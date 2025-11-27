Black Friday giảm giá 'sốc' 90% vẫn ế chỏng chơ

Đức Nguyễn

27/11/2025 10:41 AM (GMT+7)

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Black Friday, nhưng các trung tâm thương mại và phố thời trang tại Hà Nội chìm trong không khí ảm đạm, đìu hiu. Dù đã đồng loạt treo biển giảm giá "sốc" lên tới 70-90%, nhiều gian hàng vẫn vắng bóng khách.

Trong đợt cao điểm Black Friday, các gian hàng tại trung tâm thương mại đồng loạt tung mức giảm giá "khủng". Nhiều nơi áp dụng chiết khấu sâu, lên tới 70% thậm chí là 90%.

Để kích cầu, các cửa hàng đang đa dạng hóa chương trình ưu đãi, không chỉ giảm giá trực tiếp mà còn tặng thêm lợi ích cho khách mua hàng theo combo hoặc số lượng lớn.
Dù là thương hiệu lớn, cửa hàng quần áo này vẫn chỉ có lác đác khách ghé thăm. Chủ cửa hàng thừa nhận lượng khách "không đông" và đang đặt hết hy vọng vào hai ngày cuối tuần, thời điểm diễn ra Black Friday.
Tình trạng ảm đạm tương tự cũng được ghi nhận tại một trung tâm thương mại lớn khác ở phường Cầu Giấy.
Ngay cả vào khung giờ được xem là cao điểm nhất trong ngày (buổi chiều và tối), nhiều cửa hàng tại trung tâm thương mại vẫn rơi vào cảnh vắng bóng khách hàng.

Theo Tiền Phong
