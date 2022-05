Bay nội địa khởi sắc, hàng không tích cực tăng tải phục vụ khách

Khôi phục thị trường hàng không nội địa

Ngày 26/5, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thị trường vận tải hành khách qua các cảng hàng không trong tháng 5/2022 tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái nhưng chỉ tăng nhẹ so với tháng trước. Các chuyến bay quá cảnh hiện nay cũng thấp hơn so với năm trước.

Ông Đặng Ngọc Cương - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết hiện sân bay này có 6 hãng hàng không trong nước và 39 hãng hàng không quốc tế đang khai thác. Lượng khách đến Tân Sơn Nhất đang tăng dần, trung bình một ngày đạt hơn 68.000 lượt, trong đó khách quốc tế trên 10.000 lượt.

Theo đánh giá, thị trường nội địa hiện đã phục hồi ngang bằng so với trước dịch, dự đoán sẽ tăng trưởng hơn so với năm 2019 (thời điểm trước dịch) khi bước vào cao điểm hè tháng 6. Riêng thị trường hàng không quốc tế vẫn chưa khôi phục như mong muốn.

Lượng khách đi lại bằng đường hàng không đã được khôi phục sau dịch. Ảnh: H.T

Lãnh đạo Cục Hàng không cho hay hiện vẫn còn 7 nước chưa mở cửa lại để nối các chuyến bay quốc tế. Dự kiến, trong tháng 6/2022 sẽ mở lại đường bay đến Ấn Độ. Cục đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai phát động thị trường, thu hút khách đi các chuyến bay đến thị trường này.

Được biết, ngành hàng không nói chung và thị trường quốc tế nói riêng vốn đã rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 giờ lại tiếp tục đối mặt với các yếu tố mới phát sinh trong năm 2022, đặc biệt là việc giá dầu tăng mạnh làm cho chi phí nhiên liệu của các hãng hàng không tăng lên; kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại; chính sách tiền tệ được thắt chặt để ứng phó với lạm phát cao.

Trong khi đó, các thị trường trọng yếu, chiếm tỉ trọng chính về lượng khách đi/đến Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hiện vẫn duy trì các chính sách hạn chế về xuất nhập cảnh, đặc biệt là thị trường Trung Quốc đang thực hiện chính sách zero Covid-19.

Ông Bùi Minh Đăng - Phó Trưởng phòng Vận tải hàng không (Cục Hàng không VN) cho rằng thị trường có dấu hiệu phục hồi nhưng mới chỉ ở thị trường nội địa, trong khi thị trường quốc tế, nơi mang lại hơn 60% doanh thu cho các hãng hàng không Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn để đạt được như mức trước dịch (năm 2019).

Hoạt động bay quốc tế vẫn ảnh hưởng nhiều yếu tố. Ảnh: H.T

Cùng đó, các hãng cũng đang phải chật vật xoay xở để có dòng tiền duy trì hoạt động. Đó là chưa kể đến việc nguồn nhân lực bị xáo trộn sau việc khai thác cầm chừng, có giai đoạn gần như đóng băng (vào giữa năm 2021)...

Tăng tải đón đầu cao điểm hè

Đại diện Vietnam Airlines cho biết dự báo số lượng khách đi lại, du lịch bằng đường hàng không sẽ tăng cao trong cao điểm hè sắp tới. Theo đó, các hãng đã triển khai bổ sung chuyến bay, tập trung khai thác các đường bay nội địa kết nối địa điểm du lịch để phục vụ hành khách.

Cụ thể, Vietnam Airlines Group (gồm 03 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) cho biết từ 1/6 đến 15/8, sẽ cung ứng hơn 7,1 triệu chỗ bay nội địa và quốc tế, tương ứng hơn 36.000 chuyến bay. Trong đó, tính riêng nội địa, Vietnam Airlines Group cung ứng gần 6,3 triệu chỗ, tương ứng hơn 32.400 chuyến bay, tăng 10% so với cùng kỳ trước đại dịch Covid là năm 2019.

Theo đó, các đường bay nhộn nhịp nhất là giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM với gần 160 chuyến bay mỗi ngày kết nối các thành phố này. Mỗi ngày cũng sẽ có hàng trăm chuyến bay kết nối các điểm du lịch nổi tiếng trên toàn quốc như Phú Quốc, Cam Ranh, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới, Tuy Hòa, Côn Đảo…Tổng cộng, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác xấp xỉ 430 chuyến bay nội địa mỗi ngày trong dịp cao điểm hè.

Các hãng tích cực tăng tải phục vụ cao điểm hè. Ảnh: H.T

Trên các đường bay quốc tế, Vietnam Airlines Group cung ứng hơn 852.000 chỗ, tương ứng hơn 3.600 chuyến bay, chỉ bằng 40% của năm 2019, do nhu cầu đi lại quốc tế chưa phục hồi rõ nét.

Trong khi đó, Vietravel Airlines sẽ tăng mỗi ngày thêm 2 chuyến Hà Nội - TP.HCM, 2 chuyến Hà Nội - Đà Nẵng, một chuyến Hà Nội - Quy Nhơn, 1-2 chuyến chặng TP.HCM - Đà Nẵng/Quy Nhơn/Phú Quốc. Các chuyến bay nội địa trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 đã lấp đầy trên 80%. Các chuyến Hà Nội - Đà Nẵng và TP.HCM - Phú Quốc được quan tâm nhiều nhất hè này. Hãng cũng có kế hoạch mở các chuyến bay quốc tế đến Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, mà gần nhất là các chuyến charter TP.HCM - Jakarta và Cần Thơ - Bangkok.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Bamboo Airways cũng dự kiến tăng 15% số chỗ so với hiện tại, đồng thời khai trương thêm đường bay quốc tế mới. Các chuyến bay tăng cường tới các điểm du lịch Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn... và đường bay trục Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng. Hãng đã chủ động bố trí các chuyến bay muộn sau 19h đến các điểm du lịch và đưa khách về từ các điểm du lịch sau 21h. Các sản phẩm bay đêm sẽ góp phần giảm ùn ứ tại sân bay dịp cao điểm.