Giá bạc hôm nay 15/9 trên thế giới: Duy trì vững quanh ngưỡng 42 USD/ounce

Giá bạc hôm nay 15/9: Thị trường giữ vững đà tăng, hướng tới mốc kháng cự mới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 15/9 tiếp tục duy trì ổn định ở ngưỡng 42,02 USD/ounce, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 14/9. Diễn biến này cho thấy kim loại quý vẫn giữ được sức hấp dẫn, chỉ còn cách mức đỉnh cao nhất trong vòng 14 năm một khoảng ngắn, củng cố kỳ vọng về xu hướng tăng trưởng trong thời gian tới.



Đây là vùng giá được giới phân tích đánh giá mang tính bước ngoặt, bởi nếu vượt qua được ngưỡng quan trọng 42,46 USD/ounce, bạc có thể tiếp tục chinh phục mốc kháng cự mạnh 44,22 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích thị trường James Hyerczyk, kể từ đầu năm đến nay, bạc đã tăng gần 46%. Đây là mức tăng trưởng nổi bật so với nhiều kim loại quý khác, phản ánh sức hút mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Nguyên nhân chính đến từ tình trạng khan hiếm nguồn cung trên phạm vi toàn cầu, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn tiếp tục tăng.

Nguồn cung bạc vật chất đứng trước nguy cơ thiếu hụt

Một trong những yếu tố đáng chú ý trên thị trường bạc hiện nay là cảnh báo về khả năng cạn kiệt nguồn cung. James Hyerczyk cho biết, kho bạc của Hiệp hội Thị trường vàng bạc London (LBMA) có thể rơi vào tình trạng cạn kiệt chỉ trong vài tháng tới nếu nhu cầu duy trì ở mức cao như hiện nay.

Điều này đồng nghĩa với việc thị trường có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu hụt bạc vật chất. Nếu kịch bản này xảy ra, giá bạc có thể tiếp tục leo thang, trở thành tâm điểm chú ý không chỉ đối với giới đầu tư tài chính mà còn cả ngành công nghiệp.



Không chỉ chịu tác động từ dòng vốn đầu tư, giá bạc còn được hỗ trợ mạnh mẽ bởi nhu cầu công nghiệp. Trong bối cảnh toàn cầu thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, bạc là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Nhu cầu này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong nhiều năm tới, tạo lực đỡ dài hạn cho thị trường bạc. Khi kết hợp với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ ôn hòa, tâm lý nhà đầu tư càng được củng cố, mở ra triển vọng tích cực cho giá bạc trong ngắn và trung hạn.

Phân tích kỹ thuật: Những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Hyerczyk cho rằng bạc hiện đang có các mốc hỗ trợ then chốt tại 40,73 USD/ounce và 40,40 USD/ounce. Đây được xem là vùng giá bảo vệ, giúp hạn chế rủi ro điều chỉnh sâu.

Trong khi đó, nếu giá duy trì được đà tăng trên mức 42,46 USD/ounce, thị trường có khả năng bứt phá để thử thách ngưỡng kháng cự 44,22 USD/ounce. Khi vượt qua vùng giá này, bạc có thể mở ra mặt bằng giá mới, đưa thị trường trở lại quỹ đạo tăng mạnh mẽ như giai đoạn các năm trước.

Giá bạc hôm nay 15/9 ở trong nước: Ổn định cả hai chiều mua – bán

Không chỉ trên thị trường quốc tế, giá bạc trong nước ngày 15/9 cũng duy trì sự ổn định. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc được niêm yết ở mức 1.617.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.667.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên so với phiên liền trước tại Hà Nội.

Khảo sát tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc đang ở mức 1.343.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.377.000 đồng/lượng (bán ra). Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường ghi nhận giá bạc ở ngưỡng 1.345.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.383.000 đồng/lượng (bán ra).

Ở chiều so sánh, giá bạc thế giới quy đổi ra đồng Việt Nam hiện đang ở mức 1.113.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.118.000 đồng/ounce (bán ra), cũng không ghi nhận sự thay đổi so với phiên trước.



Số liệu thị trường cho thấy giá bạc đã tăng gần 46% kể từ đầu năm 2025. Đây là mức tăng trưởng vượt trội, đưa bạc trở thành một trong những kim loại quý có diễn biến tích cực nhất.

Nguyên nhân của đà tăng này xuất phát từ hai yếu tố song song: dòng vốn đầu tư mạnh mẽ và tình trạng khan hiếm nguồn cung. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bạc đang trở thành kênh trú ẩn an toàn, thay thế một phần cho vàng.



Giới phân tích cho rằng, triển vọng thị trường bạc trong ngắn và trung hạn vẫn khá khả quan. Nếu các yếu tố hỗ trợ như nhu cầu công nghiệp, dòng vốn đầu tư, cùng chính sách tiền tệ ôn hòa của Fed tiếp tục duy trì, bạc hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn mốc 44 USD/ounce.

Đặc biệt, nếu kịch bản thiếu hụt bạc vật chất từ LBMA trở thành hiện thực, thị trường có thể chứng kiến một làn sóng tăng giá mới, đẩy bạc lên mức cao chưa từng thấy trong nhiều năm.



Giá bạc hôm nay 15/9 giữ vững ở mức 42,02 USD/ounce, tiếp tục cho thấy sức mạnh ổn định của kim loại quý này trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn cung khan hiếm. Với mức tăng gần 46% kể từ đầu năm, bạc đang khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường tài chính toàn cầu.

Triển vọng thời gian tới phụ thuộc nhiều vào diễn biến cung – cầu thực tế, đặc biệt là khả năng duy trì nguồn cung từ LBMA và sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, với đà tăng ổn định cùng tâm lý tích cực từ nhà đầu tư, bạc được kỳ vọng sẽ còn nhiều dư địa bứt phá, hướng tới thiết lập những vùng giá cao mới trong năm 2025.