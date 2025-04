Vụ 600 loại sữa bột giả: Lỗ hổng trách nhiệm hay sự bất lực của hệ thống quản lý thị trường?

Lại thêm một vụ thực phẩm giả bị phanh phui, lần này là đường dây sản xuất sữa bột giả với 573 nhãn hiệu, thu lợi gần 500 tỷ đồng, nhắm thẳng vào những người dễ tổn thương nhất: trẻ sinh non, bà bầu, người bệnh.

Nhức nhối hàng giả

Ngày 12/4, Bộ Công an thông báo khởi tố 8 đối tượng liên quan đến một đường dây sản xuất, buôn bán sữa bột giả quy mô lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Từ năm 2021, các đối tượng đã thành lập hai công ty “ma” gồm: Công ty CP Dược Quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược Dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất và phân phối 573 nhãn hiệu sữa bột giả, nhắm đến các đối tượng dễ tổn thương như người mắc bệnh tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, hay phụ nữ mang thai.

Những lời quảng cáo hoa mỹ về sản phẩm như chiết xuất từ tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, óc chó hóa ra chỉ là chiêu trò đánh lừa. Thực tế, các sản phẩm này không chỉ thiếu các thành phần giá trị mà còn được pha trộn phụ gia không rõ nguồn gốc. Với chỉ tiêu chất lượng đạt dưới 70% so với công bố, những sản phẩm này đã được xác định là hàng giả. Trong 4 năm, đường dây này thu về gần 500 tỷ đồng, một con số khiến bất kỳ ai cũng phải giật mình.

Vụ việc đang trở thành thông tin “nóng” trên báo chí và khắp mạng xã hội. Ai cũng bày tỏ bức xúc và yêu cầu phải xử lý thật nghiêm minh những kẻ phạm tôi. Nhưng liệu tin “nóng” này có chóng nguội và rồi cũng chìm vào quên lãng như bao vụ việc trước đó?

Không phải lần đầu tiên một vụ thực phẩm giả quy mô lớn bị phanh phui khiến dư luận dậy sóng. Còn nhớ vào tháng 6/2024, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) khởi tố Nguyễn Trung Vương, Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Hà Lan, vì sản xuất sữa giả, với 66/67 lô sản phẩm kém chất lượng, trị giá 4,1 tỷ đồng. Rồi cũng trong năm, Công an Bình Dương bắt 8 đối tượng do Vũ Thành Công cầm đầu, sản xuất sữa giả nhãn ENSURE, ALPHA LIPIT, thu giữ tang vật trị giá 12,2 tỷ đồng.

Không chỉ sữa mà hàng loạt các loại thực phẩm khác làm giả cũng đã bị khởi tố. Ngày 17/4/2024, Công an Thanh Hóa khởi tố 8 đối tượng sản xuất hơn 20.000 hộp viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm giả, trị giá khoảng 50 tỷ đồng. Và gần đây hơn, vụ việc kẹo rau câu Kera đã gây bão dư luận khi hai TikToker nổi tiếng là Quang Linh và Hằng Du Mục bị khởi tố vì liên quan đến việc quảng bá sản phẩm này.

Kẹo được quảng cáo là "tự nhiên, tốt cho sức khỏe" với thành phần từ rau củ, nhưng thực tế lại chứa phẩm màu công nghiệp và chất bảo quản vượt mức cho phép. Vụ việc không chỉ làm lung lay niềm tin vào các sản phẩm được gắn mác "healthy" mà còn kéo theo sự chỉ trích nặng nề đối với những người nổi tiếng thiếu trách nhiệm khi quảng bá sản phẩm mà không kiểm chứng chất lượng.

Thực thi lỏng lẻo

Không thể phủ nhận rằng khung pháp lý của Việt Nam đã được xây dựng với tính răn đe cao. Theo Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm có thể bị phạt tù lên đến chung thân nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự 2025 còn mạnh tay hơn, đề xuất mức án 5-10 năm tù cho hành vi bán hàng giả trên thương mại điện tử với quy mô từ 500 người tiếp cận, cùng mức phạt lên tới 36 tỷ đồng cho pháp nhân. Những con số này cho thấy pháp luật không khoan nhượng với hành vi đánh cược sức khỏe người dân.

Thế nhưng, luật chặt mà thực thi lỏng thì cũng như “đấm vào bị bông”. Hàng giả vẫn lộng hành, ngày càng tinh vi, từ xưởng sản xuất thủ công đến mạng lưới phân phối qua thương mại điện tử. Lợi nhuận khổng lồ với 500 tỷ đồng chỉ trong 4 năm đủ để khiến những kẻ làm giả bất chấp rủi ro.

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao các đường dây này có thể hoạt động hàng năm trời trước khi bị phát hiện? Vì sao những sản phẩm giả mạo lại dễ dàng len lỏi vào thị trường, thậm chí được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội?

Để hàng giả thực phẩm hoành hành, trách nhiệm không chỉ nằm ở những kẻ sản xuất. Lực lượng quản lý thị trường, với vai trò “người gác cổng”, dường như chưa đủ sức ngăn chặn “dòng chảy” của hàng giả. Các vụ kiểm tra, xử phạt thường chỉ diễn ra khi vụ việc đã bung ra dư luận, thay vì phát hiện từ sớm. Trong khi đó, việc cấp phép, kiểm định chất lượng sản phẩm còn nhiều kẽ hở, tạo điều kiện cho các công ty “ma” như Rance Pharma hay Hacofood Group ngang nhiên hoạt động. Nếu lực lượng quản lý thị trường làm việc quyết liệt hơn, liệu những đường dây này có cơ hội tung hoành suốt 4 năm?

Hội Bảo vệ người tiêu dùng, đáng lẽ phải là “lá chắn” cho người dân, lại chưa phát huy được vai trò tốt đẹp vốn có. Người tiêu dùng, khi phát hiện hàng giả, thường chỉ biết kêu cứu qua mạng xã hội hoặc chấp nhận “ngậm bồ hòn”. Theo thống kê, chỉ một phần nhỏ vụ việc được Hội hỗ trợ xử lý, trong khi đa số người dân không biết cách liên hệ hoặc không nhận được phản hồi kịp thời.

Đáng buồn hơn, không ít người nổi tiếng, từ nghệ sĩ đến những người “có tiếng” trên mạng xã hội đã vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho hàng giả. Vụ kẹo Kera là minh chứng rõ nét: hai TikToker đình đám bị khởi tố vì quảng bá sản phẩm không đạt chất lượng, thu lợi 17 tỷ đồng từ hơn 30.000 khách hàng. Những lời quảng cáo “tự nhiên, tốt cho sức khỏe” từ người có sức ảnh hưởng lớn dễ dàng đánh lừa người tiêu dùng, đặc biệt khi họ không kiểm chứng sản phẩm. Liệu có bao nhiêu người nổi tiếng khác đang làm điều tương tự, chỉ vì hợp đồng quảng cáo béo bở?

Để bảo vệ người dân trước cơn lũ hàng giả, các cơ quan quản lý cần hành động với trách nhiệm và sự nghiêm minh, kiến tạo một cuộc sống an toàn, lành mạnh. Chỉ khi pháp luật nghiêm minh, thực thi triệt để, có trách nhiệm thì những kẻ buôn hàng giả sẽ phải “chồn chân”, những người nổi tiếng được nhiều người mến mộ cũng cảm thấy “sợ” với lương tâm của mình khi đứng trước hàng giả, hàng nhái.