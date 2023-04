6 truyền thuyết tưởng hư cấu nhưng lại thật

Bạn biết không,Chúa tể của những chiếc nhẫn (The Lord of the Rings)– tiểu thuyết hư cấu huyền thoại đương đại vốn được tác giả Tolkien lấy cảm hứng từ “vòi phun lửa” Stromboli, một ngọn núi lửa tại Sicilia, được mệnh danh là “Ngọn hải đăng của Địa Trung Hải”.

Đó là minh chứng cho thấy không phải câu chuyện hư cấu nào cũng hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Và dưới đây là sáu truyền thuyết nổi tiếng, được thổi phồng, thi vị hóa và bí ẩn hóa từ những sự kiện lịch sử có thật.

1. Hồ Crater và Trận chiến của các vị Thần (The Battle of Gods)

Hồ Crater được tạo nên sau một trận phun trào núi lửa kinh hoàng, mà người dân bản địa cho rằng đó là cuộc chiến giữa các vị thần.