Vietkings công bố Top 50 tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam

Bắt nguồn từ việc tận dụng và phát huy được các tiềm năng sẵn có, nhiều ý tưởng du lịch độc đáo ra đời giúp cho du khách có được một hành trình trải nghiệm nhiều thú vị. Năm 2022, Trung tâm Top Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings triển khai Hành trình tìm kiếm "Top 50 tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam" (lần 1/2022) để quảng bá các sản phẩm du lịch hấp dẫn đến với du khách trong và ngoài nước, từ đó kích cầu du lịch, đồng thời tôn vinh những giá trị độc đáo của đất nước và con người Việt Nam.

Dưới đây là Top 20 tour du lịch độc đáo mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách tại Việt Nam (phần 1 - đợt 1 năm 2022) theo đề cử và công bố của VietKings.

1. Tour "Về nhà" tái thả động vật hoang dã về rừng

Cúc Phương là Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam rộng 22 nghìn ha, là một trong những viên ngọc quý về sinh thái rừng trên thế giới. Trong suốt gần 60 năm qua, kể từ khi Vườn quốc gia được thành lập, công tác bảo tồn động thực vật có những thành công lớn được quốc tế ghi nhận là khu vực bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất Đông Nam Á. Chính từ hoạt động tái thả động vật cứu hộ, Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ – VQG Cúc Phương đã cho ra mắt sản phẩm du lịch sinh thái mới, với tên gọi tour "Về nhà" cho phép du khách tham gia hoạt động tái thả động vật hoang dã về rừng.



Mục đích của "Tour Về nhà" là lan tỏa tình yêu thiên nhiên và sống có trách nhiệm với thiên nhiên hơn của con người.

2. Tour xem rùa đẻ trứng tại Hòn Bảy Cạnh (Bà Rịa Vũng Tàu)

Là hòn đảo lớn thứ hai trong số 16 hòn đảo lớn nhỏ ở Côn Đảo, hòn Bảy Cạnh nổi tiếng với hệ động thực vật phong phú và là nơi thu hút hàng ngàn con rùa lên đẻ trứng mỗi năm. Nơi đây được mệnh danh "Đảo du lịch sinh thái bậc nhất Côn Đảo", là nơi bảo tồn rùa biển lớn nhất Việt Nam. Tour đi trong ngày ngắm rùa sinh sản và tham quan hòn Bảy Cạnh là một trong những tour du lịch đặc biệt, độc đáo nhất của Côn Đảo.



Tour đi trong ngày ngắm rùa sinh sản và tham quan hòn Bảy Cạnh

Du khách đến đây vào khoảng tháng 4 đến tháng 10 hàng năm sẽ có dịp xem rùa lên bờ đẻ trứng vào ban đêm và các nhân viên bảo tồn làm nhiệm vụ ấp cũng như thả rùa con về biển. Trung bình mỗi con rùa đẻ được từ 80 tới hơn 150 quả trứng, số trứng này sẽ được nhân viên khu bảo tồn đem về nuôi ấp ngay trong vòng 2-3h theo nhiệt độ và ánh sáng thích hợp để rùa con được nở ra với giới tính riêng. Sau khoảng 2 tháng ấp, rùa con sẽ nở và được đưa trở về biển.

3.Tour "Ký ức biệt động Sài Gòn (TP.HCM)



Tour "Ký ức biệt động Sài Gòn" cho du khách được trải nghiệm và nghe các câu chuyện về sự chiến đấu quả cảm, anh dũng, kiên cường của lực lượng Biệt động Sài Gòn qua câu chuyện của các nhân chứng sống kể lại.

Tour Ký ức biệt động Sài Gòn

Du khách được tham quan, trải nghiệm, khám phá những điểm đến như: Căn cứ của lực lượng biệt động Sài Gòn hiện là quán Cơm tấm Đại Hàn - Cà phê Đỗ Phủ (cà phê Vợt) tại số 113A Đặng Dung, Q.1; Di tích Lịch sử Quốc gia tại địa chỉ 287/2 Võ Văn Tần, Q.3 - nơi cất giấu vũ khí bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn; Bảo tàng thông minh lưu giữ những câu chuyện lịch sử về quá trình hoạt động cũng như những kỷ vật của lực lượng Biệt động Sài Gòn tại số 145 Trần Quang Khải, Q.1; Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, Đài phát thanh TP.HCM (VOH), Nhan Hương quán tại Thảo cầm viên Sài Gòn...



