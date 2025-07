Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng nhẫn quay đầu giảm giá trước sự bất động của vàng miếng SJC

Giá vàng hôm nay 3/7 trên thế giới

Theo Kitco, lúc 4h30 ngày 3/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được niêm yết ở mức 3.336,27 USD/ounce, giảm 14,11 USD so với phiên trước đó. Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ cũng giảm nhẹ 0,1%, chốt phiên ở mức 3.347,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.323 VND/USD), giá vàng thế giới hiện vào khoảng 109,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Giá vàng hôm nay 3/7 cả trong nước và thế giới đều giữ ở mức khá cao.

Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính khiến vàng sụt nhẹ là do báo cáo việc làm từ tổ chức ADP công bố số lượng việc làm tư nhân tại Mỹ trong tháng 6 giảm bất ngờ. Đặc biệt, dữ liệu còn ghi nhận mức điều chỉnh giảm của tháng trước so với dự báo ban đầu, phản ánh sự hạ nhiệt của thị trường lao động Mỹ.

Cụ thể, số việc làm tư nhân trong tháng 6 giảm 33.000 – mức giảm đầu tiên kể từ đầu năm 2023. Đây được coi là yếu tố khiến kỳ vọng Fed giảm lãi suất tăng mạnh. Theo công cụ CME FedWatch, giới đầu tư hiện đang kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất tổng cộng 67 điểm cơ bản trong năm nay, cao hơn mức dự báo trước đó là 64 điểm.



Tai Wong – một nhà giao dịch kim loại độc lập – nhận định rằng con số âm trong báo cáo ADP đang giới hạn đà giảm của vàng, dù nhìn chung thị trường vẫn trong trạng thái điều chỉnh. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn khẳng định sự “kiên nhẫn” trong chính sách tiền tệ, song không loại trừ khả năng điều chỉnh trong cuộc họp tháng 7 sắp tới.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đang theo dõi sát sao báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls), dự kiến công bố vào thứ Năm – sớm hơn một ngày so với thường lệ do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ (4/7). Con số được kỳ vọng tăng 110.000, giảm nhẹ so với mức 139.000 của tháng 5.

Ngoài ra, việc đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm cũng là các yếu tố kỹ thuật hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu có dấu hiệu chững lại, vàng tiếp tục là tài sản phòng vệ được ưa chuộng.

Thị trường kim loại quý đồng loạt biến động

Không chỉ vàng, nhiều kim loại quý khác cũng ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ hoặc tăng giá trong phiên giao dịch gần nhất. Giá bạc tăng 0,7% lên 36,33 USD/ounce, bạch kim tăng 1,9% lên 1.375,91 USD và palladium cũng tăng 1,9% lên 1.120,87 USD.

Các số liệu sản xuất tại Mỹ cũng đang phát đi tín hiệu tích cực. Chỉ số PMI tháng 6 dù vẫn dưới ngưỡng 50 điểm – ngưỡng phân định giữa tăng trưởng và suy thoái – nhưng đã có sự cải thiện nhẹ nhờ hoạt động sản xuất ổn định hơn và tồn kho được kiểm soát tốt hơn.

Triển vọng giá vàng nửa cuối năm 2025

Trong nửa đầu năm 2025, giá vàng đã tăng gần 25%, tiếp nối đà tăng mạnh mẽ từ năm 2024. Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 35% trong năm nay so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn, lãi suất có xu hướng giảm, cùng với bất ổn địa chính trị và rủi ro tài khóa tại Mỹ.

Một yếu tố đáng chú ý là dự luật thuế và chi tiêu do cựu Tổng thống Donald Trump đề xuất, với tổng giá trị có thể làm gia tăng thêm 3,3 nghìn tỷ USD vào nợ công Mỹ. Nếu được Hạ viện phê duyệt, đây có thể là “cú hích” tiếp theo khiến nhà đầu tư đổ dồn vào vàng như một tài sản bảo toàn giá trị.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng đến năm 2026, giá vàng có thể chững lại hoặc giảm nhẹ nếu những rủi ro tài khóa, địa chính trị và lãi suất được kiểm soát. Dẫu vậy, vàng vẫn được dự báo duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với giai đoạn 2015–2019 – thậm chí có thể cao hơn 150%.



Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu cơ giá lên đang có lợi thế trong ngắn hạn. Mục tiêu trước mắt là đẩy giá vượt mốc kháng cự mạnh tại 3.400 USD/ounce. Ngược lại, phe giá xuống sẽ cố gắng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 3.200 USD/ounce.

Trong một cuộc trao đổi với Kitco News, ông Ryan McIntyre – Đối tác quản lý cấp cao tại Sprott – cho biết giá vàng có thể dao động quanh ngưỡng 3.300 USD/ounce trong suốt mùa hè. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng mức nợ quốc gia tăng nhanh của Mỹ là rủi ro lớn đối với cả thị trường chứng khoán và vàng.

Trong khi đó, chuyên gia Fawad Razaqzada từ City Index và FOREX.com nhận định, đà tăng mạnh mẽ của vàng trong nửa đầu năm có thể sẽ tạm lắng khi nhu cầu trú ẩn giảm nhiệt. Tuy nhiên, sự bất định của chính sách thương mại Mỹ, cùng với biến động trên thị trường chứng khoán, sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy giá vàng trong thời gian tới.



Giá vàng hôm nay 3/7 tiếp tục phản ứng linh hoạt trước các biến động từ kinh tế Mỹ và kỳ vọng điều chỉnh chính sách từ Fed. Với những tín hiệu trái chiều từ thị trường lao động và sản xuất, cùng với bất ổn tài khóa và địa chính trị, vàng đang duy trì vai trò là tài sản trú ẩn an toàn số một.

Dù giá đang có sự điều chỉnh nhẹ, xu hướng chung vẫn thiên về tích cực. Giới đầu tư được khuyến nghị tiếp tục theo dõi sát báo cáo việc làm Non-Farm sắp tới và các quyết định từ Fed trong tháng này, nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp trong bối cảnh thị trường còn nhiều ẩn số.

Giá vàng hôm nay 3/7 ở trong nước

Ở trong nước, giá vàng hôm nay 3/7 khá ổn định, giá vàng miếng được các thương hiệu đang mua vào 118,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 120,7 triệu đồng/lượng. Vàng Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 600.000 đồng so với các thương hiệu khác.

Cụ thể, giá vàng miếng hôm nay 3/7 được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,7-120,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 118,7-120,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118,7-120,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118,1-120,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn được điều chỉnh giảm cả giá mua và bán hoặc đi ngang so với hôm qua tùy từng thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC 9999 niêm yết ở mức 114 triệu đồng/lượng mua vào và 116,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn ở mức 114,1 triệu đồng/lượng và bán ra 117,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giữ nguyên giá so với một ngày trước đó, giao dịch ở mức 115,4 - 117,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đi ngang, niêm yết ở mức 114,5 triệu đồng/lượng mua vào và 117,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn thương hiệu PNJ mua vào ở mức 114,5 triệu đồng/lượng và bán ra 117 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua.