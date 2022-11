10 công viên đẹp nổi tiếng thế giới

Công viên Forest Park, St. Louis, Mỹ là công viên lớn nhất và nổi tiếng nhất ở St. Louis, từng đạt giải nhất trong các công viên đô thị ở Mỹ vào năm 2022 do độc giả tạp chí US Today bầu chọn. Forest Park đã trở thành nơi quy tụ nhiều công trình văn hóa quan trọng như bảo tàng Nghệ thuật St. Louis, sở thú St. Louis, nhà hát ngoài trời The Muny, bảo tàng lịch sử Missouri và nhiều tiện ích công cộng khác. Ảnh: St. Louis Magazine.