4. Tour thám hiểm Sơn Đoòng (Quảng Bình)

Tour du lịch khám phá hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới là một trong những tour thám hiểm hấp dẫn nhất hiện nay tại Việt Nam. Được hình thành từ khoảng 2 – 5 triệu năm trước, hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Để bảo tồn giá trị thiên nhiên, hoạt động du lịch ở hang Sơn Đoòng được khai hạn chế số người tham gia.



Mỗi năm giới hạn 1.000 lượt khách vào hang tham gia tour trải nghiệm. Tham gia tour, du khách sẽ có quãng đường băng rừng 17km; 8km thám hiểm hang; 800m leo dốc; 90m leo dây thừng. Tại đây, du khách sẽ được chinh phục hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, lớn đến mức có cả hệ thống thời tiết riêng bên trong hang, có cả mây, sương mù và nhiệt độ khác biệt so với bên ngoài; khám phá cánh rừng nguyên sinh độc đáo bên trong lòng hang; khám phá Hang Én nơi có cảnh quay phim Peter Pan - The Neverland; cắm trại tại các khu cắm trại tuyệt đẹp nằm bên trong vòm hang rộng lớn nhưng cũng có đủ ánh sáng chiếu từ bên ngoài miệng hang và nếu may mắn bạn sẽ chứng kiến tia nắng chiếu sâu vào bên trong lòng hang làm toàn bộ lòng hang sáng rực lên.

Với những trải nghiệm tuyệt vời, tạp chí nổi tiếng National Geographic Adventure UK đã bình chọn Thám Hiểm Sơn Đoòng là Tour du lịch mạo hiểm đẳng cấp nhất thế giới vào năm 2014. Vào năm 2019, Đài truyền hình Dave TV của Anh cũng đã bình chọn thám hiểm Sơn Đoòng đứng thứ 5 trên Top 20 cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất hành tinh.

5. Tour du lịch sinh thái cộng đồng Đất Mũi Cà Mau

Hiện nay, các công ty lữ hành, du lịch trong và ngoài tỉnh đã phối hợp với các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển tổ chức tour 1 đêm 2 ngày, hoặc 1 ngày 1 đêm theo yêu cầu du khách. Theo thiết kế tour, du khách có thể tham quan, chụp hình lưu niệm tại Khu du lịch Mũi Cà Mau; lướt ca-nô xuyên rừng đước, đi cầu khỉ giữa rừng đước; bắt nghêu, ốc, giăng lưới… Du khách sẽ được hòa mình cùng cuộc sống của người dân vùng ngập mặn với những hoạt động như câu cá, câu cua, xổ vuông tôm, giăng lưới, sạc sò, bắt ốc len…



6. Tour du lịch viếng mộ chị Võ Thị Sáu (Côn Đảo)



Nghĩa trang Hàng Dương mở cửa xuyên đêm. Từ sáng tới tối, ngày này qua ngày khác, không phân biệt ngày thường hay ngày lễ, Tết. Tuy nhiên, người dân thường đi viếng mộ cô Sáu vào khung giờ từ 22h - 23h55 đêm vì mọi người cho rằng đây là thời điểm linh thiêng, nếu thành khẩn thì mọi mong ước sẽ trở thành hiện thực. Nghĩa trang lấp lánh ánh đèn cùng với tiếng nhạc trầm, phát ra từ những chiếc loa nhỏ đặt rải rác trong khuôn viên nghĩa trang hòa cùng tiếng sóng vỗ ầm ào từ biển, tiếng gió rì rào trên những cành dương… Tất cả hòa quyện lại nghe như tiếng hát ru cho giấc ngủ ngàn thu của những người con ưu tú của đất nước đang yên nghỉ ngàn đời nơi Côn Đảo anh hùng.



Viếng mộ Võ Thị Sáu

7. Tour đêm "Giải mã Hoàng thành Thăng Long" (Hà Nội)



Tour đêm "Giải mã Hoàng thành Thăng Long" ra đời là hướng tìm tòi sáng tạo để xây dựng những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn hơn, dựa trên những di tích, di vật tưởng chừng như đã rất quen thuộc với du khách. Tham gia tour giúp du khách được trải nghiệm ngược dòng thời gian, trở về quá khứ thông qua chuyến hành trình dài 90 phút, với hơn 1.300 năm chiều dài của lịch sử.



