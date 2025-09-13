Giá bạc hôm nay 13/9 ở trong nước

Giá bạc hôm nay 13/9: Thị trường khởi sắc nhờ kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ

Ngày 13/9, giá bạc trong nước ghi nhận xu hướng tăng đồng loạt tại nhiều hệ thống giao dịch lớn. Hiện tại, bạc được niêm yết ở mức 1.347.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.381.000 đồng/lượng (bán ra). Đây là mức giá thể hiện lực cầu khá vững chắc trên thị trường, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang nghiêng về phía tích cực.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tiếp tục tăng so với phiên trước, niêm yết ở 1.618.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.668.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Số liệu này phản ánh rõ sự phân hóa giữa các doanh nghiệp kinh doanh bạc, khi mức chênh lệch giá mua – bán tại Phú Quý cao hơn hẳn so với thị trường chung.

Khảo sát thêm tại nhiều địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua và bán. Các doanh nghiệp hiện đang áp dụng mức giá 1.347.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.381.000 đồng/lượng (bán ra), duy trì sự ổn định và tăng trưởng nhẹ so với đầu tuần.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Giá bạc tại đây được niêm yết ở 1.349.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.386.000 đồng/lượng (bán ra). Diễn biến này cho thấy sự đồng bộ giữa hai đầu thị trường lớn, đồng thời khẳng định lực cầu nội địa đang có dấu hiệu khởi sắc sau giai đoạn đi ngang.

Giá bạc hôm nay 13/9 trên thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay (13/9) tiếp tục xu hướng tăng trở lại. Cụ thể, bạc được giao dịch ở mức 41,99 USD/ounce, tăng 0,87 USD so với phiên liền trước (12/9). Đây được coi là tín hiệu tích cực khi giá đã vượt qua giai đoạn tích lũy kéo dài gần một tuần.

Nếu quy đổi sang đồng Việt Nam, giá bạc thế giới hiện tương đương 1.116.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.121.000 đồng/ounce (bán ra). So với các phiên trước, mức điều chỉnh này phản ánh dòng tiền đang quay trở lại kim loại quý, đặc biệt trong bối cảnh thị trường toàn cầu kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ có sự thay đổi đáng kể trong thời gian tới.



Theo Christopher Lewis, chuyên gia phân tích cấp cao, mốc 42 USD/ounce đang trở thành vùng giá then chốt, có khả năng giữ giá bạc trong trạng thái ổn định ngắn hạn. Ông nhấn mạnh rằng trước đó, giá bạc đã tăng tốc khá mạnh, và việc đi ngang trong suốt 6 – 7 phiên gần đây chính là giai đoạn thị trường “hạ nhiệt”, tạo điều kiện cho sự tích lũy.

Lewis cho rằng, khi giá bạc tiến sát đỉnh của kênh tăng, quá trình điều chỉnh trở nên rõ rệt hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang tìm kiếm động lực mới để bứt phá. Nếu giá lùi về, mốc 40 USD/ounce sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng, giúp hạn chế đà giảm sâu. Ngược lại, nếu giá thành công vượt qua mốc kháng cự, mục tiêu tiếp theo có thể hướng tới vùng 45 USD/ounce.

Yếu tố tác động đến thị trường bạc

Một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy giá bạc đi lên trong phiên hôm nay là kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Thị trường hiện đang đặt cược cao vào khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tuần tới. Nếu điều này thành hiện thực, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý sẽ giảm, qua đó tạo động lực tăng giá cho bạc.

Ngoài FED, thông tin từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng được giới đầu tư đặc biệt chú ý. ECB dự kiến công bố quyết định về lãi suất trong tuần tới, và bất kỳ động thái nào theo hướng nới lỏng đều có thể tác động tích cực đến thị trường bạc, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp – đặc biệt là trong sản xuất năng lượng tái tạo như pin mặt trời – cũng đang góp phần duy trì lực cầu ổn định. Đây là yếu tố nền tảng giúp thị trường bạc có thêm sức bật, thay vì chỉ phụ thuộc vào dòng vốn đầu cơ ngắn hạn.



Diễn biến giá bạc hôm nay 13/9 cho thấy sự phục hồi rõ nét của thị trường, khi bạc đồng loạt tăng ở cả trong nước lẫn quốc tế. Số liệu từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến các sàn giao dịch quốc tế đều phản ánh lực cầu đang được củng cố, đặc biệt nhờ kỳ vọng FED và ECB sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Với mốc 42 USD/ounce được coi là vùng kháng cự quan trọng, thị trường nhiều khả năng sẽ chứng kiến những bước đi quyết liệt trong tuần tới. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các thông tin vĩ mô, đồng thời cân nhắc chiến lược giao dịch phù hợp để tận dụng cơ hội nhưng vẫn kiểm soát rủi ro.