Xe nhập khẩu giảm kỷ lục: 'Đuối sức' trước biệt đãi thuế phí xe nội địa

Xe nhập khẩu giảm kỷ lục khó cạnh tranh với xe nội địa được biệt đãi thuế phí

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/7, xe nhập về Việt Nam đạt 72.300 chiếc, giảm gần 18.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Xe con dưới 9 chỗ ngồi nhập về hơn 56.200 chiếc, giảm gần 5.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.



Tổng lượng xe nhập khẩu các loại về Việt Nam giảm về giảm gần 20%, trong đó xe con dưới 9 chỗ ngồi giảm 8%.

Xe nhập khẩu vào Việt Nam suy giảm kỷ lục do xe trong nước được biệt đãi thuế phí (Ảnh minh hoạ, TCHQ).

Việc xe nhập giảm mạnh có liên quan mật thiết đến biệt đãi về thuế phí trên thị trường xe hơi trong nước. Cụ thể, từ ngày 1/1/2022 đến hết 31/5/2022, các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước được hưởng ưu đãi giảm 50% phí trước bạ. Việc ưu đãi này giúp xe trong nước có lợi thế cạnh tranh, giảm giá khá mạnh so với các mẫu xe nhập khẩu.

Cùng thời điểm xe trong nước được hưởng biệt đãi thuế phí, xe nhập đã giảm manh. Cụ thể, báo cáo của Hải quan cho biết hết tháng 5/2022, các loại xe nhập về Việt Nam đạt trên 51.000 chiếc, giảm gần 15.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước; trong đó xe con đạt 39.200 chiếc, giảm hơn 4.400 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Trái ngược, lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước được tiêu thụ tăng rất mạnh. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 5 tháng 2022, lượng xe trong nước tiêu thụ hơn 163.400 chiếc, tăng hơn 48.400 chiếc (tương đương 42% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó xe con dưới 9 chỗ ngồi tiêu thụ khoảng 133.000 chiếc, tăng trên 48.000 chiếc, tương đương 57% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đại diện một doanh nghiệp xe nhập chính hãng tại Hà Nội cho biết, xe nhập trong thời gian qua suy giảm mạnh do nhiều nguyên nhân như khan hiếm nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ xe trong nước giảm sau 2 năm Covid-19, xe nhập đuối sức so với xe trong nước do xe trong nước được hưởng biệt đãi thuế phí…

"Trước đây, xe nhập đối phó với các đợt ưu đãi thuế phí của xe trong nước nhờ vào giảm giá xe, chạy chương trình, nhưng hiện nay giá xe tại Việt Nam đã hạ nhanh, khó có thể giảm giá bán để cạnh tranh. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đều phải giảm lượng xe nhập để tránh lỗ", đại diện hãng xe nhập tại Hà Nội cho biết.

Tính trung bình 6 tháng qua, mỗi tháng có khoảng 10.600 chiếc xe được nhập về Việt Nam, con số khá khiêm tốn so với trước đây, thường trên 13.000 đến 15.000/ chiếc.

Trong tháng 6, lượng xe nhập về Việt Nam đã tăng lên gần 13.000 chiếc, nửa tháng 7/2022, xe nhập về hơn 8.600 chiếc, dự kiến cả tháng 7 có thể đạt trên 15.000 chiếc, lượng xe nhập bắt đầu tăng trở lại sau khi xe trong nước hết thời gian được ưu đãi 50% trước bạ.

6 tháng qua, thị trường xe nhập cũng chứng kiến xe của các nước như Thái Lan, Indonesia giảm mạnh nhất ở Việt Nam, xe Indonesia giảm trên 3.000 chiếc, xe nhập từ Thái Lan giảm trên 13.000 chiếc, xe nhập từ Hàn Quốc giảm gần 700 chiếc…

Thực tế, lượng xe từ Indonesia, Thái Lan suy giảm ở Việt Nam phần lớn là do một số mẫu bỏ bán như Rush, Wigo của Toyota bỏ bán ở Việt Nam. Ngoài ra, các hãng có kế hoạch dừng bán bản cũ để đưa bản xe đời mới về Việt Nam, trong đó có Ford Everest, Honda Civic hay Mitsubishi Xpander…