Thị trường bánh Trung thu TP.HCM dần sôi động, các chủ kinh doanh "tung chiêu"

Chỉ còn 23 ngày nữa là đến Rằm tháng Tám, không khí mua bán bánh Trung thu tại TP.HCM đã trở nên nhộn nhịp. Các tuyến đường lớn như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quang Trung, Hoàng Diệu, Trường Chinh đã ngập tràn sắc màu của những sạp hàng bánh Trung thu.

Dọc các tuyến đường này, hàng loạt sạp hàng được dựng lên với đủ loại bánh từ nhiều thương hiệu khác nhau. Anh Minh, chủ một sạp bánh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cho biết: "Năm nay tôi dựng sạp sớm hơn mọi năm để kịp đón những đơn hàng sỉ đầu tiên. Dù lượng khách lẻ chưa nhiều nhưng các đơn đặt hàng từ các công ty đã bắt đầu ổn định".

Tại đường Quang Trung, chị Hương, chủ sạp bánh lâu năm, chia sẻ: "Giá bánh năm nay không tăng nhiều so với năm ngoái. Chúng tôi cố gắng giữ giá ổn định để thu hút khách hàng. Chỉ một số loại đặc biệt có tăng nhẹ vài nghìn đồng do nguyên liệu đầu vào tăng".

Rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay nhiều cửa hàng còn đa dạng hóa mặt hàng bằng cách bán thêm các sản phẩm trang trí. Anh Tuấn, một người bán bánh trên đường Trường Chinh, cho biết: "Việc bán thêm đồ trang trí trung thu hay đồ chơi trẻ em ngộ nghĩnh cũng mang lại một khoản lãi nhỏ, giúp bù đắp chi phí mặt bằng và nhân công do thời gian thuê mặt bằng khá dài".

Về giá cả, anh Hùng, chủ một tiệm bánh trên địa bàn quận 3, chia sẻ: "Năm nay giá bánh tương đối phải chăng. Mọi năm chúng tôi thường để giá cao trước Trung thu rồi giảm mạnh sau Rằm. Năm nay chúng tôi áp dụng giá bình quân, chỉ tăng nhẹ vào cao điểm, hy vọng bù đi bù lại để có mùa lợi nhuận ổn định".

Không chỉ tại các tuyến đường lớn, khu vực chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), chợ Tân Định (quận 1) cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều sạp bánh Trung thu với đa dạng thương hiệu và mẫu mã. Bà Lan, tiểu thương tại chợ Bà Chiểu, phấn khởi cho biết: "Từ đầu tháng, nhiều người đã tìm đến hỏi mua bánh Trung thu. Tôi dự đoán năm nay lượng khách sẽ đông hơn năm ngoái".

Thị trường năm nay ghi nhận sự đa dạng cả về mẫu mã lẫn giá thành. Các loại bánh truyền thống như thập cẩm, đậu xanh, hạt sen vẫn được ưa chuộng, bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều hương vị mới lạ, đáp ứng thị hiếu của giới trẻ.

Dự báo, thị trường sẽ càng sôi động hơn trong khoảng 2 tuần tới, khi nhu cầu mua bánh phục vụ cho việc biếu tặng và sử dụng trong dịp Rằm tháng Tám tăng cao. Các chủ sạp bánh đều hy vọng về một mùa Trung thu thành công với doanh số khả quan.