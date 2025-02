Báo Ấn Độ đưa Nha Trang, Phú Quốc vào danh sách các thành phố biển có thể làm du khách “mê mệt”

Mười một thành phố biển trong danh sách do The Times of India đưa ra nằm ở các nước Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Với Việt Nam, đó là Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và đảo Phú Quốc ngoài khơi tỉnh Kiên Giang.

Nhiều loài cá sặc sỡ ở các rạn san hô trong khu vực Hòn Mun (Nha Trang, Khánh Hòa). Nguồn: nhatrang79.com

Thành phố Nha Trang đã nổi tiếng với du khách thế giới với bãi biển Nha Trang cát trắng với con đường Trần Phú chạy dọc bờ biển và vô số các điểm du lịch biển như Hòn Chồng, Viện Hải dương học, Thủy cung Trí Nguyên trên đảo Hòn Miễu… The Times of India không quên nhắc tới Hòn Mun. Đó là nơi có tới khoảng 2.000 loài san hô cùng 1.500 loài sinh vật biển, cùng dịch vụ lặn ngắm san hô làm mê mẩn du khách.

Nha Trang còn hấp dẫn du khách nhờ khí hậu ấm áp quanh năm, tràn ngập ánh nắng, nhiều bãi cát trắng mịn, đa dạng các món hải sản tươi ngon.

Trong khi đó, Phú Quốc là một trong những hòn đảo đẹp nhất Việt Nam. Không những sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp, Phú Quốc còn nổi tiếng với nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm hấp dẫn.

Bên cạnh những bãi biển nước trong xanh và bờ cát trắng mịn, du khách cũng có thể khám phá các chuyến du lịch đi bộ dưới tán rừng nguyên sinh trên đảo Phú Quốc, hay tận hưởng thức ăn tươi ngon từ biển và đến với các khu chợ đêm. Đặc biệt, Phú Quốc có nhiều khu resort đẳng cấp quốc tế.

Bãi Dài trên đảo Phú Quốc. Ảnh TL

Ngoài ra, nước chủ nhà Việt Nam còn áp dụng chính sách miễn thị thực cho du khách quốc tế khi đến với Phú Quốc.

Bên cạnh Nha Trang và Phú Quốc, 8 điểm đến còn lại được The Times of India lên danh sách cho tháng 3 năm nay gồm: Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia), Boracay (Philippines), Langkawi (Malaysia), Koh Samui (Thái Lan), Gili (Indonesia), El Nido (Philippines) và đảo Koh Rong tại Campuchia.