Bể bơi vô cực nước mặn ở tầng 40 nhận 2 kỷ lục Việt Nam

Chiều 10-9, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định về việc xác lập 2 Kỷ lục Việt Nam đến Tổ hợp Khách sạn Panorama Nha Trang.

Kỷ lục thứ nhất là "Tổ hợp khách sạn có 2 bể bơi nước mặn, đáy bằng kính chịu lực đầu tiên tại Việt Nam". Bể bơi này nằm tại khách sạn The Empyrean thuộc dự án Panorama ở tầng 6 và tầng 40. Bể bơi nước mặn một phần được thiết kế bằng đáy kính chịu lực, cho phép người bơi nhìn xuyên thấu khung cảnh dưới chân mình.

Bể bơi vô cực nước mặn có đáy bằng kính chịu lực ở độ cao cao nhất Việt Nam với tầm nhìn 360 độ

Kỷ lục thứ 2 là "Bể bơi vô cực nước mặn có đáy bằng kính chịu lực ở độ cao cao nhất Việt Nam". Đây là bể bơi vô cực đáy kính cao nhất Việt Nam được đặt trên đỉnh khách sạn The Empyrean, trên độ cao hơn 150m so với mặt đất.

Đáng chú ý bể bơi này tạo dáng theo đường cong mềm mại của bờ biển Nha Trang và mặt cắt hình elip vòng quanh tòa nhà mang lại cho du khách tầm nhìn 360 độ bao quát thành phố và vịnh Nha Trang xinh đẹp.

Đơn vị giúp ý tưởng bể bơi vô cực của khách sạn The Empyrean thành hình là Tập đoàn công nghệ Reynolds Polymer, có trụ sở tại Mỹ - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới chuyên cung cấp sản phẩm acrylic và polymer chất lượng cao.

Trong hơn 30 năm phát triển, Reynolds Polymer đã thi công bể bơi tại những công trình nổi tiếng như khách sạn Intercontinental Hotel (Dubai), Joule Hotel Dallax (Mỹ) và hàng ngàn cao ốc trên khắp thế giới….

Tầm nhìn thành phố vào buổi chiều tại bể bơi vô cực nước mặn có đáy bằng kính chịu lực ở độ cao cao nhất Việt Nam

Tầm nhìn biển vào buổi sáng của bể bơi vô cực nước mặn có đáy bằng kính chịu lực ở độ cao cao nhất Việt Nam

Đại diện từ khách sạn The Empyrean cho hay "Xuất phát từ mong muốn biến khách sạn The Empyrean trở thành điểm check in ấn tượng khộng thể bỏ qua, nâng tầm trải nghiệm cho du khách khi đến với thành phố Nha Trang, thiết kế độc đáo của hồ bơi vô cực đáy kính cao nhất Việt Nam sẽ đem đến cho du khách cảm giác hồ bơi không chỉ trải dài bất tận mà còn có chiều sâu không giới hạn. Phần đáy kính của hồ bơi còn mang lại cho du khách cảm nhận rõ rệt cảm xúc đứng giữa trời biển, đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không thể quên".

Theo Người Lao Động