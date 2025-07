Báo nước ngoài giới thiệu 72 giờ khám phá Đà Nẵng: Những điểm tham quan không thể bỏ qua, tour ẩm thực cực đặc sắc

Bãi biển Mỹ Khê. (Ảnh: iStock)

Trải nghiệm và khám phá

Theo CNA, Đà Nẵng là một thành phố cảng lớn, với đại lộ ven biển Mỹ Khê rợp bóng cây xanh, là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, thưởng thức đồ ăn hoặc chỉ đơn giản là dạo mát. Chỉ cần lạc bước trong những con hẻm nhỏ cũng đủ để thấy cuộc sống địa phương sôi động và quyến rũ.

Không thể bỏ qua cầu Rồng – biểu tượng của thành phố – đặc biệt rực rỡ về đêm khi được thắp sáng. Gần đó là chợ đêm Sơn Trà với hàng loạt gian hàng ăn uống, mua sắm nhộn nhịp.

Cầu Rồng, Đà Nẵng. Ảnh iStock

Cách thành phố không xa là cầu Vàng – cây cầu nổi tiếng với hình ảnh được nâng đỡ bởi hai bàn tay đá khổng lồ, nằm trong khu du lịch Bà Nà Hills, nơi cũng có tuyến cáp treo dài nhất thế giới.

Và không thể không nhắc đến Hội An – cách Đà Nẵng chỉ 35 phút chạy xe – nơi mang vẻ đẹp cổ kính với phố cổ đèn lồng, chùa Cầu, nhà cổ Pháp và không khí yên bình.

Ẩm thực đường phố: Càng chân thực, càng tuyệt vời

Một trong những cách tuyệt nhất để cảm nhận trọn vẹn Đà Nẵng là tham gia tour ẩm thực đường phố cùng các bạn trẻ địa phương nhiệt tình, hiểu biết và nói tiếng Anh lưu loát. Hướng dẫn viên Helen đã đưa chúng tôi tới bốn điểm ăn đặc sắc, bắt đầu với món mì Quảng trứ danh.

Mì quảng. (Ảnh: Chris Dwyer)

Với sự hòa quyện của rau sống, hoa chuối, tôm, thịt và sợi mì gạo trong nước dùng đậm đà được hầm từ xương heo, bò, cá và gà, hoàn thiện bằng nghệ tươi, mì Quảng mang đến trải nghiệm vị giác trọn vẹn. Vắt thêm chút chanh, rắc lạc rang và ăn kèm bánh tráng nướng giòn rụm, món ăn trở thành “đại diện” xứng đáng cho ẩm thực miền Trung.

Một món khác khiến phóng viên CNA mê mẩn là bánh xèo tại quán Bánh Xèo Bà Dưỡng nổi tiếng. Bánh giòn rụm, cuốn cùng thịt nướng, rau sống trong bánh tráng rồi chấm với thứ nước lèo nâu sánh làm từ gan heo, đậu phộng, mắm tôm, ớt, tỏi… cay nồng, béo ngậy và gây nghiện.

Mua sắm

Hội An chính là thiên đường shopping, đặc biệt với dịch vụ may đo quần áo “thần tốc”. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, bạn có thể sở hữu một bộ đồ may theo ý thích từ hàng chục tiệm may lành nghề, theo CNA.



Hội An còn là nơi lý tưởng để mua đèn lồng, tranh, đồ thủ công mỹ nghệ và đặc sản ẩm thực như tương ớt Tương Ớt Hội An – gia vị hoàn hảo cho món cao lầu.

Lời khuyên chung

Thời tiết Đà Nẵng dao động từ 18 độ C (tháng 1) đến 35 độ C (mùa hè). Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, còn mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 – tháng 10 và 11 thường mưa nhiều nhất.

Di chuyển bằng Grab là tiện lợi và tiết kiệm, nhưng nếu muốn phiêu lưu hơn, bạn có thể thuê xe máy – nhớ kiểm tra bảo hiểm kỹ lưỡng.