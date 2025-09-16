Bánh trung thu handmade 2025: Trải nghiệm cá nhân hóa và xu hướng “healthy”

Trải nghiệm cá nhân hóa và xu hướng “healthy/ít ngọt”

Nếu như trước đây, bánh handmade chỉ được xem là lựa chọn nhỏ lẻ trong các tiệm gia đình, thì nay, chúng trở thành một nhánh thị trường đầy sức hút. Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, không chỉ tìm đến bánh handmade vì hương vị mới lạ, mà còn bởi khả năng “đặt riêng” – từ loại nhân, độ ngọt, kích cỡ cho đến cách gói quà.

Xu hướng nổi bật năm nay chính là “healthy/ít ngọt”. Chị Phương Hà (Hà Nội), một người nhiều năm qua nhận đơn hàng nghìn đơn bánh Trung thu cho biết, mùa Trung thu năm nay, sản phẩm của chị làm từ nguyên liệu tự nhiên: hạt sen, khoai môn, trà xanh, yến mạch…; giảm lượng đường, thay bằng mật ong, đường ăn kiêng hoặc các loại syrup thực vật. Điều này đánh trúng tâm lý khách hàng thành thị vốn quan tâm đến sức khỏe, sợ tăng cân hay lo ngại tiểu đường.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chọn cách biến tấu mới lạ như lava tan chảy, trà sữa, phô mai hay bánh dẻo lạnh. Những mẫu này “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội. Video quay cảnh nhân bánh tràn ra, hay hình ảnh những chiếc bánh mini tạo hình capybara, Labubu… thu hút hàng chục nghìn lượt thích, góp phần biến bánh handmade thành sản phẩm gắn liền với “trend TikTok”.

Một điểm dễ nhận thấy trong mùa Trung thu 2025 là sự phân hóa giá cả rõ rệt.

Ở phân khúc bình dân, các set mini 4-6 chiếc được rao bán phổ biến trên chợ mạng với giá 120.000 – 300.000 đồng/hộp. Đây là lựa chọn của học sinh, sinh viên hoặc người trẻ muốn mua biếu bạn bè, đồng nghiệp. Mẫu mã đa dạng, nhân phong phú, nhưng chất lượng và độ an toàn còn phụ thuộc vào uy tín của từng cửa hàng.

Ở phân khúc trung cấp, nhiều tiệm thủ công tại Hà Nội, TP.HCM chào bán bánh lẻ với mức 55.000 - 75.000 đồng/chiếc. Đây là lựa chọn của những khách hàng muốn trải nghiệm hương vị “làm tay” nhưng vẫn trong khả năng chi trả hợp lý.

Đáng chú ý, phân khúc cao cấp xuất hiện ngày càng nhiều. Các thương hiệu bánh thủ công danh tiếng tung ra hộp quà thiết kế tinh xảo, với mức giá 690.000 – 1,2 triệu đồng/hộp. Điểm nhấn nằm ở bao bì cầu kỳ, nguyên liệu nhập khẩu (socola Bỉ, hạt dẻ Nhật, trà matcha thượng hạng…) và cách làm tươi mới theo đơn đặt hàng.

Sự phân tầng giá cả này cho thấy, bánh handmade không chỉ là “đồ chơi mạng xã hội” mà đã trở thành một thị trường có cấu trúc, đáp ứng nhu cầu từ bình dân đến cao cấp, thậm chí hướng đến phân khúc quà tặng sang trọng.

Ảnh minh hoạ

Cẩn trọng với an toàn thực phẩm

Dù nhiều điểm sáng, thị trường bánh handmade 2025 cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ. Khảo sát trên mạng xã hội cho thấy nhiều sản phẩm bán trôi nổi không nhãn mác, không thông tin nơi sản xuất, hạn dùng mập mờ. Một số cơ sở cố tình kéo dài hạn sử dụng, trong khi thực tế bánh handmade chỉ nên dùng trong 5-7 ngày để đảm bảo chất lượng.

Cơ quan chức năng tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương đã liên tục đưa ra cảnh báo, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Truyền thông cũng ghi nhận nhiều vụ việc thu giữ bánh handmade không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Đây chính là “mặt trái” của sự bùng nổ mua bán trực tuyến. Trong khi kênh số (Shopee, TikTok Shop, Facebook Marketplace) giúp bánh handmade tiếp cận khách hàng nhanh chóng, thì cũng tạo điều kiện cho hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn. Người tiêu dùng nếu thiếu cảnh giác có thể trở thành nạn nhân.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến nghị người tiêu dùng cần lưu ý: Dù là handmade, sản phẩm cần ghi đầy đủ tên cơ sở, thành phần, trọng lượng, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Trung bình bánh handmade an toàn có hạn 5-7 ngày. Nếu người bán cam kết hạn dùng dài hơn 10-15 ngày mà không có công nghệ bảo quản đặc biệt, cần cảnh giác. Bánh nên được giữ lạnh (nếu là bánh dẻo lạnh, bánh nhân tươi) hoặc bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Người mua cần được hướng dẫn cách bảo quản cụ thể.

Một yếu tố cũng rất cần được lựa chọn là ưu tiên các cơ sở đã có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Thị trường bánh trung thu handmade 2025 đang bước vào giai đoạn sôi động với nhiều sắc thái. Cá nhân hóa, “healthy/ít ngọt” và khả năng bắt trend mạng xã hội đã biến sản phẩm thủ công trở thành một hiện tượng. Giá cả phân hóa mạnh mở ra nhiều lựa chọn, từ bình dân đến cao cấp. Nhưng song hành với đó, an toàn thực phẩm trở thành thách thức nóng, đòi hỏi cả cơ quan chức năng và người tiêu dùng cùng vào cuộc.