Bạc tăng “nóng” hơn vàng: Đầu tư thế nào để không “đu đỉnh”?

Bạc tăng nóng cùng vàng

Sáng 20/10/2025 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay quốc tế khoảng 51,53–51,73 USD/oz, tương đương 1,36-1,37 triệu đồng/oz theo tỷ giá quy đổi hiển thị cùng nguồn dữ liệu; trong nước, hệ thống Phú Quý niêm yết bạc miếng 999 ở 1,985-2,046 triệu đồng/lượng, mức bạc thỏi 1 kg 52,93–54,56 triệu đồng/kg, phản ánh xu hướng đi cùng thế giới sau các phiên biến động mạnh cuối tuần.

Trên thị trường bán lẻ trong nước, các bảng giá cập nhật sáng nay ghi nhận bạc 99,9 tại Hà Nội 1,696–1,726 triệu đồng/lượng; TP.HCM 1,698–1,732 triệu đồng/lượng; bạc 99,99 quanh 1,704–1,736 triệu đồng/lượng, cho thấy mức neo cao vẫn được duy trì.

So với tuần trước, bạc thế giới đã “hạ nhiệt” từ đỉnh 54,2-54,3 USD/oz lập ngày 13–17/10 nhưng vẫn dao động quanh 52 USD/oz, tức chỉ lùi 4-6% từ đỉnh và còn cao đáng kể so với đầu tuần. Nếu nhìn từ đầu năm 2025, các thống kê thị trường cho thấy bạc tăng mạnh (mốc YTD trên 50% tùy nguồn, cùng với trạng thái tăng hai chữ số trong tháng gần nhất), qua đó giải thích vì sao nhu cầu mua tích trữ của nhà đầu tư cá nhân nổi bật trong nửa đầu tháng 10.

Ở thị trường nội địa, ghi nhận trên thị trường cảnh xếp hàng mua bạc tại một số điểm bán ở Hà Nội khi giá vượt 56 triệu đồng/kg trong các nhịp lập đỉnh, sau đó điều chỉnh nhưng vẫn cao, bộc lộ đặc trưng “beta” lớn hơn vàng.

Vì sao bạc tăng?

Trên thị trường quốc tế, bạc đang tăng tốc, thậm chí vượt nhịp bứt phá của vàng. Theo GSC Commodity Intelligence, đây không phải cú “nảy giá” đơn lẻ mà là hệ quả của bất ổn địa chính trị, lạm phát, làn sóng chuyển dịch sang năng lượng xanh và cả đột phá trí tuệ nhân tạo, cùng lúc đẩy nhu cầu lên cao.

Trao đổi với CNBC, ông Paul Syms - Trưởng bộ phận sản phẩm ETF hàng hóa và trái phiếu tại Invesco cho biết đỉnh kỷ lục của vàng năm nay đã kéo nhà đầu tư tìm sang các kim loại quý khác. Mối quan tâm với bạc tăng mạnh khi tỷ lệ giá vàng/giá bạc vượt mốc 100 lần, mức hiếm thấy trong thế kỷ này ngoài giai đoạn đại dịch rồi đảo chiều nhanh.

Ông Syms nhấn mạnh bạc đang được xem như kho lưu trữ giá trị đồng thời có ứng dụng công nghiệp rộng (điện tử, năng lượng tái tạo), trong khi vàng có ứng dụng công nghiệp hạn chế. Đáng chú ý, trước loạt đỉnh mới gần đây, bạc không lập kỷ lục mới từ năm 2011, còn vàng chỉ riêng năm nay đã có khoảng 40 lần xác lập đỉnh.

Ở góc nhìn trong nước, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) cho rằng với kịch bản cơ sở, vàng ổn định quanh 4.000 USD/oz và cầu công nghiệp (điện mặt trời, ô tô điện, linh kiện điện tử) duy trì cao, bạc nhiều khả năng dao động 48-55 USD/oz. Mức này vẫn hấp dẫn cho mục tiêu đa dạng hóa danh mục, đồng thời phản ánh tương quan cung - cầu ngắn hạn.

