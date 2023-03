5 món ăn cay nhất thế giới

Nhắc đến những món ăn cay nhất thế giới, nền ẩm thực của mỗi khu vực trải dài từ Châu Á đến Châu Mỹ sở hữu nhiều món ăn với lớp gia vị siêu cay độc đáo thách thức ngay cả những thực khách khó tính nhất.

Lẩu Tứ Xuyên, Trung Quốc

Còn được biết đến với cái tên khác là Lẩu Trùng Khánh, đây là món ăn có nguồn gốc từ các ngư dân mưu sinh bằng nghề chèo thuyền dọc sông Dương Tử. Món lẩu cay này là đặc sản và cũng là niềm tự hào của người Trung Quốc với du khách thế giới.

Tác giả cuốn sổ tay hướng dẫn nấu những món ăn Trung Quốc - đầu bếp gốc Hoa Kwoklyn Wan nhận định, điểm hấp dẫn của món lẩu này không chỉ đến từ tổ hợp những nguyên liệu có tính ấm như quế, đinh hương, hoa hồi và tiêu Tứ Xuyên, bí quyết còn nằm ở việc điều chỉnh các hương liệu trên để tạo ra chính xác vị cay nồng đặc trưng của nước dùng.

Lẩu Tứ Xuyên là một trong những món lẩu ngon và cay nhất thế giới. Ảnh: ST.





Các loại thức ăn thả lẩu đa dạng như thịt vịt, hải sản, thịt gà, thịt lợn, thịt cừu và các loại rau theo mùa góp phần cân bằng hương vị nước dùng làm từ tiêu và ớt khô của vùng đất Tứ Xuyên trứ danh. Qua đó, tạo nên một món lẩu hấp dẫn ăn kèm với nước chấm sa tế.

Gà giật, Jamaica

Mark Harvey - một nhà sáng tạo nội dung, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Tây Ban Nha thuộc Jamaica - tiết lộ loại ớt người dân nơi đây thường dùng cho món "gà giật" Jerk Chicken nổi tiếng cay xé lưỡi là Scotch. Loại ớt này không chỉ được yêu thích bởi độ cay mà còn vì hương thơm, màu sắc và hương vị nó mang lại.

Ớt Scotch là thành phần làm nên vị cay trứ danh cho món gà giật của Jamaica. Ảnh: Saveur.





Chủ nhân của podcast Two On An Island này còn cho biết, độ cay của ớt Scotch được người dân Jamaica sắp xếp theo thứ tự màu sắc từ xanh lá dành cho trẻ em đến cam, đỏ và tím là cay nhất.

Ớt Scotch là một nguyên liệu không thể thiếu trong các món ăn biểu tượng của nền văn hóa ẩm thực khu vực đảo Caribe. Không khó để bắt gặp chúng ở các món ăn đường phố như gà và thịt heo hun khói tại các hàng quán lề đường trải dài khắp nơi từ vịnh Montego đến vịnh Boston. Với gà giật, thịt gà được ướp trong hỗn hợp nước sốt ngấm đều gia vị, sau đó được nướng trên than gỗ cây Pimento (quả mọng của loại cây này cũng được tận dụng làm nước sốt).

Cánh gà Buffalo, Mỹ

Đây là một món ăn được ưa chuộng của người Mỹ bên cạnh món Hamburger nức tiếng. Món này thường được ăn kèm cùng cần tây và một ít nước sốt phô mai xanh để tận hưởng trọn vẹn hương vị tinh túy của món ăn đặc sắc xứ sở cờ hoa.

Món cánh gà Buffalo nổi tiếng của Mỹ. Ảnh: ST.





Cánh gà Buffalo là món ăn chủ đạo trong thực đơn của các quán ăn câu lạc bộ thể thao cho đến những chuỗi nhà hàng có tiếng như Buffalo Wild Wings và những tiền đồn quân sự trải dài khắp Alaska cho đến Maine. Đúng với tên gọi của mình, nguyên liệu chính làm nên món ăn được lấy từ phần cánh gà nơi có nhiều thịt ngon nhất.

Xuất xứ từ một quán bar ở thành phố Buffalo, New York vào năm 1964, đây là một trong những món gà có cách chế biến cay và ngon nhất vào thời điểm đó (cùng với cánh gà sốt Teriyaki và cánh gà sốt tỏi mật ong). Để thổi bùng vị giác, thực khách có thể nhúng phần gà trong nước sốt bao gồm sốt ớt Cayenne pha giấm, bột tỏi, bơ tan chảy và sốt Worcestershire.

Tôm Aguachile, Mexico

Đây là món tôm ướp sống đặc trưng đến từ bang Sinaloa phía Tây Mexico và cũng là món ăn phổ biến dọc theo bán đảo Baja. Thực khách không chỉ bị thu hút bởi hương vị cay nồng, thơm ngon mà còn cách bài trí hấp dẫn của món ăn.

Tôm Aguachile là món ăn cay hấp dẫn du khách khi đến Mexico. Ảnh: ST.





Ớt Chiltepín nhỏ bé nhưng cay nồng là linh hồn chủ đạo của món tôm sống Aguachile. Được trồng trên khắp lãnh thổ Hòa Kỳ và Mexico, loại ớt này ấn tượng thực khách bởi vị cay tự nhiên kì diệu bên trong tôm Aguachile, có nghĩa là "nước tiêu". Ngoài ra, các loại ớt Serrano và ớt Jalapeño cũng có thể được dùng để thay thế cho ớt Chiltepín nhưng vẫn lưu giữ được hương vị.

Tôm sống được ướp đều với nước cốt chanh, ngò rí, hành tím và dưa leo. Thưởng thức cùng với bánh mì nướng giòn để tăng độ ngon cho món ăn.

Penne all’arrabbiata, Ý

Tên của món mì ống La Mã cổ điển này sẽ khiến bạn không khỏi ngạc nhiên bởi ý nghĩa của nó. "Arrabbiata" có nghĩa là "tức giận" trong tiếng Ý. Penne all’arrabbiata với sự kết hợp hoàn hảo từ mì ống Penne hòa cùng vị cay bốc lửa của nước sốt Sugo all’arrabbiata được rưới lên sẽ khiến bạn không ngừng mê mẩn và xuýt xoa trước hương vị tuyệt vời của món này.

Nước sốt Sugo all’arrabbiata là thành phần chính làm nên vị cay của món Penne all’arrabbiata. Ảnh: ST.





Chris Maclean đến từ cửa hàng rượu Open Tuesday Wines có trụ sở tại Ý cho biết: "Peperoncino (ớt đỏ) là thứ làm cho nước sốt này cay đến mức phải 'tức giận'".

Để làm dịu vị cay, thực khách thường ăn món này kèm một ly rượu vang đỏ đúng chuẩn, MacLean còn nói thêm, hãy thử kết hợp món mì ống này với Cesanese, một món ăn khác cũng đến từ vùng Lazio của thành phố Roma, cùng với đó là các loại trái cây giòn và có vị chát nhẹ.

MacLean cũng lưu ý các tín đồ ẩm thức yêu thích vị cay món ăn nước Ý cân nhắc khi dùng những loại rượu nặng mùi gỗ sồi hoặc cồn vì nó sẽ làm tăng nhiệt món ăn trong miệng, rượu bất giác trở nên vô vị và món ăn cũng sẽ mất đi vị ngon vốn có.

