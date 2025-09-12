Giá bạc hôm nay 12/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng, khi nào lập đỉnh mới?

Giá bạc hôm nay 12/9: Trong nước và thế giới đồng loạt tăng, chuyên gia dự báo xu hướng tích cực

Theo cập nhật từ giabac.net vào lúc 8H ngày 12/9/2025, thị trường bạc tiếp tục ghi nhận đà tăng giá. Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giá bạc trong nước điều chỉnh tăng thêm từ 11.000 – 12.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra, phản ánh xu hướng phục hồi rõ nét trong bối cảnh thị trường thế giới cũng đang diễn biến tích cực.



Trong phiên giao dịch trực tuyến sáng nay, giá bạc thế giới giao ngay được ghi nhận ở mức 41,66 USD/ounce, tăng thêm 0,27 USD/ounce so với phiên trước đó khi chốt ở 41,39 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới dao động trong khoảng 1.095.000 – 1.100.000 đồng/ounce, tăng thêm từ 6.000 – 8.000 đồng/ounce so với sáng 11/9.

Đáng chú ý, trong phiên trước, bạc đã thiết lập mốc 41,67 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng 14 năm trở lại đây. Điều này tạo nên một nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn, song giới phân tích cho rằng xu hướng tăng giá dài hạn vẫn chưa kết thúc.

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, thị trường hiện tập trung vào báo cáo lạm phát Mỹ cùng quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Với khả năng lên tới 92% rằng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 9, bạc cùng các kim loại quý khác đang đứng trước cơ hội bứt phá mới nhờ kỳ vọng dòng vốn quay trở lại mạnh mẽ.

Giá bạc hôm nay 12/9 ở trong nước: Tăng đều tại hai đầu cầu kinh tế

Tại Việt Nam, giá bạc trong nước sáng nay có những diễn biến khác biệt giữa các doanh nghiệp kinh doanh.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội): Giá bạc ghi nhận giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng so với phiên trước. Cụ thể, giá mua vào ở mức 1.575.000 đồng/lượng, còn giá bán ra là 1.624.000 đồng/lượng. Đây là mức điều chỉnh trái ngược so với xu thế chung.

Thị trường Hà Nội: Giá bạc sáng 12/9 lại tăng mạnh, cộng thêm 12.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Hiện bạc tại Hà Nội được niêm yết 1.332.000 đồng/lượng mua vào và 1.366.000 đồng/lượng bán ra.

Thị trường TP. Hồ Chí Minh: Bạc tiếp tục tăng thêm 11.000 đồng/lượng so với phiên liền trước. Giá niêm yết ở mức 1.333.000 đồng/lượng mua vào và 1.371.000 đồng/lượng bán ra.

Sự tăng đồng loạt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho thấy nhu cầu thị trường vẫn duy trì khá tốt, trong khi sự điều chỉnh nhẹ tại Phú Quý phản ánh chiến lược niêm yết giá khác biệt của từng doanh nghiệp.

Những yếu tố tác động đến giá bạc

Có nhiều nguyên nhân thúc đẩy giá bạc tăng trong những ngày qua, bao gồm cả yếu tố quốc tế và trong nước:

Chính sách tiền tệ của Fed: Khả năng hạ lãi suất trong tháng 9 với xác suất 92% được xem là tín hiệu rõ ràng nhất hỗ trợ cho bạc. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý thấp đi, khiến dòng vốn tìm đến bạc nhiều hơn.

Đồng USD suy yếu: Việc đồng bạc xanh giảm giá khiến bạc trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó kích thích nhu cầu toàn cầu.

Dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự báo: Tình trạng này củng cố kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách để hỗ trợ nền kinh tế, gián tiếp tạo lợi thế cho bạc.

Yếu tố cung cầu trong công nghiệp: Bạc không chỉ được coi là tài sản trú ẩn mà còn là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất năng lượng tái tạo và công nghệ cao, làm gia tăng giá trị thực tế của kim loại này.

Chiến lược đầu tư: “Mua khi giá giảm” tiếp tục chiếm ưu thế

Trong bối cảnh giá bạc đã chạm mốc cao nhất 14 năm và đang duy trì trên 41 USD/ounce, giới đầu tư quốc tế áp dụng chiến lược “mua khi giá giảm” (buy the dip). Chiến lược này phản ánh kỳ vọng rằng xu hướng tăng của bạc vẫn còn dư địa trong trung và dài hạn.

Nếu Fed thực sự hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, bạc có thể sớm vượt qua mốc 42 USD/ounce, thậm chí hướng tới 45 USD/ounce trong giai đoạn cuối năm 2025. Đây được xem là mốc quan trọng, đánh dấu một chu kỳ tăng trưởng mới cho kim loại quý này.



Giá bạc hôm nay 12/9 cho thấy xu hướng tăng rõ rệt tại cả thị trường trong nước và quốc tế. Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, bạc tăng thêm từ 11.000 – 12.000 đồng/lượng, trong khi giá thế giới đạt 41,66 USD/ounce, gần sát mốc đỉnh 14 năm.

Triển vọng thị trường bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ khả năng Fed hạ lãi suất, đồng USD suy yếu và nhu cầu công nghiệp tăng cao. Với chiến lược “mua khi giá giảm” được nhiều nhà đầu tư áp dụng, thị trường bạc có thể sớm bước vào một chu kỳ tăng mới, mở ra nhiều cơ hội cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.