Đi qua cổng chính của Đoan Môn, du khách được chạm vào quá khứ, nơi hội tụ khí thiêng của ngàn năm sông núi, trải nghiệm cảm giác đi lối chính giữa như những bậc đế vương và tiến sâu hơn vào nơi ở của nhà vua cùng hoàng gia xa xưa. Để tăng thêm sự hấp dẫn cho chương trình, du khách được thưởng thức lễ thượng triều của vua chúa ngày xưa và điệu múa cổ "Cung đình Thăng Long" ngay trên các dấu tích khảo cổ học độc đáo, chiêm ngưỡng những hiện vật, cổ vật quý giá, tìm hiểu và tham gia giải mã Hoàng thành Thăng Long qua trò chơi có phần thưởng là các phần quà lưu niệm ý nghĩa gắn với khu di sản. Câu chuyện văn hóa nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận kiến thức, vừa có tính giải trí tạo nhiều hứng thú cho du khách.

Chương trình được khởi hành vào 19h thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Cách biến tour tham quan thành một câu chuyện lịch sử cùng một câu đố cần giải mã đã thu hút sự quan tâm và hào hứng của người đến tham quan.

8. Tour trực thăng "Ngắm TP.HCM từ trên cao"

Đây là sản phẩm dịch vụ mới, độc đáo, lần đầu tiên ra mắt tại TP.HCM ngay sau khi thành phố phát động chương trình "TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City", nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách và khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE), góp phần tạo điểm nhấn độc đáo, quảng bá hình ảnh TP.HCM từ trên cao.

Ngắm TP.HCM từ trên cao

Hai loại máy bay đưa vào khai thác cho tour này là AW-189 (sản xuất tại Italy, chở tối đa 16 khách) và EC-155B1 (nhập khẩu từ Pháp, chở tối đa 12 khách). Tour được thiết kế với thời gian 40 phút qua các điểm: Aeon Mall Tân Phú - Aeon Mall Bình Tân - RMIT - Cầu Phú Mỹ - Cầu Thủ Thiêm - Landmark81 - Khu du lịch Bình Quới. Điểm tập kết hiện có hai khu vực là bãi đáp trực thăng Bệnh viện Quân y 175 và Sân bay Tân Sơn Nhất.

9.Tour xem thú đêm tại Vườn quốc gia am Cát Tiên (Đồng Nai)

Vườn Quốc gia Cát Tiên với diện tích hơn 70.000ha rừng nguyên sinh, nằm trải dài trên địa phận 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Nơi đây là môi trường sống thuận lợi của hàng ngàn loài động vật, trong đó có gần 30 loài nằm trong Sách Đỏ và rất nhiều quần thể thú lớn như bò tót, voi, gấu…



Đến tham quan Vườn Quốc gia Cát Tiên, du khách không chỉ được hòa mình với thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành… mà còn được tham gia hoạt động xem các loài thú đi kiếm ăn vào ban đêm. Tùy theo mùa và thời tiết trong năm, cộng thêm một chút may mắn, đoàn du khách có thể gặp được đàn bò tót sừng sững một vẻ đẹp khỏe mạnh đầy hoang dã.

Tour khám phá bản làng người Rục

10. Tour Khám phá bản làng người Rục (Quảng Bình)



Bản Ón, Bản Mò O – Ồ Ồ và bản Yên Hợp nằm gần biên giới Việt-Lào thuộc xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình. Đây là một bản làng rất độc đáo của nhiều tộc người thiểu số, đặc biệt là người Rục với đời sống văn hóa độc đáo. Cộng đồng người Rục – được biết đến là một trong 10 bộ tộc bí ẩn nhất thế giới được phát hiện từ năm 1959, hàng trăm năm sống trong hang đá như người tiền sử nhưng cũng có đời sống tinh thần phong phú.



Lịch trình 1 ngày khám phá bản làng người Rục cho du khách cảm giác được tận tai nghe kể lại những bí ẩn xung quanh tộc người Rục, thông qua lời kể của già làng. Du khách sẽ được đưa đến bản Ón, dùng xe đạp tham quan cuộc sống người Rục, thăm ruộng lúa, nơi bộ đội biên phòng hướng dẫn cho dân bản cách trồng lúa nước, sau khi đã vận động được họ ra khỏi hang đá để thiết lập cuộc sống như hiện tại. Tour cũng đưa du khách khám phá hang đá, nơi người Rục từng sống nhiều năm về trước, được tái hiện cuộc sống xưa kia qua lời kể của họ.

