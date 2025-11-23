Rau xanh giá cao ngất, bà con nông dân ngoại thành bội thu 'mùa vàng'

Mưa lớn kéo dài cuối tháng 10 vừa qua đã khiến hàng loạt ruộng rau bị ngập úng, nhiều diện tích rau ăn lá, rau ăn củ bị hư hại. Khi sản lượng rau giảm đi, giá rau cũng từ đó tăng theo. Hiện tại, giá rau củ tăng cao ngất ngưởng, bà con nông dân trồng rau phấn khởi, tăng gia sản xuất.