Đà tăng của bạc hiện tại có nền tảng thực chất nhưng đan xen yếu tố đầu cơ kỹ thuật, nên rủi ro điều chỉnh mạnh luôn hiện hữu. Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị không dùng đòn bẩy lớn, đa dạng hóa danh mục, theo dõi chặt mối tương quan vàng – bạc, chính sách tiền tệ toàn cầu và tốc độ chuyển đổi năng lượng xanh để chủ động quản trị rủi ro.

Nhà đầu tư gom bạc cần lưu ý gì?

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng, bạc gần đây nổi lên như một kênh được quan tâm hơn do nguồn cung dồi dào hơn. Đặc điểm của bạc là giá thấp hơn vàng, mua dễ hơn, phù hợp nhà đầu tư vốn nhỏ. Giá bạc thường đồng pha với vàng và ít bị quản lý chặt nên giao dịch linh hoạt.

Ông lưu ý: “Tuy nhiên với bất cứ kênh đầu tư nào, nhà đầu tư cũng phải có kế hoạch đầu tư và phân bổ nguồn vốn hợp lý. Đối với bạc, điều quan trọng là phải theo dõi sát diễn biến của thị trường bạc thế giới vì giá bạc trong nước biến động thường xuyên theo giá bạc trên thế giới”.

Chia sẻ về “cơn sốt bạc”, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Nguyễn Trãi nhận định, khi vàng liên tục lập đỉnh, bạc trở thành tâm điểm hút vốn và nhiều người xem đây là kênh trú ẩn. Song ông cảnh báo rủi ro tiềm ẩn khi đà tăng quá nhanh có thể kéo theo nguy cơ điều chỉnh sâu.

Ông Huy nhấn mạnh: “Bạc có biên độ biến động lớn hơn vàng rất nhiều. Khi tăng, nó có thể tăng gấp rưỡi, nhưng khi giảm, cũng có thể mất giá chỉ trong vài phiên giao dịch. Nếu nhà đầu tư không có hiểu biết và kỷ luật, khả năng thua lỗ là rất cao”.

Theo ông Huy, tâm lý FOMO đang xuất hiện khi nhiều người “đổ xô” mua bạc trong giai đoạn nóng, dễ khiến “người mua muộn trở thành người gánh rủi ro cho những người đã chốt lời trước đó”. Ông đồng thời lưu ý rủi ro chất lượng và minh bạch: khác với vàng, vốn có hệ thống quản lý, kiểm định, niêm yết giá rõ ràng, thị trường bạc còn mang tính tự phát, thiếu chuẩn hóa, khiến người dân có nguy cơ mua phải bạc kém tuổi, pha tạp hoặc không rõ nguồn gốc.

“Thị trường bạc nhìn thì có vẻ hấp dẫn, nhưng khi đầu tư cần vô cùng tỉnh táo. Đừng để tâm lý đám đông dẫn dắt quyết định tài chính của mình”, ông Huy nói.

Có thể thấy, đợt tăng của bạc là phép cộng giữa trú ẩn theo vàng, lệch pha nguồn hàng và xu hướng công nghiệp xanh. Dù vậy, độ rung giá và basis nội - ngoại có thể khiến lợi nhuận kỳ vọng chuyển nhanh thành rủi ro. Khuyến nghị cốt lõi dành cho nhà đầu tư cá nhân là cần hiểu đúng sản phẩm, quản trị rủi ro chặt, giải ngân theo kế hoạch, kỷ luật dừng lỗ/chốt lời, đồng thời theo dõi bảng giá niêm yết và dữ liệu vĩ mô để tránh cuốn theo đám đông. Trong một thị trường biến động cao như bạc, kỷ luật chính là “lãi kép” bền vững.