07/12/2022 9:33 AM (GMT+7)

Vinfast nộp hồ sơ IPO lên sàn chứng khoán tại Mỹ

Thông tin từ Vingroup cho biết VinFast Trading & Investment Pte. Ltd (công ty con của tập đoàn) đã nộp hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) để phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã VFS.

Tuy nhiên, số lượng cổ phần chào bán và khoảng giá dự kiến vẫn chưa được xác định.

Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC và J.P. Morgan Securities LLC sẽ đóng vai trò ngân hàng dựng sổ chính, kiêm đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán được đề xuất.

BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC và Wolfe, Liên minh Nomura cũng sẽ là các bên đồng dựng sổ. Robert W. Baird & Co. Incorporated sẽ đóng vai trò đồng quản lý.

Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch dự thảo có thể được thu thập từ: SEC, Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions hoặc Morgan Stanley & Co. LLC.

Hiện, VinFast Singapore do Vingroup sở hữu 51,52% vốn và là công ty sở hữu trực tiếp 99,9% vốn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Việt Nam). Số vốn này được Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) chuyển sang cho VinFast Singapore từ tháng 12/2021 nhằm thuận tiện cho việc IPO.

Khi đó Vingroup cho biết, việc IPO tại Mỹ là nền tảng quan trọng trong chiến lược trở thành thương hiệu toàn cầu của công ty.

Trước đó, hồi cuối tháng 11/2022, VinFast đã tổ chức lễ xuất khẩu lô ôtô điện thông minh đầu tiên, gồm 999 chiếc VF 8 ra thị trường quốc tế. Việc này đánh dấu bước tiến đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam khi lần đầu tiên những sản phẩm ôtô công nghệ do Việt Nam làm chủ và sản xuất chính thức tiến ra thế giới trong sự đón đợi của người tiêu dùng toàn cầu.

Lô xe VinFast VF 8 đầu tiên xuất cảng có số lượng 999 chiếc dành cho thị trường Mỹ và được chuyên chở bằng tàu thuê riêng Silver Queen của Panama.

Dự kiến, sau khoảng 20 ngày xuất phát từ cảng MPC Port - Hải Phòng, lô xe sẽ cập cảng California - Mỹ và sẽ được bàn giao tới những khách hàng đầu tiên vào cuối tháng 12/2022. Đây là lô xe đầu tiên xuất khẩu ra thị trường quốc tế trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF 8 và VF 9 trên toàn cầu.

Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu các lô xe VF 8 tiếp theo tới thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023.

Trên thị trường chứng khoán, phản ứng trước thông tin này, mã chứng khoán VIC mở cửa phiên giao dịch sáng nay (7/12) đang tăng 5,11%.