Bất ngờ với 2 điểm du lịch mới ở TP HCM

Hai sản phẩm này do Sở Du lịch phối hợp UBND huyện Hóc Môn, UBND quận 12, Công ty Du lịch Việt An và Công ty Du lịch Chim Cánh Cụt tổ chức khảo sát, cùng xây dựng và giới thiệu nằm trong chương trình "TP HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City" và chương trình "Mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng".

Qua chương trình tour, du khách sẽ được trải nghiệm sản phẩm du lịch ngược dòng thời gian tìm về những ký ức lịch sử nhưng vẫn còn dư âm đến ngày nay như: Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã 3 Giồng - 1 trong 3 trường bắn của thực dân Pháp dựng ở Hóc Môn, là nơi có nhiều chiến sĩ cộng sản nổi tiếng hy sinh như Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu... Hóc Môn còn được biết đến là quê hương của 18 thôn Vườn trầu.

Trong lịch trình tour mới khám phá quận 12 và huyện Hóc Môn, du khách sẽ được tham quan Công viên cá koi Rin Rin Park - quy mô lớn nhất Việt Nam với những giống cá koi đẹp và nhiều màu sắc lạ mắt nhập khẩu từ Nhật Bản. Chùa Hoằng Pháp - ngôi chùa đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng bởi các khóa tu tập và được xem là trung tâm văn hóa Phật giáo lớn nhất Việt Nam. Đình Bình Nhan - địa chỉ đỏ ở huyện Hóc Môn hay tham quan Villa H20 - điểm kết hợp giữa du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, dùng buổi trưa với nhiều đặc sản địa phương. Nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông hay tu viện Khánh An - một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo.

TP HCM kỳ vọng những điểm đến mới được khai thác ở huyện Hóc Môn và quận 12 sẽ góp phần đa dạng sản phẩm du lịch cho thành phố

Đặc biệt trong chương trình tour, du khách có thể tham quan Công viên Phần mềm Quang Trung với nhiều mô hình, công nghệ tiên tiến nhất. Trong chuyến khảo sát, một số DN du lịch cho biết nếu có thể cùng phối hợp đưa Công viên Phần mềm Quang Trung vào sản phẩm du lịch thì đây sẽ trở thành điểm đến thú vị cho du khách là học sinh, sinh viên về nguồn hoặc giới trẻ tới tìm hiểu về công nghệ của DN Việt.

Đại diện Công viên Phần mềm Quang Trung cho biết một số địa điểm có thể thành sản phẩm cho du khách trải nghiệm khi tới đây là Bảo tàng QTSC với công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và thực tế tăng cường, robot, in 3D; trung tâm Steamzone có khu robot; khu Vinaponics nông nghiệp sạch; làng thông minh...

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, nhận xét ngành du lịch thành phố còn rất nhiều tiềm năng để khai thác, giống như tên gọi của tour quận 12 là "Còn bao điều mới lạ". "Trước nay, huyện Củ Chi đã đạt được những thành công, giờ là lúc làm mới thương hiệu ở khu vực Tây Bắc, cụ thể là sản phẩm tour ở quận 12, huyện Hóc Môn được giới thiệu sẽ góp phần thêm sản phẩm, thêm sự đa dạng cho du lịch thành phố. Chúng tôi không chờ đến khi có sản phẩm hoàn thiện mà ngay bây giờ sẽ đưa vào khai thác rồi hoàn chỉnh, gia tăng các hoạt động, trải nghiệm cho du khách" - bà Ánh Hoa nói.

Theo bà Ánh Hoa, ngành du lịch TP HCM kỳ vọng tour ở quận 12 và huyện Hóc Môn sẽ là những sản phẩm mới giới thiệu tới du khách dịp lễ 2-9 sắp tới cũng như mùa cao điểm đón khách quốc tế vào dịp cuối năm.

Theo Người Lao Động