11.Tour khám phá vũ trụ độc nhất vô nhị ở Việt Nam (Bình Định)



Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, việc phổ biến kiến thức khoa học thường thức không chỉ thông qua sách vở, báo đài mà còn dựa vào ngành du lịch. Ở Việt Nam, Bình Định là địa phương đưa vào khai thác tour khám phá khoa học độc đáo tại Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo ExploraScience Quy Nhơn - ở phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn. Thời lượng mỗi tour thông thường từ 3 đến 4 tiếng gồm tham quan các phòng trưng bày và tìm hiểu khoa học.



12. Tour Làng Vũ Đại ngày ấy

Là sản phẩm du lịch gắn với văn học đầu tiên tại Việt Nam, tour "Làng Vũ Đại ngày ấy" được khai thác tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trong tour thử nghiệm đầu tiên, các khách du lịch từ Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc đã được thăm thú không gian làng quê Việt Nam cuối thế kỷ 18 để trải nghiệm với các nhân vật và sự kiện trong tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao như: Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến… Qua đó, du khách sẽ được hiểu thêm về ý nghĩa nhân văn, giá trị của dòng văn hiện thực phê phán và cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Nam Cao.



Du khách không những được trải nghiệm không gian quá khứ với các nhân vật Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến, mà còn được khám phá và thưởng thức các đặc sản ẩm thực của làng Vũ Đại. Một số đặc sản của địa phương như: cá kho, chuối ngự và các sản phẩm dệt may sẽ có cơ hội được phát triển, đem lại nguồn thu lớn cho người dân địa phương.

13. Tour trải nghiệm "bay" trên mặt nước (Nha Trang)

Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên và văn hóa ẩm thực phong, Nha Trang còn được biết đến là thiên đường của những môn thể thao trên biển và flyboard là một trong số đó. Flyboard là môn thể thao "bay" trên nước cực thú vị, uốn lượn với những làn nước biển trong vắt và thả mình thư giãn, giải tỏa mọi căng thẳng stress sau những ngày làm việc mệt mỏi.



Bay trên mặt nước

Trải nghiệm Flyboard, du khách sẽ được lực đẩy của dòng nước đưa lên cao khoảng 6 - 10 mét so với mặt nước và trải nghiệm có cảm giác vô cùng thú vị với những cú nhào lộn đẹp mắt mang đầy tính nghệ thuật cùng làn nước biển trong xanh ở TP.Nha Trang. Mỗi lượt chơi thường kéo dài trong 10 đến 15 phút. Tuy nhiên, để chơi được trò này, người chơi sẽ phải mất khoảng 1 tiếng tập luyện cùng huấn luyện viên, hướng dẫn và làm quen với dụng cụ trước khi bắt đầu chơi.

14. Khám phá đại dương với tàu ngầm kính đầu tiên ở Việt Nam (Khánh Hòa)

Vào tháng 5/2022, tàu ngầm lặn biển Vinpearl Submarine Nha Trang chính thức đi vào hoạt động. Đây là tàu lặn du lịch đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này. Với thân được làm bằng 100% acrylic trong suốt, tàu ngầm mang đến cho du khách trải nghiệm có 1-0-2 với tầm nhìn vô cực, hòa mình trọn vẹn vào không gian sâu thẳm và huyền diệu của đại dương. Bên cạnh đó, 10 đèn LED 20.000 lum cũng sẽ cung cấp đủ ánh sáng cho toàn bộ hành khách có thể ngắm cảnh biển trong điều kiện thiếu sáng.



15. Tour "Đi tìm Hoàng cung đã mất" (Huế)

Huế là khu di sản đầu tiên ở Việt Nam và một trong ba khu di sản trên thế giới đưa công nghệ VR tiên tiến vào phục vụ du khách.



"Đi tìm Hoàng cung đã mất" – Hue Imperial VR CENTER là chương trình hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với Công ty TNHH IVCOM Việt Nam và UNDERDOG Hàn Quốc. Bằng công nghệ thực tế ảo hiện đại, Hue Imperial VR CENTER sẽ tái tạo toàn bộ các công trình kiến trúc hoàng cung trong không gian đa chiều, giúp người xem thấy tận mắt hoàng cung của 200 năm về trước qua một chiếc kính chuyên dụng.

