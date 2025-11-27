Black Friday giảm giá 'sốc' 90% vẫn ế chỏng chơ
Đức Nguyễn
27/11/2025 10:41 AM (GMT+7)
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Black Friday, nhưng các trung tâm thương mại và phố thời trang tại Hà Nội chìm trong không khí ảm đạm, đìu hiu. Dù đã đồng loạt treo biển giảm giá "sốc" lên tới 70-90%, nhiều gian hàng vẫn vắng bóng khách.
Theo Tiền Phong
