cư trú hợp pháp có thể đăng ký với Dịch vụ Y tế Quốc gia để được vào khám bệnh tại các bệnh viện và trung tâm y tế công. Đối với những người có điều kiện kinh tế thì họ thường đăng ký để sử dụng dịch vụ y tế tư nhân.

Panama

Được xếp vị trí hàng đầu trong danh sách "Những quốc gia tốt nhất để nghỉ hưu vào năm 2022" trên bảng Chỉ số hưu trí toàn cầu do tổ chức International Living công bố hàng năm, Panama giờ đây trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai đang lên kế hoạch nghỉ hưu.

Nằm không quá xa Hoa Kỳ cùng nhiều lựa chọn cho phương tiện đi lại, khí hậu ôn hòa và chi phí sinh hoạt thấp, Panama đã và đang thu hút được sự chú ý của nhiều người đến tuổi về hưu. Chi phí nhà ở thấp hơn khoảng 58% và chi phí sinh hoạt bình quân thấp hơn khoảng 31% so với ở Hoa Kỳ .

Panama sở hữu hệ thống chăm sóc sức khỏe hai cấp với các bệnh viện, phòng khám và bác sĩ phục vụ ở khu vực công và tư. Hầu hết những người về hưu nước ngoài thích chọn hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tư nhân do điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn với giá cả hợp lý.

Việt Nam

Việt Nam cũng là một nơi rất hợp lý để nghỉ hưu, đặc biệt là đối với những người ưa thích mạo hiểm, yêu những bãi biển đẹp, phong cảnh, ẩm thực, lịch sử và văn hóa bản địa đặc sắc. Tổng chi phí sinh hoạt thấp hơn khoảng 49% và giá thuê thấp hơn khoảng 75% so với Hoa Kỳ, tùy thuộc vào các địa phương cụ thể. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chi phí sinh hoạt thấp hơn 62% và nhà ở thấp hơn khoảng 83% so với thành phố New York . Dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao có giá cả rất phải chăng ở cả hệ thống y tế công và tư nhân. Hầu hết người nước ngoài đều có bảo hiểm y tế quốc tế nên họ lựa chọn các bệnh viện tư nhân để tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bản thân. “Hầu hết nhân viên y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đều có thể giao tiếp với bệnh nhân người nước ngoài bằng tiếng Anh”, tổ chức International Living cho biết. Montenegro

Là một điểm đến du lịch nổi tiếng với các khu nghỉ mát tuyệt đẹp bên bờ biển, Montenegro đang bắt đầu được người nước ngoài và người về hưu chú ý.

Phong cảnh đẹp, thuộc Châu Âu, người dân thân thiện mến khách và chi phí sinh hoạt thấp khiến nó trở thành một nơi hấp dẫn để nghỉ hưu. Chi phí sinh hoạt trung bình thấp hơn 48% và giá thuê thấp hơn khoảng 75% so với Hoa Kỳ.

Cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuộc khu vực công và tư nhân đều có sẵn ở Montenegro. Người về hưu và người nước ngoài thường mua bảo hiểm tư nhân, bao gồm cả dịch vụ sơ tán y tế, cung cấp tùy chọn được điều trị y tế ở một quốc gia khác nếu cần.

Colombia