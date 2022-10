Bộ trưởng Bộ NN- PTNT thị sát chợ đầu mối Bình Điền

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan (đứng giữa, mặc áo xanh) khảo sát tại khu rau quả chợ Bình Điền. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, đoàn công tác khảo sát khu vực kinh doanh thủy hải sản, rau củ quả, thịt tươi sống…

Hiện nay, chợ Bình Điền đã có 7 nhà lồng chuyên kinh doanh nông sản, thực phẩm với hơn 1.800 thương nhân cùng hệ thống kho bãi và dịch vụ hỗ trợ, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện trên diện tích khoảng 36ha.

Nhiều nông sản từ các tỉnh chưa kiểm tra được nguồn gốc



Sản lượng hàng hóa nhập chợ bình quân 2.500 tấn/ngày, giá trị luân chuyển hàng hóa bình quân đạt 120 tỷ đồng/ngày. Ngành hàng thủy hải sản: 1.300 tấn/ngày; hàng nông sản 1.000 tấn/ngày; hàng súc sản 200 tấn/ngày. Ngoài mặt hàng nông sản rau, củ quả, chợ Bình Điền còn cung cấp khoảng 30-35% sản lượng thịt súc sản cho thành phố.

Thịt heo về chợ được kiểm soát nguồn gốc từ trang trại đến chợ



Đặc biệt, chợ Bình Điền giữ vai trò chính trong việc cung cấp nguồn thủy hải sản cho TPHCM và các vùng phụ cận với thị phần ước trên 70%.

Chợ Bình Điền kinh doanh thuỷ sản cho khu vực Đông Nam bộ, chiếm 70% sản lượng. Ảnh: HOÀNG HÙNG



Hiện hàng hóa từ các tỉnh nhập về chợ chưa được kiểm tra, kiểm soát từ gốc (trừ sản phẩm động vật), hàng hóa chưa được sơ chế tại nguồn, ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường tại chợ, nhất là khó truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Đoàn kiểm tra phụ phẩm từ động vật



Ông Phan Thành Tân, Giám đốc chợ Bình Điền đề xuất, cơ quan quản lý nhà nước, phương tiện truyền thông cần tăng cường công tác tuyên truyền để người tiêu dùng nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen mua sắm, tiêu dùng, chỉ sử dụng các mặt hàng đã qua sơ chế, đóng gói; từng bước đẩy lùi hàng hóa chưa được sơ chế, đóng gói, không rõ nguồn gốc xuất xứ ra khỏi thị trường. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu để quản lý nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Hàng đêm, thủy hải sản từ các tỉnh được chuyển về chợ Bình Điền. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngoài việc thuận lợi, thì hiện nay việc buôn bán tự phát đã ảnh hưởng đến sự kiểm soát chất lượng hàng hóa của chợ đầu mối Bình Điền. Ông Phan Thành Tân bức xức nói, hiện nay, các nhà dân sát cổng chợ lấn chiếm vỉa hè trở thành chợ tự phát buôn bán nông sản, thực phẩm từ cổng chợ kéo dài ra đường Nguyễn Văn Linh.

Dù các cơ quan báo đài đã đăng bài phản ánh rất nhiều; chợ, sở, ngành, ban đều phản ánh chính quyền địa phương nhiều năm nay nhưng vẫn không thể xử lý dứt điểm. Không những thế, chợ tự phát này ngày càng lấn chiếm ra vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh, kéo dài gần 1km để bán từ khuya đến 5 giờ sáng ngày mai, dần trở thành một khu chợ có “quy mô” đầy đủ loại thực phẩm.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT kiểm tra sổ sách của tiểu thương. Ảnh: HOÀNG HÙNG



Giám đốc chợ Bình Điền cho hay, qua theo dõi, hàng hoá buôn bán tại các điểm vỉa hè được chuyển từ các nơi khác đến, chứ không phải ngoài chợ ra. Phần lớn, hàng hóa buôn bán vỉa hè đều không rõ nguồn gốc, nguy cơ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Ban quản lý chợ và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM không thể kiểm tra được các điểm buôn bán vỉa hè do không có chức năng nhiệm vụ được giao, mà phải do chính quyền địa phương.

Theo SGGP