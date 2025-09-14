Biến động này diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý toàn cầu đang chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất vào cuộc họp ngày 17/9 tới.

Giá bạc hôm nay 14/9 đồng loạt giảm cả trong nước và thế giới

Giá bạc hôm nay 14/9 ở trong nước: Đồng loạt điều chỉnh giảm

Theo khảo sát tại nhiều điểm kinh doanh kim loại quý trong nước, giá bạc hôm nay 14/9 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ ở cả chiều mua và chiều bán.

Tại thị trường Hà Nội, bạc được niêm yết ở mức 1.344.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.377.000 đồng/lượng (bán ra).

Ở TP. Hồ Chí Minh, mức giá cũng đi theo xu hướng tương tự, hiện đang ở 1.346.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.383.000 đồng/lượng (bán ra).

Đáng chú ý, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc sáng nay cũng giảm so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 1.617.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.667.000 đồng/lượng (bán ra).

So sánh với tuần trước, mức giá hiện tại thấp hơn nhẹ, cho thấy sự chững lại sau khi bạc có chuỗi tăng kéo dài. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trong bối cảnh thị trường quốc tế đang có nhiều biến động.

Giá bạc hôm nay 14/9 trên thế giới: Lùi nhẹ sau phiên tăng mạnh

Trên sàn giao dịch quốc tế, giá bạc sáng 14/9 ghi nhận ở mức 42,02 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, bạc thế giới đang ở ngưỡng 1.113.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.118.000 đồng/ounce (bán ra).

Sự điều chỉnh này được đánh giá là nhịp nghỉ ngắn hạn của thị trường sau khi giá bạc đã bứt phá mạnh mẽ trong tuần qua, tiến sát vùng giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Vì sao giá bạc điều chỉnh giảm?

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho việc giá bạc hôm nay 14/9 quay đầu giảm nhẹ:

Tác động từ kỳ vọng FED:

Nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của FED vào ngày 17/9.

Khả năng hạ lãi suất được coi là động lực lớn cho đà tăng của bạc trong những phiên vừa qua. Tuy nhiên, trước thời điểm công bố chính thức, giới đầu tư có xu hướng “chốt lời”, khiến giá bạc điều chỉnh giảm nhẹ.

Hoạt động đầu cơ và phòng ngừa rủi ro:

Sau khi bạc vọt lên ngưỡng 42 USD/ounce, nhiều nhà đầu tư ngắn hạn tranh thủ chốt lời để bảo toàn lợi nhuận.

Trong khi đó, dòng tiền trú ẩn vào bạc vẫn duy trì, nhưng tạm chậm lại do thị trường cần thêm tín hiệu rõ ràng từ chính sách kinh tế Mỹ.

Yếu tố kỹ thuật:

Theo phân tích kỹ thuật, giá bạc hiện đang thử thách ngưỡng kháng cự quan trọng tại 44,22 USD/ounce.

Các vùng hỗ trợ gần nhất được xác định ở 40,73 USD/ounce và 40,40 USD/ounce. Nếu các mức này bị phá vỡ, bạc có thể lùi về vùng 38,70 USD/ounce.

Góc nhìn chuyên gia về xu hướng giá bạc

Chuyên gia phân tích thị trường James Hyerczyk nhận định, dù giá bạc điều chỉnh trong ngắn hạn, xu hướng trung hạn và dài hạn vẫn nghiêng về khả năng tăng. Nguyên nhân chính nằm ở:

Kỳ vọng lãi suất giảm: Nếu FED quyết định hạ lãi suất, đồng USD sẽ suy yếu, qua đó hỗ trợ mạnh cho giá bạc và các kim loại quý khác.

Nguy cơ lạm phát: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn bất ổn, bạc tiếp tục được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát hiệu quả.

Tâm lý trú ẩn: Các căng thẳng địa chính trị và rủi ro từ tăng trưởng chậm lại của kinh tế thế giới khiến bạc duy trì sức hấp dẫn với nhà đầu tư.

Ông Hyerczyk cho rằng, giá bạc hoàn toàn có thể chinh phục vùng 44,22 USD/ounce nếu FED phát tín hiệu nới lỏng mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu FED giữ nguyên lãi suất hoặc phát đi thông điệp cứng rắn, bạc có thể chịu áp lực điều chỉnh về quanh mốc 38,70 USD/ounce.

Triển vọng giá bạc trong thời gian tới

Trong ngắn hạn, giá bạc được dự báo tiếp tục dao động quanh vùng 40 – 44 USD/ounce tùy thuộc vào tín hiệu từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Về dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng bạc có tiềm năng tăng trưởng nhờ vai trò kép: vừa là kim loại quý trú ẩn, vừa có ứng dụng lớn trong sản xuất công nghiệp (đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và điện tử).

Do đó, triển vọng tích cực vẫn chiếm ưu thế, dù thị trường sẽ còn nhiều đợt biến động mạnh.



Giá bạc hôm nay 14/9 ghi nhận mức giảm nhẹ cả trong nước và quốc tế sau chuỗi tăng trước đó. Dù điều chỉnh ngắn hạn, nhưng xu hướng dài hạn của bạc vẫn tích cực, đặc biệt khi FED có khả năng hạ lãi suất trong tuần tới.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu để có chiến lược phù hợp. Bạc vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, song việc quản trị rủi ro và lựa chọn thời điểm mua – bán sẽ đóng vai trò then chốt.