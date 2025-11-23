Rau xanh giá cao ngất, bà con nông dân ngoại thành bội thu "mùa vàng"

23/11/2025 6:19 AM (GMT+7)

Ghé thăm thôn Yên nhân (xã Mê Linh, Hà Nội), nơi được xem là vựa rau lớn nhất nhì của thủ đô, không khí lao động, sản xuất những ngày này hết sức nhộn nhịp. Bà con tất bật thu hoạch rau củ, xuống giống vụ mới, tưới tắm, chăm sóc cho những luống rau xanh đang độ phát triển.

Mưa lớn kéo dài cuối tháng 10 vừa qua đã khiến hàng loạt ruộng rau bị ngập úng, nhiều diện tích rau ăn lá, rau ăn củ bị hư hại. Khi sản lượng rau giảm đi, giá rau cũng từ đó tăng theo. Hiện tại, giá rau củ tăng cao ngất ngưởng, bà con nông dân trồng rau phấn khởi, tăng gia sản xuất.

