Tin hot thị trường ngày 1/7: Ra mắt Sàn giao dịch KH&CN Việt Nam, kem massage Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành

Tin hot thị trường ngày 1/7: Ra mắt Sàn giao dịch khoa học và công nghệ Việt Nam

Chiều 30/6, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ ra mắt Sàn giao dịch khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển thị trường công nghệ quốc gia. Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh nhấn mạnh, sàn sẽ là cầu nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thị trường.

Hiện Sàn giao dịch KH&CN Việt Nam (giai đoạn 1) đã có thông tin của 600 công nghệ chào bán, 50 nhu cầu tìm mua công nghệ và 150 chuyên gia tư vấn. Mô hình này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ minh bạch, thúc đẩy thương mại hóa sáng chế.

Dự kiến đến tháng 11/2025, sàn sẽ hoàn thiện giai đoạn 2 với các tính năng nâng cao như môi giới, tư vấn sở hữu trí tuệ, kết nối dữ liệu KH&CN quốc gia. Sàn hoạt động theo mô hình hợp tác công – tư, Nhà nước đầu tư hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp giao dịch công nghệ an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Tin hot thị trường ngày 1/7: Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc sản phẩm kem massage Hàn Quốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm kem massage mặt và toàn thân nhãn hiệu C.L.A. do không đạt chất lượng. Sản phẩm do Công ty Cosmo C&I Co., Ltd (Hàn Quốc) sản xuất, Công ty TNHH MTV XNK Thảo Linh (quận Tân Bình, TP.HCM) nhập khẩu.

Nguyên nhân thu hồi là mẫu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Cụ thể, sản phẩm có chứa vi khuẩn Pseudomonas Aeruginosa – loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng da và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Thảo Linh phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm và thu hồi toàn bộ lô hàng trên thị trường. Sở Y tế các tỉnh, thành phố được giao giám sát quá trình thu hồi và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 1/7: Giá gas tháng 7 tiếp tục giảm, hỗ trợ chi tiêu hộ gia đình

Giá gas bán lẻ trong nước tháng 7/2025 tiếp tục giảm tháng thứ hai liên tiếp, mang lại tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng. Theo Tổng công ty Gas Petrolimex, mức giá mới áp dụng từ ngày 1/7/2025, giá gas bình dân dụng 12kg tại Hà Nội còn 434.200 đồng, giảm 18.600 đồng; bình công nghiệp 48kg giảm 74.400 đồng, còn 1.736.700 đồng (đã bao gồm VAT).

Nguyên nhân giá giảm là do giá gas thế giới bình quân tháng 7 xuống còn 560 USD/tấn, giảm 25 USD/tấn so với tháng trước. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá gas đã có 4 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

Động thái giảm giá này diễn ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng nhẹ. Theo Cục Thống kê – Bộ Tài chính, CPI tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước; bình quân 5 tháng đầu năm tăng 3,21% so với cùng kỳ. Việc giá gas giảm không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho các hộ gia đình mà còn hỗ trợ doanh nghiệp cân đối chi phí sản xuất.

Tin hot thị trường ngày 1/7: Sàn thương mại điện tử xanh đầu tiên – EcoHub

Ngày 1/7, tại Diễn đàn Thương mại xanh 2025, UBND TPHCM chính thức công bố sàn thương mại điện tử B2B xanh đầu tiên của Việt Nam mang tên EcoHub, dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp xanh. EcoHub giúp các doanh nghiệp hội nhập vào chuỗi thương mại toàn cầu theo các tiêu chuẩn ESG, đồng thời công khai dữ liệu phát thải, minh bạch hóa quy trình sản xuất và thúc đẩy cam kết phát triển bền vững.

Nền tảng tích hợp các công cụ đo lường phát thải quốc tế như CBAM (EU) và EUDR, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chiến lược Net Zero. EcoHub đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp giảm chi phí và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản.

Theo bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, sự ra đời của EcoHub sẽ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp xanh hóa chuỗi cung ứng, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thời gian tới, các chính sách hỗ trợ thương mại xanh sẽ tiếp tục được hoàn thiện và triển khai mạnh mẽ.