16. Tour Săn mây đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn)

Mẫu Sơn vẫn luôn là địa chỉ hấp dẫn đối với các phượt thủ và du khách bởi thiên nhiên tuyệt sắc hiếm nơi nào trên thế giới có được. Đặc biệt, sau cơn mưa, trời nắng lên hoặc sáng sớm – Mẫu Sơn hiện lên với biển mây tràn ngập khắp đỉnh núi. Nhìn từ trên cao, Mẫu Sơn hiện ra với những dải núi đồi trùng điệp, xen kẽ là những thung lũng nhỏ hẹp.



Săn mây Mẫu Sơn

Với độ cao trung bình 800 – 1.000m so với mặt nước biển, bao gồm một quần thể 80 ngọn núi lớn nhỏ với đỉnh cao nhất là núi cha cao 1.541m, đỉnh núi mẹ cao 1.520m, vào mùa đông, Mẫu Sơn luôn chìm trong mây. Nếu du khách muốn "săn mây" phải đi từ lúc sáng sớm, thời điểm mặt trời mọc.

17. Tour Con đường di sản miền Trung

Hành trình du lịch "Con đường di sản miền Trung" sẽ đem đến cho bạn một cái nhìn toàn diện về những giá trị văn hoá, thiên nhiên, con người Việt Nam. Du khách sẽ được khám phá vẻ đẹp trầm mặc của Cố đô Huế, Phố cổ Hội An – hai địa danh được công nhận là di sản văn hoá thế giới, chinh phục vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để đến với động Thiên Đường, hang động tuyệt vời nằm trong hệ thống hang động kỳ vĩ bậc nhất hay ghé thăm Mỹ Sơn – Thánh địa tôn giáo linh thiêng của vương quốc Champa cổ, Thành nhà Hồ – thành cổ bằng đá duy nhất còn sót lại ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế – loại hình đã được công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.



18. Bộ hành và khám phá kiến trúc di sản Pháp trong lòng Hà Nội

Chương trình tour kéo dài trong vòng 1 giờ 30 phút đi bộ qua những góc phố đẹp của khu vực trung tâm Hà Nội, du khách sẽ có cảm giác như lạc vào một không gian của nghệ thuật kiến trúc và lịch sử, văn hóa. Ngoài việc được chụp ảnh trên những tuyến phố cổ kính và những công trình nổi tiếng tiêu biểu của Thủ đô như: Nhà hát Lớn, Di tích lịch sử cách mạng Bắc Bộ phủ, khách sạn Sofitel Metropole, du khách còn được tận mắt chiêm ngưỡng, tìm hiểu ba trong số rất nhiều bảo vật quý hiếm chỉ có ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia: Bảo vật quốc gia Trống đồng Ngọc Lũ, sách vàng và ấn vàng - những báu vật biểu trưng cho quyền lực tối cao của các vị vua triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.



19.Trải nghiệm dạo xe máy và khám phá ẩm thực Sài Gòn

Mỗi tour thường kéo dài khoảng 4 giờ. Khi tham gia, du khách sẽ được ngồi trên xe máy – phương tiện giao thông phổ biến nhất Việt Nam, băng qua những con đường đông đúc hay len vào các ngõ hẻm nhỏ và thưởng thức những tinh hoa ẩm thực ở nhà hàng, quán ăn ven đường hay thậm chí là gánh hàng rong với đủ các món ăn như cơm tấm, bánh xèo, bún riêu, gỏi cuốn, ốc, bánh mì... làm say lòng bao thực khách. Trong hành trình ẩm thực này, du khách còn được nghe những hướng dẫn viên địa phương kể những câu chuyện về văn hóa, lịch sử của thành phố hay hòa mình vào không khí náo nhiệt của chợ đêm Sài Gòn.



Đầu năm 2022, TripAdvisor – trang web nổi tiếng thế giới với những đánh giá về du lịch đã xếp hạng tour khám phá ẩm thực đường phố TP HCM trên xe máy đứng thứ 2 trong 15 trải nghiệm ăn uống được yêu thích toàn cầu.

20. Thăm địa đạo Củ Chi

Củ Chi – một trong những địa danh lịch sử của Việt Nam từng đi vào "huyền thoại" các cuộc chiến trên thế giới qua hình ảnh hệ thống hầm ngầm, địa đạo... Tham gia tour Địa đạo Củ Chi, du khách có cơ hội về lại mảnh đất anh hùng "đất thép thành đồng" và tìm hiểu về hệ thống hầm ngầm khiến cả thế giới phải "nghiêng mình thán phục".