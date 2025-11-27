Black Friday giảm giá 'sốc' 90% vẫn ế chỏng chơ

Ghé thăm thôn Yên nhân (xã Mê Linh, Hà Nội), nơi được xem là vựa rau lớn nhất nhì của thủ đô, không khí lao động, sản xuất những ngày này hết sức nhộn nhịp. Bà con tất bật thu hoạch rau củ, xuống giống vụ mới, tưới tắm, chăm sóc cho những luống rau xanh đang độ phát triển.